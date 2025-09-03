Sao mai Huyền Trang: Nhiều nghệ sĩ hát nhạc yêu nước là tín hiệu đáng mừng

Tối 1/9, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, Sao mai Huyền Trang - Quán quân dòng nhạc dân gian Sao mai 2013 - ra mắt MV Tôi yêu Việt Nam. Đây là ca khúc do nhạc sĩ Hưng Cacao sáng tác, MV do đạo diễn Nguyễn Anh Dũng thực hiện.

Với MV này, Huyền Trang lần đầu tiên đứng chung sân khấu cùng nhóm OPlus.

Sao mai Huyền Trang lần đầu thử sức nhạc nhẹ trong MV “Tôi yêu Việt Nam" (Ảnh: Ban tổ chức).

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, nữ ca sĩ cho biết: “OPlus là nhóm nhạc rất tài năng, mỗi thành viên đều có màu giọng đẹp, lạ và tư duy âm nhạc hiện đại. Tôi cần một sự kết hợp để vừa nâng vừa đỡ cho mình. May mắn là các anh rất thích ca khúc này và ưu ái tham gia MV, dù lịch trình bận rộn”.

Tôi yêu Việt Nam được xem như món quà mà Huyền Trang cùng OPlus gửi đến khán giả trong dịp đặc biệt, góp phần làm phong phú thêm bức tranh âm nhạc mừng Tết Độc lập năm nay.

Hơn 10 năm ca hát, Huyền Trang vốn gắn bó với dân gian. Tuy nhiên, cô từng thử sức với một số bản cover (phiên bản hát lại) nhạc nhẹ và nhận được phản hồi tích cực, từ đó nhen nhóm ý định thử nghiệm ở dòng nhạc này.

“Nhạc nhẹ đòi hỏi cách hát gọn chữ, rõ tiết tấu và nhiều giọng ngực hơn. Nếu dân gian thiên về ngân nga, luyến láy, thì nhạc nhẹ lại cần sự gọn gàng, chắc nhịp. Đó là thử thách nhưng cũng mang lại cho tôi sự hứng khởi. May mắn là tôi luôn được các anh trong OPlus tận tình tư vấn, hỗ trợ, nhờ vậy có thể tìm ra một màu sắc mới cho mình”, Huyền Trang chia sẻ.

Dù thử sức ở nhạc nhẹ, Huyền Trang vẫn giữ cho mình sự cân bằng. Nữ ca sĩ khẳng định không hề rời xa dòng nhạc gắn bó nhiều năm qua. Cô khẳng định: “Tôi chỉ muốn thử sức, làm mới hình ảnh để phù hợp với ca khúc Tôi yêu Việt Nam. Ca khúc này vẫn vừa đủ mới mẻ, nhưng không làm mất đi hình tượng mà tôi đã theo đuổi”.

Lần đầu kết hợp cùng nhóm nhạc OPlus, Huyền Trang mang đến màu sắc mới mẻ trong âm nhạc (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo Huyền Trang, việc nhiều nghệ sĩ ra mắt ca khúc ngợi ca quê hương trong dịp lễ lớn là tín hiệu đáng mừng. “Tôi nghĩ rằng mỗi người có cách yêu nước riêng. Với nghệ sĩ, chúng tôi mong muốn đóng góp sản phẩm ý nghĩa để bày tỏ niềm tự hào trong dịp 80 năm Quốc khánh 2/9. Âm nhạc yêu nước cần được lan tỏa, đọng lại trong lòng mỗi người dân, và bất kỳ sự cống hiến nào cũng đáng quý”, cô nói.

Không chỉ gửi gắm tình yêu nước qua âm nhạc, Huyền Trang còn trực tiếp hòa mình vào không khí ngày lễ lớn. Nữ ca sĩ cho biết những ngày vừa qua, cô đã cùng gia đình đi xem diễu binh, diễu hành tại Thủ đô.

“Thực sự khi đứng trong dòng người, tim tôi đập rộn ràng. Tôi cảm thấy vô cùng tự hào, biết ơn những thế hệ ông cha đã hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc.

Nhìn ánh mắt kiên cường, tự hào của mỗi cá nhân tham gia diễu binh, đó là khoảnh khắc không thể diễn tả bằng lời. Tôi yêu đất nước mình, tự hào khi sinh ra là người Việt Nam, là máu thịt Việt Nam”, Huyền Trang xúc động nói.