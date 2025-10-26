Quyền Linh làm điều đặc biệt trong ngày giỗ Lê Công Tuấn Anh suốt 29 năm

Ngày 26/10, MC Quyền Linh viếng mộ cố nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh tại Chùa Nghệ sĩ (phường Thông Tây Hội, TPHCM), tưởng nhớ 29 năm ngày bạn thân qua đời.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, MC Quyền Linh cho biết, hằng năm đến ngày giỗ diễn viên Lê Công Tuấn Anh, anh đều trào dâng nhiều cảm xúc. Suốt 29 năm qua, dù bận rộn đến đâu, anh vẫn đều đặn ghé thăm mộ cố nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh để thắp hương.

Nam nghệ sĩ giữ thói quen mua rượu hoặc cà phê, ngồi bên mộ trò chuyện cùng người bạn quá cố như ngày nào còn bên nhau.

MC Quyền Linh viếng mộ cố nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh, ngày 26/10 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Trên trang cá nhân, MC Quyền Linh cũng có bài đăng xúc động: "Hôm nay lại đến ngày giỗ của bạn. Sáng nay mưa to quá, TPHCM ngập nên mọi người chưa ai tới.

Đợi một lát nữa tạnh mưa, bạn bè sẽ tới thắp hương cho bạn nhé. Hai anh em mình ngồi uống cà phê trước nhé. Ly cà phê vỉa hè mấy chục năm trước vẫn còn đó tình anh em bạn hiền nhỉ".

Bài đăng của MC Quyền Linh nhận nhiều bình luận từ bạn bè, khán giả. Doanh nhân Dạ Thảo - bà xã nam MC - viết: "29 năm rồi. Vẫn nhớ nụ cười hiền và những vai diễn đầy cảm xúc".

NSND Việt Anh, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng, diễn viên Lê Giang... cũng để lại dòng chia sẻ tưởng nhớ nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh.

Quyền Linh vẫn đều đặn viếng mộ Lê Công Tuấn Anh suốt nhiều năm (Ảnh: Facebook nhân vật).

MC Quyền Linh và nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh quen biết nhau từ khi học tại Trường Nghệ thuật Sân khấu II (nay là Trường Đại học Sân khấu - Điện ảnh TPHCM). Họ chung nhóm bạn thân cùng các nghệ sĩ khác như Phước Sang, Lê Tuấn Anh...

Trong chương trình Cuộc hẹn cuối tuần năm 2022, diễn viên Quyền Linh từng nhắc về tình bạn đặc biệt cùng Lê Công Tuấn Anh.

Nam MC cho biết, thời trẻ, anh học chung, diễn chung cùng Lê Công Tuấn Anh, trải qua nhiều kỷ niệm vui buồn, chia sẻ ngọt bùi thuở hàn vi.

"Lê Công Tuấn Anh là người bạn, đúng hơn là người anh thân thiết của tôi. Nhiều lần anh đi làm phim về, anh cho tôi ít tiền để chi trả chi phí sinh hoạt.

Ngày đó anh Lê Công Tuấn Anh nổi tiếng đến mức mỗi lần đưa tôi đi đến bất cứ sân khấu nào, chỉ cần giới thiệu tên anh là bãi đất mấy nghìn người sẽ như ong vỡ tổ'', Quyền Linh nhớ về những ngày ở chung căn phòng trọ cùng cố nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh.

Quyền Linh (áo trắng) và Lê Công Tuấn Anh cùng những người bạn thuở đôi mươi (Ảnh: Facebook nhân vật).

Năm 1996, khi nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh đột ngột qua đời, Quyền Linh và nhiều bạn bè, đồng nghiệp bàng hoàng nhận tin dữ.

MC Quyền Linh kể: "Trước khi anh ấy mất, chúng tôi còn đóng chung một vở kịch. Lần đó đoàn đi diễn tỉnh, anh Tuấn Anh ở lại thành phố. Trước khi đi, anh đưa cho tôi mấy bộ quần áo. Nghe tin anh mất, cả đoàn ai cũng khóc. Trưởng đoàn là NSND Ngọc Giàu quyết định trả vé để cả đoàn về TPHCM".

Suốt nhiều tháng sau đó, MC Quyền Linh và những người bạn bè thân thiết đều trải qua nỗi nhớ khôn nguôi khi nghĩ về nghệ sĩ Lê Công Tuấn Anh.

"Phòng trọ của tôi có rất nhiều kỷ niệm với Lê Công Tuấn Anh. Chúng tôi sống bằng những ký ức đó suốt mấy tháng trời. Hằng đêm tôi không ngủ, mở băng cassette nào lên thì hình bóng của Lê Công Tuấn Anh cũng hiện về.

Có những buổi diễn, chúng tôi khóc trên sân khấu khi bạn diễn mới không phải Lê Công Tuấn Anh. Cậu ấy luôn hiện diện trong lòng chúng tôi. Qua mấy tháng ròng, chúng tôi mới ít nhắc đến Lê Công Tuấn Anh hơn", Quyền Linh bộc bạch.