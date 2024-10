Sao Việt gây sốt khi hóa thân thành Tôn Ngộ Không, Dương Quá - Tiểu Long Nữ

Mùa Halloween năm nay chứng kiến "màn so găng" hấp dẫn giữa các sao Việt trong những tạo hình độc đáo và sáng tạo.

Tú Hảo

Tú Hảo là "fan cứng" (người hâm mộ trung thành) của Sailor Moon (Thủy thủ Mặt Trăng) - nhân vật hoạt hình nổi tiếng trong tác phẩm truyện tranh cùng tên. Dịp Halloween năm nay, quán quân The Face Vietnam 2017 lựa chọn Sailor Moon làm ý tưởng hóa trang (Ảnh: @tu_hhao).

Trò chuyện với phóng viên Dân trí về ý tưởng cho Halloween 2024, Tú Hảo cho biết: "Tôi biết đến Sailor Moon lần đầu vào năm học lớp 4. Usagi (hình dáng ở đời thực của nhân vật Sailor Moon) là người rất tích cực và luôn tràn ngập năng lượng. Phần biến hình của cô ấy cũng rất bắt mắt, để lại nhiều ấn tượng. Đó là lý do khiến tôi yêu thích Sailor Moon.

Từ bé, tôi đã mơ ước được "biến hình" giống như Sailor Moon. Halloween là dịp thích hợp để tôi hiện thực hóa điều đó. Ê-kíp chuẩn bị khá mượt mà nên trong vòng hai giờ đồng hồ, tôi đã xong phần tạo hình Sailor Moon" (Ảnh: @tu_hhao).

Thảo Nhi Lê

Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2022 Thảo Nhi Lê yêu thích vẻ ngoài của Lisa (thành viên nhóm Blackpink) tại Victoria's Secret Fashion Show 2024. Cô tái hiện hai bộ trang phục mà giọng ca Rockstar đã diện trên sân khấu của thương hiệu nội y hôm 15/10 (Ảnh: @thaonhile).

Thảo Nhi Lê chia sẻ: "Tôi luôn là fan (người hâm mộ) của Victoria's Secret Fashion Show. Ở buổi trình diễn năm nay, tôi vô cùng phấn khích vì lần đầu tiên có một sao nữ châu Á - Lisa - được mời biểu diễn mở màn.

Lisa là cô gái tài năng, đang ở thời điểm chín muồi về nhan sắc lẫn âm nhạc. Tôi thích mọi thứ ở Lisa trong Victoria's Secret Fashion Show năm nay. Sau khi xem xong buổi trình diễn, quản lý của tôi đưa ra ý kiến về việc thực hiện bộ ảnh lấy ý tưởng từ tạo hình của Lisa, tôi đã đồng ý bằng hai tay và cả trái tim luôn".

Thảo Nhi Lê mặc quần shorts da, phối kèm nội y và áo khoác tay dài dáng lửng. Cô cưỡi trên xe motor nhằm tái hiện tiết mục mở màn Rockstar của Lisa tại Victoria's Secret Fashion Show 2024 (Ảnh: @thaonhile).

Chuyển sang tạo hình thứ hai, Thảo Nhi Lê tạo dáng trên sàn nhà, ở giữa vòng tròn lửa đầy ma mị. Cô diện nội y, quần tất ren, đeo đôi cánh hình đóa hoa hồng ở phía sau. Thiết kế này gợi nhớ đến trang phục Lisa mặc khi trình diễn ca khúc Moonlit Floor trên sân khấu Victoria's Secret hôm 15/10 (Ảnh: @thaonhile).

Châu Bùi

Châu Bùi hưởng ứng không khí mùa lễ hội Halloween năm nay với nhiều tạo hình khác nhau.

Ở tạo hình thứ nhất, nữ fashionista (người am hiểu về thời trang) hóa trang thành chiến binh Rayne trong trò chơi điện tử BloodRayne. Cô đội tóc giả màu đỏ, mặc trang phục da bó sát, kết hợp trang điểm theo phong cách ma mị (Ảnh: @chaubui_).

Châu Bùi tiết lộ với phóng viên Dân trí: "Rayne là nhân vật biểu tượng trong thế giới game (điện tử), có sự kết hợp về sức mạnh, sắc đẹp được lai tạo giữa người và ma cà rồng.

Tôi thấy mình và nhân vật Rayne có điểm chung đó là luôn giữ vững bản sắc riêng, kiên định với lý tưởng của bản thân. Tôi thường rất tâm huyết, đôi lúc "chấp niệm" với những lựa chọn cá nhân nếu cảm thấy đúng đắn với mình. Điều ấy cũng tương tự cách Rayne chiến đấu vì chính nghĩa".

Vì tạo hình nhân vật Rayne khá phức tạp về trang phục, kiểu tóc, trang điểm, bối cảnh chụp ảnh, Châu Bùi và ê-kíp đã dành một tuần để chăm chút từng yếu tố nhỏ nhất.

"Đối với tôi, Halloween là dịp để bản thân thỏa sức sáng tạo, thử nghiệm những hình ảnh mới lạ, phá cách hơn. Tôi và ê-kíp mong gửi đến khán giả những thước ảnh bắt mắt như một món quà đặc biệt trong mùa lễ hội năm nay", cô tâm sự (Ảnh: @chaubui_).

