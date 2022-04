"Sao" giành giải Grammy Tiesto khoe vợ kém 28 tuổi mang thai

DJ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng Tiesto vừa cùng vợ trẻ Annika dự lễ trao giải Grammy diễn ra ngày 4/4 tại Las Vegas, Mỹ. Cặp vợ chồng nổi tiếng trông rất đẹp đôi trên thảm đỏ.

Trong sự kiện, DJ 53 tuổi xác nhận là anh và người vợ 25 tuổi Annika đang mong chờ đứa con thứ hai sẽ chào đời trong vài tháng tới. Nghệ sĩ U60 còn ngọt ngào đặt một nụ hôn lên bụng vợ khi dự lễ trao giải Grammy.

Hình ảnh đẹp như mơ trong đám cưới của DJ Tiesto (Video: Le Rêve Films).

Annika, 25 tuổi cũng chia sẻ những bức ảnh tương tự trên Instagram của mình và tiết lộ rằng cô đang mang thai một bé trai. Trước đó, người đẹp sinh con gái đầu lòng tên là Viola.

DJ Tiesto và vợ trẻ gặp nhau tại một nhà hàng sang trọng ở New York, Mỹ vào tháng 2/2015 do bạn bè chung giới thiệu. Nhà sản xuất nổi tiếng đã cầu hôn bạn gái trẻ vào dịp Lễ Tạ ơn năm 2018 trên bãi biển ở Maldives.

Annika và Tiesto sắp đón đứa con thứ hai (Ảnh: Getty Images, Instagram).

Nhà sản xuất âm nhạc người Hà Lan và vợ, người mẫu Annika Backes kết hôn vào tháng 9/2019 trong một hôn lễ xa hoa ở Mỹ và đón cô con gái đầu lòng Viola Margreet Verwest vào tháng 11/2020. Sau khi có con, Tiesto từng chia sẻ rằng đứa con nhỏ đã tạo nên những cảm xúc mà anh chưa bao giờ cảm thấy trước đó.

Annika từng nói về mối quan hệ tình cảm của mình rằng: "Khi mới hẹn hò, chúng tôi đi chơi cùng nhau rất nhiều và chúng tôi không bao giờ cảm thấy mệt mỏi, chán nản khi ở bên nhau. Chúng tôi không bao giờ muốn rời xa nhau kể từ khi mới quen biết".

Trong ngày cưới của mình, DJ Tiesto chia sẻ: "Tôi cảm thấy tràn ngập cảm xúc bởi vì chúng tôi đã yêu nhau quá lâu và luôn nghĩ về ngày này. Cuối cùng thì ngày đó cũng tới. Nó đẹp hơn và đặc biệt hơn những gì tôi có thể mong đợi".

DJ Tiesto từng được tạp chí Mix bình chọn là DJ xuất sắc nhất mọi thời đại vào năm 2011. Năm 2013, anh được độc giả của tạp chí DJ bình chọn là DJ xuất sắc nhất trong 20 năm. Tiesto được phong tước hiệp sỹ bởi hoàng gia Hà Lan cũng như được bình chọn là một trong 40 người Hà Lan vĩ đại nhất mọi thời đại. Anh sở hữu khối tài sản ước chừng hơn 150 triệu USD.

Hôn lễ của Annika và Tiesto (Ảnh: Dennis Kwan).

Năm 1997, Tiesto thành lập hãng đĩa Black Hole cùng với Arny Bink và phát hành album cho nhiều nghệ sĩ. Tiesto cũng gặp nhà sản xuất Dennis Waakop Reijers vào năm 1998 và cặp đôi hợp tác thành công kể từ đó.

Năm 2001, Tiesto phát hành album solo đầu tiên In My Memory và được đánh giá rất cao. Anh được tạp chí DJ bình chọn là DJ hàng đầu thế giới liên tục trong ba năm từ 2002 đến 2004.

Ngay sau khi phát hành album phòng thu thứ hai Just Be, Tiesto đã biểu diễn trực tiếp tại lễ khai mạc Thế vận hội Mùa hè 2004 ở Athens và là DJ đầu tiên biểu diễn trực tiếp trên sân khấu tại Thế vận hội. Vào tháng 4 năm 2007, Tiesto ra mắt chương trình radio trên Radio 538 ở Hà Lan và phát hành album phòng thu thứ ba Elements of Life. Album đạt vị trí quán quân trên bảng xếp hạng album của Bỉ cũng như trên bảng xếp hạng Billboard ở Mỹ và nhận được đề cử cho giải Grammy năm 2008.

DJ Tiesto trẻ trung dự liên hoan âm nhạc iHeartRadio (Video: Maximo TV).

Tiesto từng giành được giải Grammy cho phiên bản phối lại của bản hit All of Me của ca sĩ John Legend. Anh thường xuyên có tên trong danh sách những DJ được trả cát-sê cao nhất thế giới.

Annika Backes, vợ của DJ Tiesto sinh ra và lớn lên tại Mỹ. Cô là người mẫu chuyên nghiệp và từng trình diễn tại tuần lễ thời trang New York cũng như xuất hiện trên trang bìa của một số tạp chí danh tiếng bao gồm Luxuriant và Inlove. Tuy nhiên sau khi kết hôn với Tiesto, Annika dành nhiều thời gian hơn cho tổ ấm của mình. Cô chỉ thi thoảng dự sự kiện cùng người chồng nổi tiếng.