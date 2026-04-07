Hậu "Sida" phim Gió qua miền tối sáng: Phú bà của showbiz, 3-4 nhà cho thuê

"Ngày xưa tôi giàu lắm, toàn tiết kiệm tiền để mua vàng"

Nhắc đến Linh Huệ, người ta vẫn nhớ đến vai Hậu "Sida" trong phim “Gió qua miền tối sáng”. Nhiều người tò mò, chị vào vai này thế nào?

- Bộ phim Gió qua miền tối sáng được quay vào khoảng năm 1995-1996, khi đó tôi 23 tuổi. Đây là bộ phim truyền hình dài tập đầu tiên của Việt Nam được thu tiếng trực tiếp.

Phim dài 30 tập, khai thác đề tài phòng chống HIV/AIDS, qua đó đề cao sự chung thủy của vợ chồng, quy tụ dàn diễn viên khủng như: NSND Hoàng Dũng, NSND Minh Hoà, NSND Trọng Trinh, NSND Phương Thanh, Lê Tuấn Anh…

Trước phim này, tôi có tham gia vai nhỏ ở một số phim truyền hình và có quen 2 chị: Lan Hương và Bích Ngọc bên tổ chức sản xuất phim. Một ngày, các chị bảo tôi “Huệ có rảnh không, đến đây chơi đi”, mà không nói đến casting (thử vai - PV) nên tôi rất vô tư, đi dép tổ ong màu trắng, không son phấn đến chơi với các chị ấy.

Hôm đó, có một số diễn viên cũng rất hot đến thử vai nhưng chắc do hợp vai nên đoàn phim đã quyết định chọn tôi vào vai Hậu "Sida".

NSƯT Linh Huệ trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí.

Ở thời điểm phim "Gió qua miền tối sáng" phát sóng, nhiều người vẫn kỳ thị và định kiến về căn bệnh HIV/AIDS, chị có ngại khi nhận lời đóng phim này?

- Nói thật là có. Thời điểm đó chúng tôi phải đi thực tế ở một số bệnh viện, tôi khá lo lắng và sợ hãi. Khi đến phòng y tế, nhìn thấy các bác sĩ giữ máu của bệnh nhân lại để xét nghiệm HIV/AIDS, tôi ớn lạnh.

Nhưng vượt qua nỗi sợ hãi, tôi diễn một cách tự nhiên nhất chứ không chuẩn bị gì nhiều. Khi phim phát sóng, tôi bất ngờ vì được khán giả yêu thương.

Ra đường nhiều người không gọi tên tôi mà chỉ nhắc về Hậu "Sida". Tôi không thấy phiền, trái lại thấy vui khi vai diễn vẫn còn ghi dấu ấn với khán giả. Vì “cái bóng” của Hậu "Sida" quá lớn khiến tôi luôn phải làm mới hình ảnh với các vai diễn sau này.

Ở thời kỳ hoàng kim, cát-xê của chị có cao?

- Nổi tiếng từ bộ phim Gió qua miền tối sáng nên tôi cũng là gương mặt bán vé của Đoàn kịch. Hồi đó đi diễn, chúng tôi ngồi ô tô có quy định: Người nào đẹp, có tiếng mới được ngồi cửa kính để khi đoàn tới đâu, bán vé chỗ nào khán giả có thể nhìn thấy diễn viên để mua vé.

Thời đó, có tháng tôi đi diễn 35 buổi nhưng lương chưa được... 2 triệu đồng. Mỗi buổi đi diễn nếu đóng vai chính thì được 700 đồng, nếu hát thêm 1 bài là được 900 đồng, nhảy cùng vũ đoàn sẽ được hơn 1.000 đồng… Mãi sau này, diễn viên mới lên được mười mấy ngàn đồng một đêm diễn.

Nhưng tôi đã biết tiết kiệm từ rất sớm. Có tháng, tôi được trả cát-xê 3,5 triệu đồng, số tiền đó tôi mua vàng hết.

