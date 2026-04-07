Quỳnh Anh Shyn tuổi 30: Nhan sắc nóng bỏng, gu thời trang táo bạo

Gần đây, fashionista (người dẫn đầu xu hướng thời trang) Quỳnh Anh Shyn nhận được sự quan tâm của khán giả khi chính thức lấn sân vai trò ca sĩ.

Trong MV Girl phố, người đẹp tạo nên bữa tiệc thời trang đa dạng, pha trộn nhiều phong cách như Y2K (phong cách thập niên 2000), streetwear (thời trang đường phố), cyberpunk (phong cách ăn mặc lấy cảm hứng từ khoa học viễn tưởng)...

Khán giả nhận xét Quỳnh Anh Shyn tận dụng tối đa lợi thế về gu thẩm mỹ, thời trang trong lần đầu ra mắt sản phẩm âm nhạc. Cô thử nghiệm nhiều kiểu phối đồ, kết hợp phụ kiện để tạo nên sự khác biệt.

Trong ảnh, nữ ca sĩ được khen ấn tượng như nhân vật bước ra từ phim hoạt hình. Điểm nhấn gồm áo lông màu hồng, lô cuốn tóc và móng tay cầu kỳ giúp Quỳnh Anh Shyn chứng minh khả năng biến thời trang thành "sân chơi thị giác" đầy ngẫu hứng.

Ngoài ra, chân dài gốc Hà Nội cũng có nhiều kiểu tạo dáng gây ấn tượng, được khen "mỗi khung cảnh đều như bức ảnh tạp chí". Trong một bối cảnh, cô mặc bộ đồ họa tiết da báo, phối phụ kiện kính râm, găng tay cùng tông màu, gợi cảm hứng thập niên 1970.

Nhờ phần hình ảnh được đầu tư kỹ lưỡng, MV đầu tay của Quỳnh Anh Shyn nhận được sự chú ý, dù phần âm nhạc bị cho có phần mờ nhạt.

Quỳnh Anh Shyn sinh năm 1996, là một trong những hot girl cùng lứa với Chi Pu, Salim... Nhiều năm qua, cô được khán giả biết đến với dấu ấn mạnh mẽ trong mảng thời trang, thường xuất hiện tại nhiều tuần lễ thời trang, hợp tác cùng các thương hiệu.

Một năm trở lại đây, người đẹp thu hút sự chú ý khi tham gia chương trình Em xinh say hi, đóng phim Thỏ ơi.

Ở tuổi 30, Quỳnh Anh Shyn vẫn giữ vững phong độ thời trang khác biệt, được xem là nguồn cảm hứng cho giới trẻ học hỏi. Trong nhiều lần xuất hiện, cô trở thành tâm điểm với kiểu tóc độc lạ, cách phối đồ biến hóa như "tắc kè hoa".

Khi kết hợp màu sắc và trang phục, Quỳnh Anh Shyn không ưu tiên tôn dáng mà yêu thích việc thử nghiệm ý tưởng đa dạng. Mỗi bộ đồ cô lựa chọn đều những chi tiết lạ về chất liệu, phụ kiện, không ngại kiểu phối đồ nhiều lớp có phần "rườm rà, luộm thuộm".

Đặc biệt, hot girl 9X cũng chỉn chu trong việc đồng bộ kiểu tóc, trang điểm và quần áo để tạo nên tổng thể hoàn chỉnh.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí năm 2024, Quỳnh Anh Shyn cho biết, cô định vị bản thân trong giới thời trang bằng công thức "đa dạng nhưng vẫn giữ được màu sắc riêng".

Mặc dù gây ấn tượng gu ăn mặc sự sáng tạo, Quỳnh Anh Shyn cũng vấp không ít tranh cãi. Một số khán giả cho rằng người đẹp đôi khi "làm lố" và cô "phù hợp với hình ảnh đáng yêu, nhẹ nhàng hơn".

Về điều này, Quỳnh Anh Shyn cho biết tính cách cô vốn nghịch ngợm. Trước đây, cô thích ăn mặc cá tính nhưng nhút nhát. Sau này, cô mạnh dạn bước ra vùng an toàn.

"Phiên bản hiện tại mới đúng với con người tôi. Nếu giữ mãi hình tượng ngày xưa thì tôi không thể nào hòa nhập với những thương hiệu thời trang cao cấp", Quỳnh Anh Shyn nói.

Chân dài cho biết thêm, cô vẫn tiếp thu những góp ý phù hợp và biết ranh giới giữa phản cảm - gợi cảm để không đi quá giới hạn. Theo Quỳnh Anh Shyn, thời trang là niềm vui, là cách mỗi người thể hiện con người bên trong, nên cô sẽ luôn tận hưởng, sống với thời trang một cách thoải mái nhất.

Đời thường, Quỳnh Anh Shyn ưa chuộng mặc những món đồ có phom dáng thoải mái, dễ ứng dụng nhưng vẫn có điểm nhấn về màu sắc, phụ kiện.

Trong những chuyến du lịch, Quỳnh Anh Shyn có gu thời trang dạo biển đa dạng. Áo cổ yếm, quần cạp cao, bikini màu sắc, áo tắm đan móc... giúp cô hoàn thiện vẻ ngoài tươi tắn, phóng khoáng nhưng vẫn đậm chất thời trang.

Trong một bức ảnh đăng hồi tháng 1, Quỳnh Anh Shyn gây sốt khi diện bộ bikini khoe vóc dáng nóng bỏng tuổi 30. Phối cùng bộ bikini là mũ cói cùng gam màu trung tính, giúp vẻ ngoài của Quỳnh Anh Shyn tự nhiên nhưng không kém phần bắt mắt.

Quỳnh Anh Shyn tên thật Phí Quỳnh Anh, sinh năm 1996, quê Hà Nội. Năm 2011, cô được nhiều bạn trẻ biết đến qua nhóm hot girl gồm 3 thành viên. Từ khi Nam tiến phát triển sự nghiệp năm 2015, cô dần thay đổi phong cách, thoát khỏi hình ảnh của hot girl tuổi teen. Từ năm 2019, Quỳnh Anh Shyn hoạt động trong làng thời trang chuyên nghiệp, hướng tới hình ảnh fashionista biến hóa đa dạng, liên tục thử nghiệm các phong cách mới mẻ.

Ảnh: Facebook nhân vật