Ra mắt tủ sách "Huyền thoại Côn Đảo": Gìn giữ ký ức lịch sử
(Dân trí) - Tủ sách "Huyền thoại Côn Đảo" chính thức ra mắt với hàng trăm bài viết, hướng tới lưu giữ ký ức lịch sử và xây dựng nguồn tư liệu chính xác về Côn Đảo.
Sáng 23/4, trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026, Hội Nhà báo Việt Nam (Văn phòng phía Nam) phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức chương trình ra mắt tủ sách với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo”, đồng thời phát động hoạt động hiến tặng sách, tư liệu tại TPHCM.
Tại sự kiện, ban tổ chức công bố danh mục 309 bài báo toàn văn được tuyển chọn để xây dựng tủ sách. Nội dung được hệ thống theo ba nhóm chính, gồm: 62 bài viết về địa danh, giai thoại, giới thiệu tổng quan về Côn Đảo; 110 bài viết về hệ thống nhà tù Côn Đảo và Nghĩa trang Hàng Dương, tái hiện đời sống, tinh thần đấu tranh của tù nhân chính trị và ý nghĩa tưởng niệm; 137 bài viết về phong trào đấu tranh của tù chính trị, khắc họa ý chí kiên trung và tinh thần bất khuất trong hoàn cảnh khắc nghiệt.
Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, cho biết đây là một trong những hoạt động trọng tâm, không chỉ góp phần lan tỏa văn hóa đọc mà còn hướng đến việc bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa của Côn Đảo, vùng đất gắn với nhiều dấu mốc đặc biệt của dân tộc.
Theo ban tổ chức, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam những năm gần đây không chỉ dừng ở các hoạt động mang tính phong trào mà ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với việc xây dựng các không gian đọc bền vững trong cộng đồng.
Việc ra mắt tủ sách “Huyền thoại Côn Đảo” được kỳ vọng sẽ trở thành một không gian tri thức mở, giúp người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên dễ dàng tiếp cận thông tin, qua đó bồi dưỡng tri thức, nuôi dưỡng tinh thần và lòng tự hào dân tộc.
Dịp này, chương trình cũng phát động kêu gọi hiến tặng sách, tài liệu, tư liệu quý liên quan đến lịch sử, văn hóa, con người Côn Đảo nói riêng và Việt Nam nói chung. Ban tổ chức mong muốn nhận được sự chung tay từ các nhà nghiên cứu, nhà báo, tác giả, đơn vị xuất bản và các tổ chức trong và ngoài nước nhằm làm phong phú nguồn tư liệu.
Tại sự kiện, bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM, chia sẻ Côn Đảo không chỉ là một điểm đến thiên nhiên mà còn là “bàn thờ của Tổ quốc”, nơi lưu giữ những chứng tích khốc liệt về tinh thần đấu tranh bất khuất của các thế hệ đi trước.
Bà kỳ vọng tủ sách “Huyền thoại Côn Đảo” sẽ góp phần xây dựng nguồn tư liệu chính xác, góp phần hạn chế những sai lệch về lịch sử, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ và quảng bá giá trị tinh thần của Việt Nam ra thế giới.
Bà cũng đề xuất cần có thêm các bản dịch sang tiếng nước ngoài để phục vụ độc giả quốc tế, nhất là trong bối cảnh ngày càng nhiều du khách và sinh viên nước ngoài quan tâm, tìm hiểu về lịch sử Việt Nam khi đến Côn Đảo.
Theo chỉ đạo từ Công văn số 594-CV/BTGDVTW ngày 30/3 của Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và Công văn số 588-CV/ĐU ngày 10/4 của Đảng ủy Chính phủ về tăng cường tổ chức và tuyên truyền Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, các đơn vị trực thuộc Bộ Nội Vụ đẩy mạnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng theo hướng thiết thực, hiệu quả.
Mục đích của các hoạt động là nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên thanh niên về ý nghĩa, tầm quan trọng của sách, của văn hóa đọc, hoạt động xuất bản trong phát triển con người Việt Nam, xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, gắn với Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết số 80-NQ/TW ngày 7/1 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam, Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 17/3 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động xuất bản trong tình hình mới.
Bộ Nội vụ cũng đưa nội dung phát triển văn hóa đọc, nâng cao chất lượng hoạt động xuất bản, triển khai Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4 vào chương trình, kế hoạch công tác hằng năm, coi đây là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của công tác tư tưởng, văn hóa.
Nhiều mô hình hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc được khuyến khích triển khai như: Hội sách, triển lãm, tọa đàm tác giả - bạn đọc, phát động phong trào đọc sách trong cơ quan, xây dựng không gian đọc và thư viện nội bộ.