Ngày ấy, không có chuyển khoản, tiền vé đều đưa tay, để trong thùng tôn đạo cụ. Thu được tiền vé, các lãnh đạo họp đoàn, chia cho mọi người cầm luôn vì không có chỗ giữ. Số tiền này tôi cũng giữ lại, mang ra tiệm vàng mua 1 chỉ vàng hoặc nửa chỉ vàng, cuộn chiếc tất cũ, cất giấu trong hòm quần áo, về đến Hà Đông để đổi ra tiền nên ngày xưa tôi giàu lắm (cười).

Linh Huệ vào vai Hậu "Sida" (giữa) cùng dàn diễn viên trong phim "Gió qua miền tối sáng"

Thời gian gần đây, Linh Huệ vào hai bộ phim đình đám của VTV là “Không giới hạn” và “Đồng hồ đếm ngược”… Khi đọc kịch bản các phim, chị có thích nhân vật của mình?

- Tôi nhận 2 vai diễn này ở các thời điểm cách xa nhau nhưng phim phát sóng cùng thời gian.

Tôi làm Đồng hồ đếm ngược khoảng tháng 6/2025, phim quay đúng mùa hè nên thời tiết rất nóng. Trời nắng đến nỗi, khi quay phim, Thanh Sơn lúc nào người cũng đầy mồ hôi, bên phục trang phải đi mua miếng thấm may thành một cái áo để Sơn mặc bên trong cho hút hết mồ hôi.

Với phim này, tôi vào vai bà Hòa - mẹ của Thanh Sơn, hai cô cháu đã có những phân cảnh rất hay, rất xúc động. Sơn diễn rất tốt, có tâm với nghề. Cậu ấy từng xin đạo diễn dừng quay một phân cảnh để làm lại vào hôm sau mà không cố diễn cho xong việc.

Còn ở phim Không giới hạn, tôi vào vai vợ Thượng tướng Hà Đình Quân. Đây là một vai ngắn nhưng cũng có tâm lý, vai diễn không quá hiền, cần nền nã, kín đáo.

Khi nhận vai, ê-kíp chuyển cho tôi một vali phục trang nhưng tôi nhìn thấy chưa ưng nên đã đi sắm toàn bộ phục trang mới cho nhân vật. Khi đến trường quay, tôi mang cả 2 vali đi (1 vali trang phục đoàn sắm và 1 vali tôi chuẩn bị). Tôi nói với đạo diễn Đức Hiếu: “Em có tin chị không, chị biết trang phục nào hợp với nhân vật này…”.

Khi quay phim, tôi mặc trang phục mình chuẩn bị, đạo diễn nói ngay: “Đây rồi, đúng vợ ông Hà Đình Quân đây rồi”. Tôi làm nghề gần 40 năm nên có thể cảm được nhân vật của mình thế nào để lựa chọn trang phục.

Thú thực, cát-xê của phim này không đủ tiền mua quần áo đâu nhưng tôi thích thì không ai cản được (cười).

Khi đóng cùng dàn diễn viên trẻ như: Hoàng Hà, Minh Trang, Steven… chị thấy họ diễn xuất thế nào?

- Các bạn ấy diễn xuất chuyên nghiệp và có chí tiến thủ. Khi đóng phim, tôi cũng chỉ bảo, nhắc nhở thêm để các bạn diễn xuất tốt hơn.

Hoàng Hà rất cầu tiến, hay hỏi han về cách thoại, diễn xuất. Ngay cả khi làm phim khác không có tôi tham gia, bạn ấy cũng tập thoại và gửi cho tôi xem và xin ý kiến.

Còn Minh Trang và Steven đến đoàn phim cũng rất hòa đồng, vui vẻ. Ban đầu chưa quen, 2 bạn ấy còn hơi xa cách. Sau đó, tôi bảo với Trang rằng, 2 bạn đóng người yêu nên cần gần gũi, nói chuyện thân thiết thì khi ra phim trường sẽ tự nhiên hơn. Vì thế, từ giữa phim, Minh Trang và Steven đã diễn tốt hơn, tạo hiệu ứng rất tốt từ trong phim lẫn ngoài đời sống.

