NSƯT Kim Tuyến nói về 19 năm làm mẹ đơn thân: "Tôi không giấu con"

NSƯT Kim Tuyến U40 có con gái 19 tuổi: "Tôi để con tự tìm lối đi" (Video: Cát Tường - Quỳnh Tâm).

Bước ra từ cuộc thi Phụ nữ thế kỷ 21 năm 2006, Kim Tuyến (SN 1987) đã có hơn hai thập kỷ hoạt động nghệ thuật. Từ năm 16 tuổi, cô đã được trả cát-xê 2.000 USD khi đóng quảng cáo.

Ở giai đoạn được gọi “mỹ nhân màn ảnh phía Nam”, nữ diễn viên xuất hiện dày đặc trên màn ảnh với hơn 50 bộ phim truyền hình, ghi dấu qua các tác phẩm như Chuyện tình đảo ngọc, Tuổi thanh xuân, Mộng phù hoa… Năm 2023, Kim Tuyến được phong tặng danh hiệu NSƯT ở tuổi 36, trở thành một trong những nghệ sĩ nhận danh hiệu này khi còn khá trẻ.

Thế nhưng, Kim Tuyến cũng từng trải qua không ít sóng gió, làm mẹ đơn thân từ năm 21 tuổi. Trong cuộc trò chuyện cùng phóng viên Dân trí, nữ diễn viên nhìn lại mọi việc một cách bình thản, cởi mở.

"Tôi không muốn thay đổi điều gì trong quá khứ"

Sau 20 năm làm nghề, đi qua đỉnh cao lẫn những thăng trầm, điều gì đọng lại trong chị?

- Tôi có xu hướng tập trung vào hiện tại, những gì đang diễn ra, những gì mình trao đi chứ ít khi nhìn lại quá khứ. Tôi luôn nghĩ rằng mọi điều xảy ra đều có lý do của nó. Nếu có thể thay đổi, tôi cũng không thay đổi gì trong quá khứ.

Hành trình 20 năm có đủ mọi cung bậc với vui, buồn, nước mắt, hồi hộp, cả những lúc vụn vỡ. Nhưng với tôi, tất cả đều là những “chất liệu” quý giá. Tôi cảm ơn cuộc đời vì đã cho mình những chất liệu đó.

NSƯT Kim Tuyến trong cuộc trò chuyện cùng phóng viên Dân trí (Ảnh: Bảo Quyên).

Từ những “chất liệu” tích lũy suốt 20 năm đó, chị nghĩ rằng hiện tại mình đang ở đâu trên hành trình?

- Hiện tại là giai đoạn tôi cảm thấy hài lòng. Bây giờ, tôi vẫn giữ đam mê với nghề, có những dự định rõ ràng cho tương lai. Điều khiến tôi hạnh phúc nhất là mình hiểu được ý nghĩa của con đường mình đang đi.

Trước đây, mọi người vẫn thấy Kim Tuyến làm nghề đều đặn, nhưng bên trong vẫn có những lúc hoang mang rằng không biết mình đã đi đúng hướng chưa, liệu có con đường nào tốt hơn… Còn hiện tại, khi đã có thể trả lời những câu hỏi đó một cách rõ ràng, tôi cảm nhận được một sự đầy đặn trong tâm hồn. Đó là trạng thái của Kim Tuyến ở thời điểm này!

Kim Tuyến đoạt danh hiệu Á quân cuộc thi "Phụ nữ thế kỷ 21" năm 2006 khi mới 19 tuổi (Ảnh: Chụp màn hình).

Kim Tuyến từng nhận cát-xê 2.000 USD khi mới 16 tuổi, được xem là "gương mặt đẹp nhất của màn ảnh truyền hình miền Nam". Nhiều người cho rằng chị đã chạm đến hào quang rất sớm. Nhưng với chị, đó có phải là “đỉnh cao” thật sự?

- Tôi lại quan tâm nhiều hơn đến cảm nhận bên trong. Có những lúc tôi tự hỏi mình tồn tại trong cuộc sống này để làm gì?. 20 năm qua, tôi có hơn 50 bộ phim, có tình yêu của khán giả. Nhưng 20 năm tới thì sao? Nếu có thêm một bộ phim nữa, hoặc không, thì điều đó có thật sự làm cuộc sống của mình ý nghĩa hơn không?

Và rồi tôi nhận ra, không phải cứ làm nhiều hơn thì sẽ ý nghĩa hơn. Tôi học cách lắng nghe bản thân mình muốn gì. Ở thời điểm hiện tại, điều tôi muốn là được chia sẻ, được cống hiến cho các bạn trẻ bằng chính kinh nghiệm của mình.

Tôi đang theo học thạc sĩ và còn khoảng 6 tháng nữa sẽ tốt nghiệp. Thực ra tôi đã theo học gần 2 năm. Kế hoạch của tôi là mang kiến thức và trải nghiệm của mình để giảng dạy tại Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM. Với tôi, đó là cách để sống ý nghĩa hơn, không chỉ làm nghề, mà còn có thể trao lại cho thế hệ sau.

