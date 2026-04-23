Ra mắt tủ sách "Huyền thoại Côn Đảo": Gìn giữ ký ức lịch sử

Sáng 23/4, trong khuôn khổ Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2026, Hội Nhà báo Việt Nam (Văn phòng phía Nam) phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM và Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức chương trình ra mắt tủ sách với chủ đề “Huyền thoại Côn Đảo”, đồng thời phát động hoạt động hiến tặng sách, tư liệu tại TPHCM.

Tại sự kiện, ban tổ chức công bố danh mục 309 bài báo toàn văn được tuyển chọn để xây dựng tủ sách. Nội dung được hệ thống theo ba nhóm chính, gồm: 62 bài viết về địa danh, giai thoại, giới thiệu tổng quan về Côn Đảo; 110 bài viết về hệ thống nhà tù Côn Đảo và Nghĩa trang Hàng Dương, tái hiện đời sống, tinh thần đấu tranh của tù nhân chính trị và ý nghĩa tưởng niệm; 137 bài viết về phong trào đấu tranh của tù chính trị, khắc họa ý chí kiên trung và tinh thần bất khuất trong hoàn cảnh khắc nghiệt.

Ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TPHCM, cho biết đây là một trong những hoạt động trọng tâm, không chỉ góp phần lan tỏa văn hóa đọc mà còn hướng đến việc bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử - văn hóa của Côn Đảo, vùng đất gắn với nhiều dấu mốc đặc biệt của dân tộc.

Theo ban tổ chức, Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam những năm gần đây không chỉ dừng ở các hoạt động mang tính phong trào mà ngày càng đi vào chiều sâu, gắn với việc xây dựng các không gian đọc bền vững trong cộng đồng.

Việc ra mắt tủ sách “Huyền thoại Côn Đảo” được kỳ vọng sẽ trở thành một không gian tri thức mở, giúp người dân, đặc biệt là học sinh, sinh viên dễ dàng tiếp cận thông tin, qua đó bồi dưỡng tri thức, nuôi dưỡng tinh thần và lòng tự hào dân tộc.

Dịp này, chương trình cũng phát động kêu gọi hiến tặng sách, tài liệu, tư liệu quý liên quan đến lịch sử, văn hóa, con người Côn Đảo nói riêng và Việt Nam nói chung. Ban tổ chức mong muốn nhận được sự chung tay từ các nhà nghiên cứu, nhà báo, tác giả, đơn vị xuất bản và các tổ chức trong và ngoài nước nhằm làm phong phú nguồn tư liệu.

Tại sự kiện, bà Hoàng Thị Khánh, Chủ tịch Hội Chiến sĩ cách mạng bị địch bắt tù đày TPHCM, chia sẻ Côn Đảo không chỉ là một điểm đến thiên nhiên mà còn là “bàn thờ của Tổ quốc”, nơi lưu giữ những chứng tích khốc liệt về tinh thần đấu tranh bất khuất của các thế hệ đi trước.

Bà kỳ vọng tủ sách “Huyền thoại Côn Đảo” sẽ góp phần xây dựng nguồn tư liệu chính xác, góp phần hạn chế những sai lệch về lịch sử, đồng thời truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ và quảng bá giá trị tinh thần của Việt Nam ra thế giới.

Bà cũng đề xuất cần có thêm các bản dịch sang tiếng nước ngoài để phục vụ độc giả quốc tế, nhất là trong bối cảnh ngày càng nhiều du khách và sinh viên nước ngoài quan tâm, tìm hiểu về lịch sử Việt Nam khi đến Côn Đảo.