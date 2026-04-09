Lọ Lem tuổi 20: Nhan sắc rạng ngời "cầm kỳ thi họa", sở hữu xe tiền tỷ

Hôm 6/4, Lọ Lem (tên thật Mai Thảo Linh) chia sẻ loạt ảnh mừng sinh nhật tuổi 20, thu hút sự quan tâm của công chúng. Diện chiếc đầm phong cách dịu dàng, con gái MC Quyền Linh ghi điểm với vẻ đẹp ngọt ngào, thanh tú. Dưới phần bình luận, nhiều khán giả gửi lời chúc mừng và dành lời khen cho nhan sắc ngày càng rạng rỡ của cô.

Trong ngày đặc biệt của con gái, MC Quyền Linh cũng có những chia sẻ đầy xúc động. Anh gọi Lọ Lem là “cô sinh viên năm hai nhiều ý chí và nghị lực”, đồng thời bày tỏ mong muốn con gái bước vào tuổi 20 với sự mạnh mẽ và nỗ lực để đón nhận những điều tốt đẹp nhất.

“Ba có thể đếm được bao nhiêu ngày tháng đưa con đến trường, cũng có thể đếm hết những sợi tóc bạc trên đầu, nhưng không thể đếm được tình yêu dành cho con”, nam MC viết cho con gái.

Bà xã anh - doanh nhân Dạ Thảo - cũng chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên con gái, kèm lời nhắn nhủ: “Lọ Lem vẫn nhẹ nhàng, tình cảm như vậy. Càng lớn, con càng vững vàng hơn. Nhìn con lúc nào cũng cố gắng, mẹ vừa yên tâm vừa thương con nhiều hơn".

Bước sang tuổi 20, Lọ Lem gây chú ý không chỉ bởi ngoại hình mà còn bởi cuộc sống được xem là “đủ đầy”. Cô hiện là sinh viên Đại học RMIT University Vietnam. Dù không hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, Lọ Lem vẫn có sức hút đáng kể trên mạng xã hội, với lượng người theo dõi lớn và tương tác lên đến hàng triệu lượt.

Mỗi lần xuất hiện cùng cha tại các sự kiện giải trí, cô đều trở thành tâm điểm nhờ ngoại hình nổi bật. Tuy nhiên, việc thường xuyên đồng hành cùng MC Quyền Linh cũng từng gây tranh cãi. Trước ý kiến cho rằng mình đã là “ngôi sao”, Lọ Lem thẳng thắn: “Tôi không dám nhận. Được khán giả yêu mến đã là may mắn lớn”.

Lọ Lem từng chia sẻ, cô bén duyên với công việc quảng cáo từ khi còn nhỏ. Theo chia sẻ của cô, từ năm 3 tuổi, cô đã tham gia các hợp đồng quảng cáo và dần có nguồn thu nhập riêng. Đến cấp ba, cô đã có thể tự chủ tài chính cá nhân. Năm 16 tuổi, Lọ Lem bắt đầu làm đại sứ thương hiệu và từng đạt thu nhập hơn 1 tỷ đồng sau thời gian làm việc cường độ cao.

Đầu năm 2025, Lọ Lem gây chú ý khi sở hữu "xế hộp" trị giá khoảng 9 tỷ đồng. Trước những thắc mắc về tài chính, hot girl cho biết đó là thành quả của bản thân và gia đình, nhấn mạnh sự đồng hành của người thân trong mỗi bước đi.

Trên mạng xã hội, Lọ Lem thường chia sẻ những khoảnh khắc du lịch cùng gia đình tại nhiều quốc gia như Pháp, Australia, Thụy Sĩ hay Hàn Quốc. Trong các bộ ảnh đời thường, cô nhiều lần gây chú ý với chiều cao khoảng 1,7m và thần thái được ví như hoa hậu.

Ở đời sống thường nhật, Lọ Lem duy trì lối sống kỷ luật. Cô bắt đầu ngày mới từ 5h30 với các bước chăm sóc bản thân, tập thể dục, sau đó dành thời gian cho việc học. Khi rảnh rỗi, cô cắm hoa, dọn dẹp, chăm cây, vào bếp nấu ăn.

Lọ Lem còn gây chú ý khi có thể chơi đàn, vẽ tranh, cắm hoa. Cô thường trổ tài qua các video đăng trên kênh cá nhân, nhận được nhiều lời khen ngợi.

Năm 2015, con gái MC Quyền Linh từng gây chú ý với bài thuyết trình bằng tiếng Anh tại một sự kiện. Trong đó, cô khẳng định thành quả của mình không đến từ việc “sinh ra ở vạch đích” mà là quá trình nỗ lực không ngừng. Tinh thần này, theo cô, được hun đúc từ chính bố mẹ, những người “đi lên từ bàn tay trắng”.

Dù Lọ Lem nhận được nhiều lời mời tham gia phim ảnh, gia đình hiện chưa định hướng cô theo con đường nghệ thuật. MC Quyền Linh cho biết anh muốn con gái ưu tiên việc học trước khi đưa ra lựa chọn nghề nghiệp.

“Tôi không áp đặt con phải theo nghề của mình. Nếu con chọn hướng khác, tôi sẵn sàng đứng phía sau hỗ trợ. Điều tôi lo nhất là những cám dỗ của showbiz, nên hiện tại vẫn muốn con hoàn thành việc học trước”, nam MC chia sẻ với phóng viên Dân trí.