Nhan sắc nghệ sĩ Kim Tuyến ở tuổi 39 (Ảnh: Bảo Quyên).

Chuyển sang giảng dạy, phải chăng chị không còn mặn mà với diễn xuất?

- Không phải là không mặn mà, mà là tôi không còn đặt toàn bộ cuộc đời mình vào một con đường duy nhất. Với tôi, việc xuất hiện trên màn ảnh là điều tốt. Nhưng nếu không, cũng không khiến tôi thất vọng hay nghĩ rằng mình “hết hot”. Cuộc sống không chỉ xoay quanh một sự nghiệp kéo dài liên tục.

Nếu ai đó muốn gắn bó cả đời với phim trường, tôi hoàn toàn ủng hộ. Nhưng với tôi, đến một giai đoạn, mình sẽ tự hỏi: “Ngoài phim ảnh, mình còn có thể làm gì khác?”. Tôi nhận ra mình có thể truyền cảm hứng bằng chính hành trình và trải nghiệm của mình. Tôi muốn chia sẻ để người trẻ không phải mất quá nhiều thời gian như mình.

Phong cách trẻ trung của nghệ sĩ Kim Tuyến nhận được nhiều phản hồi tích cực (Ảnh: Bảo Quyên).

Bây giờ hẳn sẽ khó mời Kim Tuyến đóng phim hơn?

- Thật ra là… dễ hơn chứ (cười). Trước đây khó hơn là vì lịch quay của tôi rất dày. Mỗi lần nhận phim là tôi chỉ tập trung một dự án, nên thường phải từ chối những lời mời khác. Thời điểm đó cũng là giai đoạn “hoàng kim” của phim truyền hình và tôi may mắn được làm nghề trong suốt quãng thời gian đó.

Hiện tại, tôi không còn kín lịch như trước. Nhưng ngược lại, tôi kỹ hơn trong việc chọn kịch bản, chỉ nhận khi thật sự thích và thấy dự án có giá trị. Tôi không đặt nặng đó là phim điện ảnh hay truyền hình, cũng không phải là thù lao. Điều quan trọng nhất là thông điệp và ý nghĩa của bộ phim.

Hai chữ “hết thời” thường là điều nghệ sĩ né tránh. Còn chị, chị nhìn nhận điều này thế nào?

- "Hết thời" cũng chỉ là một cách định nghĩa. Nếu nhìn ở bề nổi, với nghệ sĩ thì nghe có vẻ chua chát nhưng với tôi, đó là nhận định của mỗi người và tôi tôn trọng. Còn với những người làm nghề, họ không nghĩ nhiều đến điều đó.

Người nghệ sĩ sẽ quan tâm điều gì khiến mình hạnh phúc, hơn là việc mình có còn ở đỉnh cao hay không. Nhiều người cho rằng nghệ sĩ phải luôn xuất hiện trên sân khấu, trên phim trường thì mới là thành công. Nhưng nếu đến một lúc, công việc đó không còn mang lại hạnh phúc, họ hoàn toàn có quyền chọn một hướng đi khác.

Đồng nghiệp mừng kỷ niệm 20 năm làm nghề của NSƯT Kim Tuyến (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Con gái 19 tuổi, 19 năm làm mẹ đơn thân

Được gọi là “mỹ nhân màn ảnh Việt”, lại được nhận xét có nhan sắc sống cùng năm tháng, chị có thấy áp lực phải luôn giữ phong độ?

- Tôi nghĩ trước hết mình phải cảm ơn ba mẹ đã cho mình một hình hài như vậy. Còn với bản thân, tôi luôn cố gắng yêu quý và trân trọng những giá trị của mình. Khi mình biết trân trọng, mình sẽ biết cách gìn giữ và chăm sóc.

Thật ra, nếu không có mọi người, tôi vẫn sẽ như vậy thôi. Tôi không làm đẹp để được khen, và cũng không vì được khen mới chăm sóc bản thân. Bất kỳ người phụ nữ nào cũng muốn mình xinh đẹp.

Được khen thì vui, nhưng không phải là điều khiến tôi thay đổi cách sống. Còn áp lực thì giải quyết được vấn đề gì đâu. Những quy luật như sinh lão bệnh tử là điều không thể thay đổi. Vậy thì tại sao mình phải áp lực vì một điều mà không ai trên thế giới làm khác được.

Kim Tuyến đã có 19 năm làm mẹ đơn thân (Ảnh: Bảo Quyên).

Gần đây, cuộc sống của Kim Tuyến bỗng được quan tâm hơn bởi những tin đồn về tình cảm. Vốn là người kín tiếng, chị có thấy không thoải mái với sự bàn luận này?

