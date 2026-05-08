Sao Việt chuộng mốt da nâu: Ngoại hình lột xác, chăm khoe dáng gợi cảm

Trên thế giới, mốt nhuộm da nâu (tanning) tồn tại hàng thập kỷ. Từ Hollywood thập niên 1970-1980 đến làn sóng Y2K (thời trang đầu thập niên 2000), làn da rám nắng xuất hiện như một “phụ kiện sắc đẹp” giúp tổng thể diện mạo trở nên nóng bỏng, cá tính, khỏe khoắn hơn.

Những năm gần đây, xu hướng này lan rộng sang châu Á và tạo nên sự thay đổi đáng chú ý trong quan niệm về vẻ đẹp truyền thống. Trong ảnh, ca sĩ, diễn viên Son Na Eun (Hàn Quốc) gây sốt với làn da rám nắng khỏe khoắn, hình tượng mới lạ trong bài đăng hồi tháng 2.

Mùa hè này, mốt nhuộm da nâu cũng được nhiều mỹ nhân Việt theo đuổi, như Juky San, Xoài Non, Phương Ly, Miu Lê...

Hôm 4/5, Juky San gây chú ý khi đăng tải loạt ảnh với diện mạo khác lạ cùng làn da nâu bóng khỏe khoắn. Vốn gắn liền với hình ảnh nhẹ nhàng, nữ tính, nữ ca sĩ lần này lựa chọn phong cách sắc sảo và cá tính hơn. Đi cùng nước da rám nắng là lối trang điểm tông trầm với kỹ thuật tạo khối đậm, mắt khói và son nude, giúp tổng thể diện mạo thêm phần hiện đại, quyến rũ.

Màn “lột xác” của Juky San nhận được nhiều lời khen từ khán giả. Không ít ý kiến cho rằng làn da nâu giúp nữ ca sĩ trông cá tính, thời thượng hơn.

Tuy nhiên, sau đó, Juky San cho biết cô không nhuộm da thật mà chỉ sử dụng sản phẩm tạo hiệu ứng “fake tan” (nhuộm da giả) để làm mới hình ảnh khi tham dự một buổi tiệc. Đây cũng là phương pháp làm đẹp đang phổ biến tại thế giới, giúp tạo màu da nâu tạm thời mà không cần phơi nắng trực tiếp hay tiếp xúc tia UV tại máy nhuộm da.

Nữ ca sĩ chia sẻ: “Làn da ngăm khá kén ánh sáng nên khi chụp hình cần phải căn góc, ánh sáng kỹ càng. Tôi chỉ thi thoảng thay đổi phong cách một chút. Với tôi, da trắng hay da ngăm đều ổn, miễn là khi mình nhìn vào gương, mình thấy vui với diện mạo của chính mình”.

Hôm 22/4, tại thảm đỏ ra mắt phim Đại tiệc trăng máu 8, ca sĩ, diễn viên Miu Lê trở thành tâm điểm với diện mạo khác lạ. Trong bộ váy ôm sát, làn da nâu khỏe khoắn đã góp phần nâng tầm diện mạo của cô trở nên thời thượng hơn hẳn.

Nhiều khán giả nhận xét Miu Lê vốn theo đuổi phong cách cá tính nhiều năm nay nên khá phù hợp với xu hướng da nâu. Không chỉ giúp cơ thể trông săn chắc và nổi bật hơn khi diện trang phục mùa hè, làn da nâu còn tạo hiệu ứng thị giác giúp đường nét gương mặt và hình thể của Miu Lê trở nên sắc sảo hơn.

Trên trang cá nhân, Miu Lê cũng chia sẻ loạt ảnh phơi nắng trong chuyến du lịch biển để có được làn da rám nắng tự nhiên. Nước da ngăm tạo hiệu ứng cơ thể săn chắc, đồng thời làm nổi bật những đường nét cơ bắp khỏe khoắn của nữ ca sĩ.

Về thời trang, Miu Lê lựa chọn bộ bikini tông xanh phối viền đỏ mang cảm hứng thể thao trẻ trung. Thiết kế tối giản kết hợp cùng mũ lưỡi trai đỏ tạo điểm nhấn nổi bật, mang lại tổng thể năng động, hiện đại và phóng khoáng kiểu California girl - phong cách đang được nhiều tín đồ thời trang biển ưa chuộng.

