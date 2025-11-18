Ranh giới xấu đẹp của chiếc váy cao cấp được minh tinh Dương Tử Quỳnh mặc

Chiếc váy lúc được khen như biểu tượng, lúc lại bị ví như “sách bò”

Mới đây, Dương Tử Quỳnh xuất hiện cùng Ariana Grande và Cynthia Erivo tại Universal Studios Singapore, tham dự buổi ra mắt phim Wicked: For Good khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Tại sự kiện, ngôi sao sinh năm 1962 diện váy cúp ngực màu nâu của nhà thiết kế Hà Lan Iris van Herpen.

Dương Tử Quỳnh vừa tham dự buổi ra mắt phim "Wicked: For Good" tại Singapore (Ảnh: Instagram).

Thiết kế thuộc bộ sưu tập thời trang cao cấp Haute Couture Thu/Đông 2025, gồm phần thân corset (áo nịt ngực) khoét sâu ánh bạc và chân váy nâu bồng bềnh với họa tiết dệt 3D dạng tổ ong - đặc trưng trong các sáng tạo của Van Herpen. Bộ váy thể hiện tinh thần kết nối - xung đột giữa con người, thiên nhiên và công nghệ.

Để đồng điệu với chi tiết ánh kim, Dương Tử Quỳnh kết hợp vòng cổ dài với các quả cầu bạc xếp tầng. Kiểu tóc ngắn được nhuộm màu vàng mật ong giúp nữ diễn viên toát lên vẻ cá tính và trẻ trung.

Tạp chí thời trang Harper’s Bazaar nhận định bộ trang phục cùng kiểu tóc khiến Dương Tử Quỳnh trông trẻ hơn tuổi thật.

Chiếc váy cao cấp của Dương Tử Quỳnh bị cư dân mạng châu Á ví như "sách bò" (Ảnh: Sohu).

Tờ Vogue mô tả: “Tử Quỳnh như một tác phẩm nghệ thuật trong chính tác phẩm điêu khắc của Iris Van Herpen”. Nhiều khán giả phương Tây dành lời khen như “lộng lẫy”, “hoàn hảo”, “ấn tượng” cho vẻ ngoài của nữ diễn viên.

Tuy nhiên, phản ứng của dân mạng tại châu Á trái ngược rõ rệt. Không ít người cho rằng kiểu dáng váy khó hiểu, phần chân váy giống “sách bò”.

Một số bình luận cho rằng thiết kế làm lộ rõ phần ngực gầy, khiến nữ diễn viên trông già hơn. Nhiều ý kiến nhận xét, dù sở hữu cánh tay săn chắc, tổng thể vóc dáng của minh tinh quá gầy và phù hợp hơn với những trang phục kín đáo.

Bí quyết giữ gìn vóc dáng của Dương Tử Quỳnh

Trước khi trở thành ngôi sao hành động, Dương Tử Quỳnh đã đam mê thể thao từ nhỏ, yêu thích chạy bộ, bơi lội và đặc biệt là khiêu vũ. Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Washington Post vào năm 2024, bà cho biết ballet là “mối tình đầu”, tạo cho bà kỷ luật và nền tảng thể lực bền bỉ suốt đời.

Không chỉ tập luyện đều đặn, minh tinh 63 tuổi duy trì chế độ ăn uống nghiêm ngặt và đặc biệt chú trọng chăm sóc da. Nữ diễn viên tiết lộ mẹ, nay 83 tuổi, chính là nguồn cảm hứng: “Ký ức đầu tiên của tôi về chăm da là nhìn mẹ làm điều đó mỗi sáng và tối”.

Dương Tử Quỳnh vẫn giữ được dáng vóc săn chắc ở tuổi 63 nhờ lối sống kỷ luật, biết chăm sóc ngoại hình (Ảnh: Vogue).

Dương Tử Quỳnh luôn duy trì thói quen dùng mặt nạ giấy, miếng dán mắt và kem chống nắng hằng ngày. Bà nhấn mạnh uống đủ nước là bí quyết quan trọng nhất để có làn da đẹp và có một lớp nền trang điểm hoàn hảo.

Niềm tự hào của điện ảnh châu Á

Sinh năm 1962 tại Malaysia trong một gia đình gốc Hoa, Dương Tử Quỳnh từng mơ trở thành vũ công ballet nhưng phải từ bỏ sau chấn thương cột sống. Năm 1983, bà đăng quang Hoa hậu Malaysia và chuyển hướng sang diễn xuất.

Từ năm 1985, Dương Tử Quỳnh phát triển sự nghiệp tại Hong Kong (Trung Quốc), lựa chọn con đường hiếm thấy, chính là trở thành nữ diễn viên hành động. Bà nổi tiếng với những vai diễn đòi hỏi kỹ thuật võ thuật và tự thực hiện nhiều cảnh mạo hiểm.

Dương Tử Quỳnh được xem là niềm tự hào của điện ảnh châu Á (Ảnh: Getty Images).

Sau khi thành danh ở châu Á, bà tiến vào Hollywood với nhiều dự án lớn như: Tomorrow Never Dies, Hồi ức của một geisha, Xác ướp 3: Lăng mộ Tần Vương, Con nhà siêu giàu châu Á, Shang-Chi. Tạp chí Time từng vinh danh bà là một trong 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới, Biểu tượng của năm vào năm 2022.

Năm 2023, bà giành giải Oscar dành cho Nữ diễn viên chính xuất sắc cho Everything Everywhere All at Once, trở thành diễn viên gốc Á đầu tiên đoạt giải ở hạng mục này. Cũng trong năm này, Dương Tử Quỳnh giành giải Quả cầu vàng hạng mục Nữ chính xuất sắc.

Năm nay, Tử Quỳnh trở lại phim trường với dự án Wicked: For Good và lồng tiếng cho nhân vật chính trong dự án phim hoạt hình Ne Zha 2, góp mặt trong dự án bom tấn The Surgeon và Star Trek: Section 31.