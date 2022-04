Nhận giải Grammy, Doja Cat gặp sự cố lộ nội y với váy xẻ cao

Ngày 4/4, lễ trao giải Grammy đã diễn ra hoành tráng tại Las Vegas, Mỹ với sự tham gia của những ngôi sao ca nhạc hàng đầu thế giới.

Nữ ca sĩ Doja Cat là một trong những nghệ sĩ được đề cử nhiều giải Grammy nhất tại lễ trao giải năm 2022. Cô có trong tay bảy đề cử quan trọng bao gồm: Album của năm, Bài hát của năm, Màn trình diễn Pop xuất sắc nhất...

Doja Cat xinh đẹp trong hậu trường Grammy (Video: Grammy).

Doja Cat cùng với SZA đã giành được giải Grammy cho Cặp đôi song ca Pop xuất sắc nhất với ca khúc Kiss Me More. Bước lên sân khấu, Doja Cat đã khiến khán giả bật cười khi cô tiết lộ cô chạy thẳng từ... nhà vệ sinh lên sân khấu để nhận giải thưởng.

Doja Cat liên tục chỉnh váy khi lên sân khấu nhận giải Grammy (Ảnh: CBS).

Diện chiếc váy Versace gợi cảm với đường xẻ cao "bất tận", Doja Cat trông rất quyến rũ. Tuy nhiên khi bước vào phòng họp báo để chụp hình, nữ ca sĩ 27 tuổi đã gặp sự cố lộ nội y trước ống kính phóng viên ảnh.

Doja Cat, tên thật là Amala Ratna Zandile Dlamini là rapper, ca sĩ, nhạc sĩ và nhà sản xuất nổi tiếng người Mỹ. Sinh ra và lớn lên ở Los Angeles, Doja Cat thể hiện năng khiếu âm nhạc rất sớm. Cô bắt đầu sáng tác và phát hành nhạc trên SoundCloud từ khi còn là một thiếu niên. Ca khúc So High của cô đã thu hút sự chú ý của hãng đĩa RCA và cô ký được hợp đồng thu âm ở tuổi 17 và sau đó phát hành đĩa nhạc Purrr! vào năm 2014.

Doja Cat gặp sự cố với váy xẻ cao (Ảnh: Getty Images).

Sau một thời gian gián đoạn công việc cùng với sự ra mắt không suôn sẻ của album phòng thu đầu tay Amala (2018), Doja Cat đã gặt hái thành công bất ngờ với đĩa đơn Mooo! phát hành vào năm 2018.

Tận dụng danh tiếng ngày càng tăng vọt, Doja Cat ra mắt album phòng thu thứ hai mang tên Hot Pink vào năm 2019. Album này lọt vào top 10 bảng xếp hạng Billboard 200 của Mỹ và đĩa đơn Say So đứng đầu bảng xếp hạng Billboard Hot 100 sau khi được ra mắt bản phối lại có sự góp mặt của ngôi sao Nicki Minaj.

Tiếp sau album Hot Pink là Planet Her phát hành vào năm 2021. Album này đã có 3 tuần liên tiếp đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng Billboard 200 và album bao gồm 3 đĩa đơn rất thành công mang tên Kiss Me More, Need to Know và Woman.

Doja Cat được nhật báo có ảnh hưởng lớn trên thế giới The Wall Street Journal mô tả là một rapper có kỹ thuật điêu luyện với cảm xúc giai điệu mạnh mẽ và hình ảnh táo bạo. Cô cũng được biết đến với việc tạo ra các video âm nhạc và bài hát rất được yêu thích trên các trang mạng xã hội.

Ngôi sao 27 tuổi đã giành được một giải Grammy, kỷ lục Guinness thế giới, một giải Billboard Music, năm giải Âm nhạc Mỹ và ba giải Video âm nhạc của kênh MTV.

Trả lời phỏng vấn gần đây, Doja Cat gây bất ngờ khi nói rằng cô không thật sự được tận hưởng sự nghiệp của mình nhiều như cô ấy nghĩ và đã 5 năm trôi qua kể từ lần cuối cùng cô tìm thấy niềm vui trong việc sáng tác âm nhạc.

Doja Cat cá tính trên thảm đỏ lễ trao giải âm nhạc Mỹ (Video: Stage Right Secrets).

Nữ nghệ sĩ chia sẻ: "Tôi luôn muốn tạo ra những ca khúc vui vẻ và chỉ cần làm một vài việc vớ vẩn nho nhỏ. Có lẽ tôi đã không được làm điều đó trong vòng 5 năm. Tôi đang làm những việc mà tôi không muốn làm. Tôi cảm thấy áp lực khi phải làm những công việc như vậy. Tôi không muốn làm điều đó. Tôi muốn được ở nhà, viết nhạc, chơi trò chơi điện tử".

Doja Cat cũng tâm sự với phóng viên rằng sắp tới cô sẽ cố gắng cẩn thận hơn về việc chọn lựa những nghệ sĩ mà cô muốn hợp tác cùng. "Những người từng làm việc trong album trước đây của tôi là hoàn hảo nhưng tôi vẫn muốn lựa chọn kỹ hơn trong thời gian tới vì có rất nhiều nghệ sĩ sắp hợp tác với nhau nhưng tôi có cảm giác như mọi người chỉ hợp tác vì lợi ích mà họ đạt được khi phát hành ca khúc đó mà thôi", Doja Cat nói.