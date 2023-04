"Sao nhí" Bảo An sa sút tinh thần vì bị người lạ quấy rối, tố giật chồng

Trao đổi với phóng viên Dân trí vào chiều 12/4, mẹ ruột ca sĩ Bảo An cho biết từ tháng 1, gia đình bắt đầu nhận được những tin nhắn chửi bới thậm chí là đe dọa bé Bảo An từ một người lạ. Người này không chỉ nhắn tin, lan truyền thông tin tiêu cực về Bảo An trên các nền tảng mà còn nhắn tin cho bạn bè của Bảo An và các học sinh khác trong trường.

"Người này nói Bảo An giật chồng người khác, dùng những lời lẽ thật sự kinh khủng mà tôi còn không dám diễn tả lại. Thậm chí trong trường, các bạn học sinh cũng nhận được những tin nhắn có nội dung lăng mạ Bảo An. Tôi cam đoan những thông tin mà người này đang lan truyền hoàn hoàn là bịa đặt", mẹ "ca sĩ nhí" bức xúc.

Bé Bảo An trong MV "Xúc xắc xúc xẻ" (Ảnh: Chụp màn hình).

Chị Ái Phương cho biết ban đầu, chị nghĩ đây là trò đùa của những đứa trẻ, nhưng sau khi liên tục nhận những thông tin lăng mạ, sỉ nhục, chị đã tìm hiểu và nhận thấy người thực hiện hành vi này là người lớn.

"Tôi không hiểu lý do gì người này lại nhắm vào con gái tôi. Khi những tin nhắn này được phát tán đi, tôi đọc còn thấy hoảng chứ đừng nói đến những đứa trẻ. Hiện Bảo An đang vào mùa thi rất căng thẳng, vậy mà còn gặp phải chuyện này nên tinh thần bé sa sút, mất ăn, mất ngủ", chị Phương cho hay.

Mẹ của Bảo An cho biết vì vụ việc này mà hiện tại chị không dám đưa rước con đi học, cũng không dám di chuyển ngoài đường nhiều, lúc nào cả nhà cũng sống trong lo sợ.

Bảo An ngày càng trưởng thành và xinh đẹp (Ảnh: Facebook nhân vật).

Hiện tại, gia đình của Bảo An đã gửi đơn trình báo vụ việc này đến cơ quan công an cùng với những chứng cứ thu thập được thời gian qua. Phía cơ quan chức năng cũng đã mời gia đình và Bảo An lấy lời khai để tiến hành điều tra vụ việc.