Linh Huệ cho biết, chị tự chuẩn bị trang phục khi vào vai vợ Thượng tướng Hà Đình Quân trong phim "Không giới hạn".

Người ta nói, làm diễn viên vất vả, không kiếm được nhiều, có bao giờ chị muốn bỏ nghề?

- Tôi từng muốn bỏ nghề nhưng đó là ý nghĩ thoáng qua thôi vì sau đó, tôi thấy rất hối hận. Tôi yêu diễn xuất từ khi còn nhỏ, bây giờ tôi đã đạt được một số thành tựu nho nhỏ trong làng nghệ thuật, chắc cũng vì tâm huyết với nghề.

Cho nên dù chỉ với một vai nào nhỏ, tôi vẫn nhận và hỏi các bạn sản xuất xem kịch bản trước xem phục trang, ngoại hình thế nào để chuẩn bị. Tôi chủ động mọi thứ để làm phim với tâm thế tự tin nhất.

Có 3-4 nhà cho thuê nhưng Linh Huệ sống giản dị, vẫn chạy xe máy đi làm

Trên phim ảnh, Linh Huệ thường vào những vai hiền lành, cam chịu, vất vả… Ngoài đời chị có tính cách thế nào?

- Thế thì mọi người chưa biết tôi rồi (cười). Tôi là một người hiền lành nhưng cục tính. Năm lớp 8 tôi đã từng xô xát với bạn cùng lớp đến mức bạn ấy “tởn tới già”.

Khi các con đi học, các cô đều hỏi: “Ở nhà mẹ hiền lắm đúng không con?”. Hai con đều tếu táo nói: “Cô nhầm rồi, ở nhà bọn con toàn phải nhìn sắc mặt mẹ mà sống đấy ạ!”...

Hai con giống bố nên cá tính, có “máu” kinh doanh và cũng rất khiêm tốn. Khi học cấp 3, con gái lớn Minh Anh (SN 1998) đạt học sinh giỏi cấp thành phố nhưng cũng không về nói với mẹ, chỉ khi cô giáo gọi điện đến thông báo tôi mới biết.

Tôi hạnh phúc khi các con ngày một khôn lớn. Con gái đầu đã ra trường, đang đi làm ở Mỹ, con trai Hoàng Long (SN 2003) chọn ngành kinh tế, đang học thêm cao học bên Úc.

Linh Huệ tiết lộ rằng, bản thân được ông xã yêu chiều hết mực.

Người ta nói, Linh Huệ được chồng yêu chiều, liệu có đúng?

- Chắc do anh ấy hay nhường nhịn nên tôi luôn được chiều chuộng, che chở. Tôi và ông xã quen nhau từ hồi tôi làm ở Hoà Bình cũ (nay là Phú Thọ).

Thời điểm đó, anh ấy đã kinh doanh, thường mang sản phẩm đi các nơi để giới thiệu. Anh gặp Quách Thu Phương trước, vì tôi và Phương làm cùng đoàn kịch nên cả nhóm có chơi chung. Nói thật nhé, anh ấy tán Quách Thu Phương trước đấy, nhưng do Phương chê anh ấy xấu trai nên không yêu (cười).

Có một kỷ niệm không bao giờ tôi quên được là khi làm bạn thì không sao nhưng khi ông xã có ý định tán tỉnh, tôi ghét anh ấy lắm. Có lần tôi phải bỏ chạy, bị ngã giờ vẫn còn sẹo trên tay.

Nhưng anh ấy rất kiên trì theo đuổi tôi. Tôi nhớ năm đó mình đi làm phim Gió qua miền tối sáng ở Vũng Tàu cũ (nay là TPHCM), vì nắng, gió biển nên bị ốm. Một mình ở khách sạn nằm rất tủi thân thì anh ấy nhắn có gửi quà, chút lễ tân sẽ mang lên.

