Bảo An (tên thật Nguyễn Ngọc Bảo An, SN 2006, TPHCM) là ca sĩ nhí nổi tiếng, từng gắn liền với tuổi thơ của nhiều em nhỏ. Bảo An nhanh chóng phủ sóng rộng rãi nhờ tham gia các chương trình giải trí lớn (Ảnh: @_ruby_baoan_).