Chuyển sang tạo hình thứ hai, Châu Bùi có màn kết hợp ăn ý cùng fashionista Quỳnh Anh Shyn và stylist (người xây dựng phong cách) Hoàng Ku trong màn hóa trang thành chị em Kylie - Kendall Jenner và tổng biên tập tạp chí Vogue Mỹ - Anna Wintour (Ảnh: @chaubui_).

Đến tạo hình thứ 3, Châu Bùi hóa thành nhân vật Catwoman trong tác phẩm Batman. Catwoman nổi tiếng bởi hình ảnh quyến rũ, đeo mặt nạ kèm phụ kiện hình tai mèo. Để bám sát nhân vật, Châu Bùi tạo dáng chụp ảnh giữa bối cảnh thành phố vào ban đêm (Ảnh: @chaubui_).

Màn tạo hình thứ 4 của Châu Bùi là Juliet Starling - nữ thợ săn chiến đấu với thây ma trong trò chơi điện tử Lollipop Chainsaw. Cô tái hiện vẻ ngoài vừa quyến rũ, vừa mạnh mẽ của nhân vật (Ảnh: @chaubui_).

Quỳnh Anh Shyn

Nổi tiếng bởi những màn hóa trang ấn tượng, Quỳnh Anh Shyn luôn được khán giả ngóng chờ mỗi dịp Halloween. Tạo hình năm nay của nữ fashionista gây ấn tượng mạnh khi cô lựa chọn chủ đề mang tính thách thức cao về độ sáng tạo - Tôn Ngộ Không trong tác phẩm Tây Du Ký.

Quỳnh Anh Shyn dành nhiều thời gian để gắn lông giả, tô vẽ lên mặt nhằm thể hiện nhân vật Tôn Ngộ Không một cách chân thực nhất.

Để thể hiện hình ảnh thầy trò Đường Tăng trên đường đi thỉnh kinh, những người bạn khác trong nhóm của Quỳnh Anh Shyn hóa trang thành Trư Bát Giới, Đường Tăng và Sa Ngộ Tịnh (Ảnh: @quynhanhshyn_).

Để tăng thêm phần thú vị, hấp dẫn cho màn hóa trang Halloween, Quỳnh Anh Shyn và hội bạn tái hiện một trong những kiếp nạn của thầy trò Đường Tăng - gặp 7 yêu tinh nhền nhện ở Động Bàn Tơ.

7 cô gái bao gồm người mẫu Tú Hảo, Á hậu Thảo Nhi Lê, Chloe Nguyễn... diện trang phục cổ trang mang màu sắc khác nhau, kết hợp sử dụng đạo cụ mô phỏng các sợi tơ nhện (Ảnh: @quynhanhshyn_).

Gia đình Salim, Hải Long và bé Pam

Salim (tên thật Hoàng Kim Ngân) là một trong những hot girl Hà Nội đình đám một thời. Cô kết hôn với Hải Long - thiếu gia của một tập đoàn may mặc. Cuộc sống của vợ chồng này được biết đến nhiều hơn sau khi chào đón con gái đầu lòng Hải Đường (tên thân mật là Pam).

Để ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ cho mùa Halloween, Salim mặc đồ và làm tóc giống Tiểu Long Nữ, ông xã Hải Long thực hiện tạo hình của Dương Quá, còn bé Pam hóa trang thành chim điêu trong tác phẩm Thần Điêu Đại Hiệp (1995).

Hình ảnh Pam mặc đồ gắn lông vũ, đội mũ hình đầu chim làm người xem thích thú vì trông hài hước và đáng yêu (Ảnh: @salimhwg).

Khánh Linh "Cô em Trendy"

Khánh Linh "Cô em Trendy" lựa chọn chủ đề điện ảnh cho màn hóa trang Halloween năm nay. Cô và ông xã Vũ Minh Kông tái hiện cuộc gặp gỡ giữa hai nhân vật - bà Trương (Trương Mạn Ngọc thủ vai) và ông Chu (Lương Triều Vỹ thủ vai) - trong bộ phim kinh điển In the Mood for Love (2000).

Khánh Linh mặc xường xám - trang phục chủ đạo của bà Trương trong phim - kết hợp diện kiểu tóc ngắn uốn bồng bềnh (Ảnh: @klinhnd).

Gia đình Tăng Thanh Hà

Gia đình Tăng Thanh Hà có một mùa Halloween vui nhộn với màn hóa trang thành các nhân vật trong trò chơi điện tử nổi tiếng Super Mario Bros.

Con trai lớn Richard đóng vai Mario, con gái thứ hai Chloe mặc trang phục giống công chúa Peach, con trai út Mason thực hiện tạo hình của Toad - một nhân vật giống nấm.

Tăng Thanh Hà hóa trang thành nhân vật Luigi - em trai sinh đôi của Mario. Cô diện áo thun xanh kèm mũ giống màu, kết hợp kèm quần jeans yếm.

Louis Nguyễn gây bất ngờ với màn tạo hình dữ tợn của Bowser - nhân vật phản diện trong Super Mario Bros (Ảnh: @hatangthanh).