Một lúc sau, phòng có tiếng gõ, tôi chạy ra thấy anh ấy đứng ở cửa, tôi khá cảm động nhưng vẫn chưa nhận lời yêu.

Sau một thời gian theo đuổi, anh Định (tên chồng của Linh Huệ) nói: “Anh theo đuổi em cũng được một thời gian dài, nếu em đồng ý lấy anh, có vất vả đến đâu, anh cũng không để em khổ. Anh chạy bộ thì cũng phải mua cho em chiếc xe đạp để đi”. Vì bố tôi là liệt sĩ nên anh cũng hứa cùng tôi đi tìm phần mộ của bố về…

Hơn 7 năm theo đuổi, tôi và ông xã kết hôn. Sau khi cưới, anh cùng tôi nhiều lần vào miền Nam để tìm mộ bố. Sau này, chúng tôi mới biết bố hy sinh ở Tiền Giang cũ (nay là Đồng Tháp).

Trong 30 năm bên nhau, chắc hẳn anh chị không tránh được những lúc “cơm không lành, canh không ngọt”, khi ấy ai sẽ là người xin lỗi trước?

- Cũng có chứ, khi còn làm ở Đoàn kịch Hà Tây cũng có khán giả hâm mộ tôi, lặng lẽ đi theo về đến tận nhà. Thậm chí khi biết có ông xã đến đón, họ vẫn đi theo, có người còn ngồi mấy ngày ở ngoài cổng. Ông xã lúc ấy cũng có cảm giác bất an nên vợ chồng cũng có nói qua nói lại.

Hoặc cũng có lúc, chúng tôi cũng tranh cãi về việc nuôi dạy, định hướng học hành cho con cái nhưng sau đó chúng tôi ngồi lại, thống nhất quan điểm với nhau.

NSƯT Linh Huệ cho biết, chị và mẹ chồng hợp nhau từ tính cách đến suy nghĩ.

Chị có ở cùng mẹ chồng không?

- Tôi ở cùng mẹ chồng đã 30 năm. Bố mẹ chồng tôi trước là bộ đội, sau đó họ phục viên. Bố chồng tôi về làm Phó giám đốc Công ty cổ phần xà phòng Hà Nội, mẹ chồng tôi cũng làm ở đó.

Ngày mới về làm dâu, vợ chồng tôi ở riêng trong một căn nhà ở phố Vũ Trọng Phụng, gọi là riêng nhưng vẫn chung vì nhà bố mẹ chồng tôi ở bên cạnh, 2 nhà sát nhau, chung sân. Khi vợ chồng đi làm, tôi lại mang con sang nhà ông bà nhờ trông cháu.

Một thời gian sau, đường Vũ Trọng Phụng mở rộng, lấy một phần đất của gia đình nên chúng tôi xây khu đất còn lại thành 1 ngôi nhà 8 tầng. Tôi ở cùng bố mẹ chồng từ đó.

Mẹ chồng tôi có 2 con, lại rất thương người. Khi biết bố tôi là liệt sĩ, ông bà càng thương con dâu. Ba mươi năm sống cùng nhau, tôi rất hợp với mẹ chồng. Em chồng thường xuyên bảo “em thấy chị ngày càng giống mẹ”. Tôi thấy suy nghĩ, tư duy của bản thân ảnh hưởng rất nhiều từ bà. Vì hiểu nhau nên chuyện to hoá nhỏ, chuyện nhỏ hoá bằng không.

Bố tôi không có con trai, chỉ có tôi là con gái duy nhất nhưng mẹ chồng cũng rất tâm lý, bà nói con dâu mang bát hương của bố về thờ ở nhà.

Bố chồng hồi còn sống cũng rất yêu quý tôi, ông luôn nâng niu và tự hào khi có con dâu làm diễn viên. Vì thế, tôi biết ơn và trân trọng gia đình chồng. Tôi đi làm vì đam mê và cũng không để ý đến những sân si, lợi danh bên ngoài mà luôn muốn về vun vén tổ ấm của mình.

