Đoàn Công Vinh lên tiếng về trang phục nhạy cảm tại Nam vương Quốc tế 2025

Đoàn Công Vinh, đại diện Việt Nam tại cuộc thi Mr International 2025, đang vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận sau khi trình diễn một bộ trang phục nhạy cảm tại một sự kiện nằm trong cuộc thi.

Trước làn sóng tranh cãi, nam người mẫu đã lên tiếng lý giải về lựa chọn của mình.

Hình ảnh gây tranh cãi của người mẫu Đoàn Công Vinh tại cuộc thi Nam vương Quốc tế 2025 (Ảnh: Chụp màn hình).

Cụ thể, trong buổi trình diễn thời trang thuộc khuôn khổ Mr International 2025 vào tối 14/9, Đoàn Công Vinh đã diện một bộ trang phục gây chú ý.

Anh mặc một chiếc áo măng tô bên ngoài, áo gile bên trong và kết hợp với quần nội y. Màn trình diễn của anh sau đó được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, tạo ra một cuộc tranh luận sôi nổi.

Nhiều khán giả cho rằng trang phục của Đoàn Công Vinh quá khiêu khích và chưa phù hợp với một cuộc thi sắc đẹp nam giới. Một số bình luận thẳng thắn nhận định việc mặc áo vest với quần nội y là chưa hợp lý, thậm chí còn gọi bộ trang phục này là "phản cảm".

Tuy nhiên, một bộ phận khán giả khác lại lên tiếng bênh vực, cho rằng các thí sinh được Ban tổ chức cho phép tự do lựa chọn trang phục để thể hiện cá tính.

Trước những ý kiến trái chiều, Đoàn Công Vinh đã lên tiếng giải thích. Theo nam người mẫu, bộ trang phục của anh xuất hiện trong đêm gala - tiệc tối tại một quán rượu sang trọng, nơi các thí sinh được khuyến khích mang đến sự quyến rũ và phá cách.

“Trang phục không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà còn xuất phát từ yêu cầu của Ban tổ chức cuộc thi. Chính vì vậy, việc tôi lựa chọn phong cách táo bạo không chỉ phù hợp mà còn làm nổi bật tinh thần sáng tạo, tự tin của mình trên sân khấu", Đoàn Công Vinh khẳng định.

Hình ảnh Đoàn Công Vinh công bố trước khi lên đường sang Thái Lan tham gia cuộc thi Nam vương Quốc tế 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trước đó trên trang cá nhân, trước ồn ào dư luận, Đoàn Công Vinh cũng thẳng thắn đưa ra quan điểm: “Với Vinh, thời trang thật sự là không giới hạn. Nó không chỉ dừng lại ở những bộ quần áo hay xu hướng, mà còn là sự bứt phá, sáng tạo và dám khác biệt. Đó là lý do vì sao Vinh luôn muốn thử thách bản thân ở những phong cách mới mẻ, độc đáo, và đêm gala chính là nơi để thể hiện rõ nhất điều đó".

Đoàn Công Vinh tin rằng mỗi lựa chọn trang phục là cách để kể câu chuyện của bản thân. Anh muốn thể hiện một hình ảnh mạnh mẽ, cá tính nhưng vẫn đầy tinh thần tôn trọng sân chơi chung.

Đây cũng là một phần trong thông điệp mà anh muốn lan tỏa tại cuộc thi: "Đừng chờ đến khi hoàn hảo mới bắt đầu, hãy kiên trì và tự tin để trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình".

Mới đây, Đoàn Công Vinh vừa có phần trình diễn thành công trang phục dân tộc, một trong những hoạt động chính của cuộc thi.

Hình ảnh Đoàn Công Vinh mặc trang phục dân tộc (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đoàn Công Vinh đã chọn trang phục dân tộc lấy cảm hứng từ sử thi Đăm Săn do nhà thiết kế Khắc Hoàng thực hiện. Trang phục không chỉ đơn thuần là một sản phẩm thời trang, mà còn là một tác phẩm nghệ thuật mang đậm hơi thở của văn hóa dân tộc.

Đoàn Công Vinh cho biết, anh và ê-kíp quyết định chọn trang phục dân tộc này bởi bên cạnh việc tôn vinh hình tượng anh hùng Đăm Săn, anh còn mong mỏi góp phần quảng bá bản sắc văn hóa Việt Nam, đặc biệt là vẻ đẹp của pho sử thi ngợi ca sức mạnh, tinh thần nhân văn của người Việt đến với bạn bè quốc tế.

Trước khi đến với Mr International 2025, Đoàn Công Vinh (SN 1999, Tây Ninh) đã có một quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng. Nam người mẫu sở hữu chiều cao 1m82, nặng 77kg, cùng số đo hình thể 98-76-98.

Năm 2024, anh từng đoạt giải bạc thí sinh có hình thể đẹp nhất cuộc thi Man Of The World.