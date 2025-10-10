Rhymastic bất ngờ tái xuất với phiên bản gai góc giữa tranh cãi về rap Việt

Lần cuối cùng Rhymastic sử dụng nghệ danh này là cách đây 5 năm. Sự trở lại của nam rapper với nghệ danh YC giữa thời điểm đang được yêu thích trong hình ảnh một nghệ sĩ trưởng thành, điềm đạm, nhanh chóng gây chú ý của khán giả.

Trong bài đăng trước đó, Rhymastic từng úp mở rằng sự nghiệp bằng phẳng hiện tại "đã quá tẻ nhạt" và YC trở lại để mang "hip hop thuần túy trở lại".

Thời gian qua, Rhymastic dành nhiều thời gian cho gia đình, được khán giả yêu thích khi làm giám khảo Rap Việt và tham gia chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai. Sự trở lại của YC phản ánh hành trình giằng xé nội tâm, khi mà nam rapper phải lựa chọn giữa sự công nhận của công chúng và tự do sáng tạo cá nhân.

Trong bối cảnh làng rap Việt đang sôi sục với tranh luận về ranh giới giữa underground (thế giới ngầm) và sân khấu đại chúng, sự trở lại của YC được ví như hơi thở cũ trong thân xác mới. Nếu Rhymastic đại diện cho lý trí và chuẩn mực, thì YC là bản năng và nổi loạn.

Hình ảnh mới của Rhymastic khiến nhiều khán giả bất ngờ (Ảnh: Facebook nhân vật).

Tuy nhiên, bản rap mới mang tên Thì sao của nam rapper cũng nhận về nhiều ý kiến trái chiều. Một số khán giả khen lối chơi chữ, đi vần điệu nghệ của anh nhưng số khác lại cho rằng bản rap còn khá "hiền" so với tính gai góc thường thấy ở rap.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí hồi năm 2024, khi được hỏi làm nhạc để thỏa mãn chính mình hay thỏa mãn nhu cầu khán giả, Rhymastic chia sẻ: "Tôi nghĩ cái cuối cùng vẫn sẽ cần sự kết hợp của cả hai yếu tố. Một sản phẩm làm ra cần phải phấn đấu tới mục tiêu càng được nhiều khán giả yêu thích càng tốt.

Khi tôi mới vào nghề, cái nhìn vẫn còn hạn hẹp. Lúc đó, tôi chủ yếu nhắm tới mục tiêu là làm ra những tác phẩm hay nhất theo suy nghĩ của mình. Tuy nhiên, thế giới quan chưa có chiều sâu nên tôi chưa thể biết được giới hạn thế nào là tốt nhất. Theo thời gian, tôi đã nâng cấp được tư duy âm nhạc lên khá nhiều".

YC (hay Young Crizzal) là nghệ danh khác của Rhymastic, đại diện cho nhân cách trẻ trung và có phần ngông cuồng của anh, từng xuất hiện trong những bài nhạc gai góc hoặc trong các cuộc "beef" (tranh luận, đấu rap).

YC gắn liền với một phần tuổi trẻ của Rhymastic. Tuy vậy, đôi lúc, nam rapper vẫn “hóa thân” thành YC khi sáng tác và rap, để “cho phép mình được bộc lộ hết cá tính, nói ra tất cả những gì mình muốn nói”.