NSƯT Linh Huệ tiết lộ cát-xê ngày xưa, ít nhưng vẫn mua được vàng

Khán giả thường nói rằng, Linh Huệ giàu có lắm, có nhà đất ở khắp Hà Nội?

- Ông xã làm kinh doanh nên hỗ trợ tôi rất nhiều. Ngay từ khi lấy nhau, anh ấy luôn để cho tôi thoải mái theo đuổi đam mê mà không quá vướng bận về tiền bạc.

Ba mươi năm bên nhau, anh ấy cũng không để tôi thiếu thốn gì. Chúng tôi có một căn nhà 8 tầng (74m2) ở Vũ Trọng Phụng, đang cho thuê kinh doanh, một dãy nhà gồm 35 phòng ở gần Đại học Quốc Gia Hà Nội (Hoà Lạc) cho sinh viên thuê và khoảng 5 phòng dạng homestay cũng ở đó dành cho những người có thu nhập tốt hơn.

Gia đình tôi đang ở một căn nhà ở Khu đô thị Đại Kim rộng 150m2, 2 tầng dưới cũng được cho thuê, 3 tầng còn lại là gia đình chúng tôi sử dụng, sinh hoạt.

Vợ chồng tôi gọi là có chút để tiết kiệm, thêm vốn kinh doanh, lo cho các con ăn học chứ so sánh với xã hội thì chưa bằng ai. Ở tuổi này, tôi chỉ mong cả nhà có nhiều sức khoẻ để bên nhau bình yên, hạnh phúc.

Nhiều người tò mò, chị có phải tín đồ của hàng hiệu, xe sang?

- Tôi có hàng hiệu nhưng không sử dụng thường xuyên, chỉ dùng để đi ngoại giao, tham gia các sự kiện. Ngoài đời, tôi là người giản dị, thoải mái và muốn là chính mình. Đi sự kiện, tôi có thể xách chiếc túi trị giá 100 triệu đồng, nhưng khi ra chợ, tôi chỉ chạy xe máy, cầm theo chiếc điện thoại là xong.

Nhiều người nói rằng, nhà Linh Huệ có điều kiện thế sao lại đi làm bằng xe máy, xe công nghệ? Thú thực là tôi từng lái xe nhưng có lần bị tai nạn nên tôi ám ảnh, sợ không dám đi nữa. Nhà tôi lúc nào cũng có một chiếc ô tô để không, nếu ông xã bận, tôi thường gọi xe chứ không dám tự lái xe ra đường.

NSƯT Linh Huệ (SN 1973), quê Hòa Bình cũ (nay là Phú Thọ). Năm 1989, Linh Huệ thi và trúng tuyển vào Đoàn Kịch nói Hà Tây. Chị đang công tác tại Nhà hát kịch Hà Nội và ghi dấu ấn với nhiều vở như: Quỳnh trong Những bóng đen còn đó, Phương trong Hai mươi ngày oan trái, cô giáo Quế trong Điệp khúc vi-rút, chị Hậu trong Những người con Hà Nội, Son trong Mảnh đất lắm người nhiều ma, Tú bà trong Thúy Kiều… Ở phim truyền hình, Linh Huệ nổi tiếng ngay từ vai diễn đầu đời là Hậu Sida trong bộ phim dài tập Gió qua miền tối sáng năm 1998. Với vai diễn này, chị giành giải Diễn viên trẻ xuất sắc năm 1999. Sau đó, chị còn tham gia nhiều bộ phim khác như: Hồng trong Chủ tịch tỉnh, Thùy trong Làm mẹ, Thảo trong Khoan nói lời yêu thương, Hà trong Bánh đúc có xương, bà Tâm trong Hương vị tình thân, bà Minh Nhật trong Thông gia ngõ hẹp, Mai Anh trong phim Nơi giấc mơ tìm về...

