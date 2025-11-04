Rosé (Blackpink) gây tranh cãi khi mặc "váy ngủ" lên sân khấu

Mới đây, Rosé lại khiến mạng xã hội và cộng đồng mạng "dậy sóng" khi mặc một chiếc váy ngắn, mỏng như váy ngủ lên sân khấu trình diễn tại Indonesia.

Sự xuất hiện của cô nằm trong khuôn khổ tour lưu diễn toàn thế giới của nhóm nhạc Blackpink, nơi Rosé là một trong 4 thành viên.

Hình ảnh ca sĩ Rosé mặc chiếc váy giống đồ ngủ lên sân khấu trình diễn được người hâm mộ ghi lại (Ảnh: Instagram).

Đáng nói, đây không phải là lần đầu giọng ca APT. vướng lùm xùm vì trang phục giống đồ ngủ. Lần này, khán giả càng phản ứng gay gắt hơn.

Cụ thể, Rosé gây chú ý khi mặc chiếc váy lụa trắng mỏng manh khi trình diễn tiết mục solo trong show của nhóm Blackpink. Thiết kế này khá đơn giản với hai dây ren mảnh và điểm nhấn ở cúp ngực, không có họa tiết.

Hình ảnh của nữ ca sĩ sẽ rất đẹp nếu như chiếc váy không quá ngắn tới mức... phản cảm. Thậm chí, ở nhiều góc máy, Rosé đã lộ nội y.

Ngay sau khi buổi biểu diễn kết thúc, những bức ảnh, clip Rosé mặc "chiếc váy ngủ ngắn cũn" được lan truyền nhanh chóng trên mạng, thu hút nhiều bình luận trái chiều.

Rosé bị chụp lại những hình ảnh nhạy cảm khi mặc chiếc váy quá ngắn (Ảnh: Xiao Hong Shu).

Khán giả châu Á tỏ ra khá bất bình với những hình ảnh này của Rosé. Có người bình luận: “Đây là phòng ngủ của cô ấy à? Ai lại lên sân khấu mặc đồ ngủ thế này?”; “Cô ấy vừa ngủ dậy thì lên sân khấu luôn hả?”...

Một số ý kiến thẳng thắn nhắc nhở: “Rosé cần đổi stylist (nhà tạo mẫu) gấp”, “Tôi chắc stylist chơi xấu chứ sao có thể”...

Trước đó, khi đang biểu diễn ca khúc Hard to love, Rosé cũng gặp sự cố trang phục, khiến chiếc váy khác của cô bất ngờ bị tuột, suýt nữa khiến cô mất duyên trên sân khấu.

Trong tình huống khó xử, nữ thần tượng đã nhanh chóng phát hiện, giữ chặt phần trên váy và nhờ vũ công hỗ trợ buộc lại chiếc váy trong khi vẫn tiếp tục hát một cách bình tĩnh, không hề gián đoạn tiết mục.

Khoảnh khắc này nhanh chóng được chia sẻ, khiến khán giả vừa lo lắng vừa nể phục trước sự chuyên nghiệp của Rosé.

Một số người hâm mộ khen ngợi cô “xử lý tình huống đỉnh cao”, trong khi nhiều người lại chỉ trích stylist của cô vì liên tục để xảy ra lỗi phục trang đáng tiếc.

Rosé từng vấp phải phản ứng tiêu cực khi mặc trang phục như đồ ngủ tại show YSL hồi tháng 9 (Ảnh: Getty).

Trước đó, ngày 30/9, Rosé cũng từng gây tranh cãi tại show của hãng Yves Saint Laurent, thuộc Paris Fashion Week (Tuần lễ thời trang Paris) khi diện bộ đồ màu xanh pastel bằng lụa mỏng viền ren, bị ví như đồ ngủ.

Khi ấy, nhiều người hâm mộ đã chỉ trích: “Làm ơn hãy đưa cô ấy về nhà đi, trông cô ấy như thể đang đi dự tiệc đồ ngủ vậy”, “Cô ấy đang ở tuần lễ thời trang chứ không phải phòng ngủ”...

Tuy nhiên, dường như bản thân Rosé và ê-kíp không mấy bận tâm trước phản ứng của công chúng, bởi cô đang lặp lại việc "mặc đồ ngủ" xuất hiện trên sân khấu.