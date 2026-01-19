Rộ tin Taylor Swift hoãn cưới, lý do được người thân hé lộ

Theo kế hoạch ban đầu, đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce dự kiến diễn ra vào ngày 13/6 tại Ocean House, Watch Hill, bang Rhode Island (Mỹ). Tuy nhiên, tờ Page Six cho biết cặp đôi đang rơi vào giai đoạn khủng hoảng, buộc Taylor Swift phải tạm dừng nhiều khâu chuẩn bị cho hôn lễ.

Nguyên nhân được cho là xuất phát từ tình trạng sa sút tinh thần của Travis Kelce sau một mùa giải không thành công cùng Kansas City Chiefs. Việc không thể chinh phục danh hiệu khiến nam cầu thủ rơi vào trạng thái chán nản, băn khoăn về quyết định giải nghệ.

Taylor Swift và Travis Kelce sẽ làm đám cưới vào tháng 6 tới (Ảnh: Getty).

Trước đó, Travis Kelce từng cân nhắc dừng sự nghiệp thi đấu ở mùa giải 2024-2025 nhưng vẫn tiếp tục ra sân vì chưa sẵn sàng từ bỏ bóng bầu dục.

Hiện tại, anh được cho là phải đưa ra quyết định cuối cùng về việc tiếp tục thi đấu hay giải nghệ trước tháng 3 tới. Bên cạnh đó, mối quan hệ với Taylor Swift cũng mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp mới, khiến Travis Kelce càng đắn đo về tương lai.

“Taylor đang cố gắng ở bên và động viên anh ấy bằng cách dành nhiều thời gian hơn cho nửa kia. Cô không gây áp lực về kế hoạch tổ chức đám cưới mà muốn tập trung vào hôn lễ sau khi Travis đưa ra quyết định cuối cùng về sự nghiệp, bởi điều này rất quan trọng với anh ấy”, nguồn tin chia sẻ.

Người này cho biết thêm, Taylor Swift và Travis Kelce đã luôn đồng hành và chứng kiến những cột mốc quan trọng trong sự nghiệp của nhau. Travis thường xuyên xuất hiện trong các chuyến lưu diễn của Taylor, trong khi nữ ca sĩ cũng nhiều lần có mặt trên khán đài để cổ vũ bạn trai tại các trận Super Bowl.

Taylor Swift chủ động gác lại công việc để chuẩn bị cho hôn lễ diễn ra vào mùa hè năm nay của cô với Travis Kelce (Ảnh: News).

Trận đấu gần nhất của Travis Kelce diễn ra vào ngày 4/1, song đến nay anh vẫn chưa công bố quyết định cuối cùng.

Taylor Swift và Travis Kelce công khai mối quan hệ vào tháng 9/2023 và nhanh chóng trở thành cặp đôi được truyền thông săn đón. Giọng ca Lover thường xuyên ra sân cổ vũ bạn trai thi đấu, còn Travis cũng theo chân Taylor tới nhiều điểm dừng trong chuyến lưu diễn toàn cầu Eras Tour.

Đến tháng 8/2025, Travis Kelce chính thức cầu hôn Taylor Swift bằng chiếc nhẫn được đặt làm riêng từ thương hiệu Artifex Fine Jewelry. Chiếc nhẫn vàng đính kim cương mang phong cách cổ điển, được nhiều chuyên gia định giá lên tới 1 triệu USD.

Từ tháng 11/2025, Taylor Swift đã bắt tay chuẩn bị cho hôn lễ. Theo Page Six, nữ ca sĩ dự định biến căn biệt thự trị giá 17 triệu USD tại Rhode Island thành địa điểm tổ chức đám cưới trong mơ. Ban đầu, cặp đôi lên kế hoạch tổ chức hôn lễ tại Italy, nhưng sau đó quyết định chọn không gian riêng tư gắn liền với nhiều kỷ niệm.

Cận cảnh chiếc nhẫn đính hôn đắt giá của Taylor Swift (Ảnh: Instagram).

Nguồn tin cho hay Taylor Swift mong muốn khu vườn biệt thự được phủ kín hoa hồng đỏ, cẩm tú cầu, lan và mẫu đơn từ nhiều tháng trước lễ cưới. Đặc biệt, cặp đôi còn dự định tặng mỗi vị khách nữ tham dự một đóa hoa hồng đỏ vĩnh cửu như món quà kỷ niệm. Tổng chi phí thiết kế cảnh quan và an ninh được ước tính lên tới 1,2 triệu USD.

Travis Kelce (SN 1989) là ngôi sao bóng bầu dục của Kansas City Chiefs, từng nhiều lần vô địch Super Bowl. Theo Celebrity Net Worth, tài sản của anh ước tính hơn 30 triệu USD.

Trong khi đó, Taylor Swift (SN 1989) là một trong những biểu tượng nhạc pop hàng đầu thế giới, sở hữu 14 giải Grammy. Khối tài sản ròng của cô khoảng 1,6 tỷ USD và Taylor có tầm ảnh hưởng mạnh mẽ trên toàn cầu.

Trong hơn 2 năm bên nhau, cặp đôi thường xuyên thể hiện tình cảm nồng nhiệt nơi đông người. Cầu thủ cao 1,96m khen bạn gái là người chuyên nghiệp và tài năng nhất. Về phần mình, giọng ca nổi tiếng bị chinh phục bởi sự ngọt ngào, mạnh mẽ và thấu hiểu mà bạn trai luôn dành cho cô.