Ca sĩ Phương Ly sớm nắm bắt xu hướng nhuộm da nâu từ năm 2025. Dịp hè năm nay, cô liên tục gây sốt với loạt ảnh diện bikini, khoe làn da mật ong cùng vóc dáng khỏe khoắn.

Trong một chương trình truyền hình đầu năm nay, Phương Ly chia sẻ cô thường tranh thủ tắm nắng tự nhiên mỗi khi diễn ở vùng biển. Từ khi nhuộm da, Phương Ly cũng thay đổi phong cách ăn mặc, ưu tiên những trang phục gợi cảm, bám sát xu hướng quốc tế hơn.

Bên cạnh thay đổi tông trang điểm và nhuộm da, nữ ca sĩ cũng tích cực tập luyện để giữ cân nặng, chinh phục nhiều kiểu dáng ôm sát khoe đường cong. Nhờ biết cách ăn mặc và trau chuốt vẻ ngoài, Phương Ly được khen ngoại hình trẻ trung so với tuổi 36.

Tuy nhiên, từ khi nhuộm da, cô cũng vướng một số ý kiến tranh cãi về diện mạo khi trình diễn tại các đêm nhạc. Có ý kiến nhận xét làn da nâu khá kén trang phục biểu diễn. Nếu chọn tông màu hoặc kiểu dáng không phù hợp, nữ ca sĩ dễ "mất điểm" vì vẻ ngoài "sến súa", kém sắc.

Hot girl Xoài Non cũng nhận được sự chú ý khi gia nhập "đường đua" sở hữu làn da nâu. Trong một livestream trên trang cá nhân tối 21/4, Xoài Non cho biết cô chủ động phơi nắng để có được nước da rám nắng như ý muốn.

Từ lâu, người đẹp đã yêu thích tông da nâu khỏe khoắn nên không ngại thay đổi. Làn da nâu bóng cũng tạo điều kiện cho cô tham gia các môn thể thao yêu thích như bơi lội hay pickleball. Trước đó, việc cố gắng giữ làn da trắng sáng khiến Xoài Non gặp nhiều hạn chế trong việc tập luyện và chơi thể thao ngoài trời.

Khán giả nhận xét Xoài Non vốn có gương mặt xinh đẹp lai Tây, nên phù hợp với diện mạo mới. Từ khi gắn bó với nước da mới, hot girl nhuộm tóc nâu trầm, ưu tiên các trang phục tông màu trung tính, phom dáng đơn giản.

Thay vì áp dụng lối trang điểm trong trẻo, tông hồng ngọt ngào quen thuộc, cô lựa chọn phong cách thiên về “sun-kissed makeup” (tạo cảm giác rám nắng tự nhiên) với lớp nền lì, phần tạo khối rõ nét, đôi mắt có chiều sâu và son môi nude hồng pha nâu với hiệu ứng bóng nhẹ. Tổng thể mang đến hình ảnh trưởng thành, cá tính hơn nhưng vẫn giữ được nét nữ tính đặc trưng của Xoài Non.

Đầu tháng 4, diễn viên Ốc Thanh Vân gây bất ngờ khi xuất hiện tại buổi giới thiệu phim Heo 5 móng với ngoại hình khác lạ. Nữ nghệ sĩ nhuộm da nâu, trang điểm sắc nét, diện váy ôm sát khoe đường cong hình thể.

Nữ diễn viên cho biết, sự thay đổi này nhằm phục vụ vai Jennifer Trúc Nguyễn - nàng dâu Việt kiều có tính cách phóng khoáng trong phim.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Ốc Thanh Vân hé lộ cô nhuộm da tạm thời bằng mỹ phẩm. Quá trình nhuộm da khi ghi hình phim cũng để lại cho cô nhiều kỷ niệm đáng nhớ.

"Những ngày đầu, chồng và các con rất ngạc nhiên vì tôi bỗng dưng... đen hơn mỗi ngày (cười). Khi nhuộm da, màu da xuống dần, đến lúc màu đậm nhất thì đúng là tôi rất lạ lẫm so với hình ảnh trước đây. Có lúc ngồi trên ô tô, màu da hòa cùng màu ghế. Thậm chí khi tôi diễn sân khấu kịch, bạn diễn còn bị phân tâm vì không quen với diện mạo mới của tôi. Bây giờ tôi đã trở lại làn da sáng hơn, nhưng hình ảnh nhuộm da vẫn là trải nghiệm thú vị", Ốc Thanh Vân nói.

