"Sao nhí" Bảo An rẽ hướng học Đại học Ngoại thương, từng bật khóc vì áp lực

Mới đây, "sao nhí" Bảo An gây chú ý khi thông báo trở thành tân sinh viên của trường Đại học Ngoại thương TPHCM. Bảo An cho biết, trong quá trình xét tuyển đại học, cô may mắn trúng tuyển vào 3 trường đại học tại TPHCM.

Tuy nhiên, sau khi xem xét, giọng ca sinh năm 2006 quyết định chọn theo học ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Ngoại thương TPHCM - liên kết với trường Kinh doanh Quốc tế SolBridge của Đại học Woosong (Hàn Quốc).

Ca sĩ Bảo An nhập học tại trường Đại học Ngoại thương (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bảo An nói: "Tôi đã suy nghĩ về việc có nên theo học một trường nghệ thuật hay không, tuy nhiên, bản thân tôi mong muốn có được những trải nghiệm ở lĩnh vực mới có liên quan đến dự định cá nhân sau này nên quyết định chọn học ngành Quản trị kinh doanh của trường Đại học Ngoại thương.

Khi đến nhập học, thầy cô và các bạn đều nhận ra tôi là cô bé Xúc xắc xúc xẻ và cũng bất ngờ khi tôi chọn theo học ngành học này".

Theo "sao nhí", quyết định chuyển hướng học ngành Quản trị kinh doanh được cô đưa ra vào thời điểm sát mùa tuyển sinh. Vì điểm đầu vào của trường khá cao, nhiều sinh viên giỏi nên Bảo An không tránh khỏi lo lắng. Chỉ trong học kỳ đầu, nữ ca sĩ đã bật khóc vì áp lực học hành.

Bảo An sở hữu nhan sắc ngọt ngào, thanh tú khi trưởng thành (Ảnh: Mộc Khải).

Chị Ái Phương - mẹ của Bảo An - cho biết vợ chồng chị khá bất ngờ trước quyết định của con gái. Tuy nhiên, họ tôn trọng lựa chọn của Bảo An nên chỉ đứng sau đưa lời khuyên về chọn ngành, chọn trường.

"Thực sự thi thoảng tôi cũng "choáng" với các lựa chọn của Bảo An bởi con hay thay đổi dự định vào phút chót. Có thời điểm con quyết tâm theo đuổi một trường nghệ thuật, cũng có khi con muốn đi du học nhưng cuối cùng lại chọn học ở trường Đại học Ngoại thương.

Đến giờ, tôi vẫn lo lắng khi chương trình học của con không hề nhẹ trong khi mong muốn của con là vẫn tiếp tục tham gia các hoạt động nghệ thuật, làm MC và sáng tác nhạc", chị Phương chia sẻ.

Bảo An gây chú ý khi đăng ảnh bên một chàng trai (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Bảo An cho biết trong thời gian tới, bên cạnh việc học ở trường cô sẽ tiếp tục sắp xếp thời gian để có thể tham gia nghệ thuật.

Giọng ca sinh năm 2006 nói: "Chắc chắn tôi vẫn sẽ theo đuổi nghệ thuật, đặc biệt là việc trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng cho sáng tác nhạc. Tôi sẽ cố gắng để có thể vừa đảm bảo được việc học ở trường, vừa có thể hoàn thành những hoạt động nghệ thuật".

Gần đây, Bảo An gây chú ý khi đăng ảnh chụp chung một chàng trai, kèm chú thích ẩn ý về "tình đầu". Bài đăng của giọng ca sinh năm 2006 khiến khán giả nghi vấn cô đang ngầm công khai bạn trai. Song, số khác lại cho rằng "sao nhí" chỉ đang hé lộ hình ảnh về dự án mới.