- Tôi thoải mái với tất cả. Với tôi, mỗi trạng thái đều có giá trị riêng. Nhộn nhịp có cái hay, trầm lắng cũng có cái hay, thậm chí những lúc “khói lửa” cũng vậy. Thật ra, cuộc sống của một nghệ sĩ vốn đã nhộn nhịp rồi. Tôi nghĩ, không phải từ trầm lắng chuyển sang nhộn nhịp, mà là nhộn nhịp theo một cách khác.

Nhưng sự chú ý của khán giả thường có hai mặt. Bên cạnh sự quan tâm, cũng có những ý kiến cho rằng đời tư của chị ồn ào quá mức cần thiết. Chị nghĩ thế nào?

- Tôi tôn trọng việc mọi người bàn luận, vì đó là quyền tự do ngôn luận. Khi lắng nghe người khác, mình có cơ hội nhìn lại bản thân từ nhiều góc độ khác nhau. Quan trọng là người nghe phải biết chọn lọc. Trong môi trường mạng xã hội, ai cũng có quyền bày tỏ quan điểm. Vì vậy, điều quan trọng không phải là ngăn người khác nói, mà là cách mình tiếp nhận và xử lý thông tin.

Nhan sắc và phong cách thời trang của Kim Tuyến được nhận xét ngày càng thăng hạng (Ảnh: Facebook nhân vật).

Diễn viên Kim Tuyến ít chia sẻ về con gái, nhiều người nói chị “giấu con” rất kỹ. Chị đồng hành với con suốt 19 năm qua như thế nào?

- Tôi xin đính chính là chưa bao giờ “giấu con”. Từ trước đến giờ, tôi vẫn chia sẻ hình ảnh hai mẹ con, chỉ là không đặt nặng vì nó không liên quan trực tiếp đến công việc. Suốt 19 năm, mối quan hệ giữa hai mẹ con giống như bạn bè, thậm chí là tri kỷ có thể chia sẻ, lắng nghe và tôn trọng quyết định của nhau.

Khi con còn nhỏ, đặc biệt dưới 10 tuổi, tôi tập trung dạy con về cách ứng xử, cách hiểu và kiểm soát cảm xúc, cũng như cách đối diện với những vấn đề trong học tập và các mối quan hệ. Nhưng khi con lớn lên, tôi chọn cách lùi lại. Tôi luôn ví việc nuôi con như trồng cây, khi còn là cây non thì phải chăm kỹ, nhưng khi cây đã trưởng thành, bộ rễ đủ sâu thì không cần can thiệp quá nhiều nữa.

Kim Tuyến và con gái Ngọc Khánh (Ảnh: Facebook nhân vật).

Con gái chị năm nay 19 tuổi, đúng bằng cột mốc chị bước vào nghề năm xưa. Có điều gì chị muốn con tránh lặp lại từ hành trình của mình?

- Con tôi là một cá thể độc lập, không phải là sự phản chiếu của mẹ. Tôi không lấy cuộc đời mình làm khuôn mẫu để áp lên con. Điều tôi quan tâm là con hiểu mình là ai, muốn gì và đủ trách nhiệm với lựa chọn của mình. Ở tuổi 19, con đã là một người trưởng thành. Con có quyền quyết định cuộc sống của mình và cũng phải tự chịu trách nhiệm với những quyết định đó.

Thực tế, con tôi đã quen với sự tự lập từ rất sớm. Tôi ly hôn sớm, công việc lại bận nên không thể ở bên con quá nhiều. Vì vậy, ngay từ nhỏ, tôi đã định hướng con theo cách tự lập, tự xử lý vấn đề của mình. Trên con đường con đi, tôi là người cố vấn, nhưng con mới là người đưa ra quyết định cuối cùng, kể cả khi quyết định đó khác với lời khuyên của tôi. Nếu con đi “lạc” đường, thì đó là trải nghiệm của con, rồi tự tìm đường đi đúng hướng.

Kim Tuyến để con tự bước đi trên con đường riêng (Ảnh: Bảo Quyên).

Nhưng tại sao chị không chọn cách "dẫn đường" để con đỡ phải... đi lạc?

- Nếu cứ mãi dẫn đường, con sẽ không có cơ hội tự bước đi. Hơn nữa, mỗi người đều có hành trình và trách nhiệm riêng. Tôi cũng có cuộc sống và trách nhiệm của mình, không thể đi cùng con suốt đời. Và nếu phải dẫn đường, thì sẽ dẫn đến khi nào? Đến một lúc nào đó mình vẫn phải buông. Vậy thì tốt hơn hết là buông đúng thời điểm.

Con gái đã 19 tuổi, cũng là ngần ấy năm chị gắn với cụm từ “mẹ đơn thân”. Chị nghĩ sao về danh xưng này?

- Thích hay không thì cũng không thay đổi được gì, khi nó đã tồn tại suốt một thời gian dài. Với tôi, điều quan trọng không phải là mình có muốn điều đó xảy ra hay không, mà là cách mình đối diện với nó. Mọi thứ đã xảy ra rồi, vậy mình sẽ làm gì với nó.

Cảm ơn những chia sẻ của diễn viên Kim Tuyến!