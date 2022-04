Ca sĩ xinh đẹp gốc Việt Teresa Mai giành giải Grammy

Lễ trao giải âm nhạc uy tín nhất hành tinh, giải Grammy vừa kết thúc cách đây ít giờ. Trong danh sách những nghệ sĩ chiến thắng tại lễ trao giải này có Teresa Mai, nghệ danh Sangeeta Kaur. Nữ ca sĩ gốc Việt là người giành chiến thắng ở hạng mục Album thanh nhạc cổ điển xuất sắc nhất.

Ca sĩ xinh đẹp gốc Việt Teresa Mai (Ảnh: Teresa Mai).

Shiva Baum, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng nước Mỹ từng nhận xét về Teresa Mai (Sangeeta Kaur) rằng: "Với sự chân thực, hấp dẫn và duyên dáng, không mất nhiều thời gian để Sangeeta chinh phục được khán giả. Giọng hát của cô ấy rất thanh lịch. Tôi vô cùng xúc động trước chiều sâu trong mỗi màn trình diễn của Sangeeta và cách mà cô ấy luôn nỗ lực để mang đến cho khán giả của mình những màn biểu diễn tốt nhất, ở mức độ mà họ không bao giờ có thể ngờ tới".

Teresa Mai, nữ ca sĩ kiêm nhà sản xuất người Mỹ gốc Việt vừa thắng giải Grammy năm 2022 sở hữu chất giọng cao vút, mạnh mẽ, sâu lắng và lôi cuốn. Cô đã lấy bằng cử nhân âm nhạc về biểu diễn Opera tại nhạc viện Bob Cole của đại học California, Mỹ và cô còn có bằng thạc sĩ âm nhạc về biểu diễn thanh nhạc của nhạc viện Boston ở Mỹ.

Teresa Mai đã đi biểu diễn tại nhiều quốc gia trên thế giới. Cô từng nói: "Sứ mệnh của cuộc đời tôi là tạo ra và chia sẻ âm nhạc mang lại niềm vui và sự thay đổi tích cực cho người nghe". Nữ nghệ sĩ đã dành nhiều năm sống và làm việc ở Châu Âu để tham gia vào các chương trình nghiên cứu Opera chuyên sâu với viện nghiên cứu thanh nhạc ở Graz, Áo, viện nghệ thuật thanh nhạc quốc tế ở Chiari, Italy.

Teresa Mai khoe chất giọng cuốn hút (Video: Sangeeta Kaur).

Nữ nghệ sĩ xinh đẹp đã phát hành 6 album gây tiếng vang đó là Niguma, Ascension, Mirrors, Compassion, Illuminance và Mythologies. Teresa Mai là ca sĩ người Mỹ gốc Việt đầu tiên nhận được đề cử giải Grammy cho Album thanh nhạc cổ điển xuất sắc nhất và sau đó giành chiến thắng.

Teresa Mai còn là nhà sản xuất vở nhạc kịch Niguma, The Mantra Project từng được công chiếu tại sân khấu kịch The Broad ở Santa Monica, Mỹ vào cuối năm 2016. Bên cạnh đó cô cũng là người sáng lập Empower With Art Productions, một tổ chức phi lợi nhuận và công ty sản xuất chuyên mang đến sân khấu những tác phẩm âm nhạc mới mẻ và có tác động tích cực với khán giả.

Teresa Mai vừa giành giải Grammy danh giá (Ảnh: Teresa Mai).

Teresa Mai từng làm việc với nhiều nghệ sĩ lớn như huyền thoại nhạc Rock and Roll Jon Anderson, nhà sản xuất nhạc Pop nổi tiếng Narada Michael Walden, nhà soạn nhạc đoạt giải Grammy Peter Kater, ca sĩ giành giải Grammy Hila Plitmann...

Thưởng thức ca khúc "I'm Not Gonna Break" của Teresa Mai (Video: Sangeeta Kaur).

Hiện tại người đẹp gốc Việt Teresa Mai là bà chủ một phòng thu âm nổi tiếng ở Austin, Texas, Mỹ. Ngoài âm nhạc, nữ ca sĩ còn đam mê nghiên cứu Phật giáo Tây Tạng và yoga. Cô mở một trung tâm dạy yoga và thiền ở quận Cam, California, Mỹ. Teresa Mai cũng tham gia nhiều buổi hòa nhạc phúc lợi, từ thiện và các sự kiện trong cộng đồng người Việt trên khắp nước Mỹ.