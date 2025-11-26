Quốc Toàn: "NSƯT Nguyệt Hằng giúp tôi trưởng thành trong diễn xuất"

Diễn viên Quốc Toàn (SN 1995) là chàng trai xứ Thanh đã trải qua nhiều nghề và nỗ lực không ngừng để tìm kiếm cơ hội diễn xuất. Đến nay, anh đã có nhiều vai diễn trên màn ảnh điện ảnh, truyền hình, cùng các dự án phim sitcom, web drama và kịch.

Quốc Toàn được biết đến với hai vai nam chính: Tảo trong Thành phố ngủ gật và danh nhân văn hóa Đặng Trần Côn trong Hồng Hà Nữ sĩ.

Trong Thành phố ngủ gật, nhân vật Tảo có cảnh tình cảm khá táo bạo với cô gái do diễn viên Hiền Lê thủ vai. Ngoài đời, Quốc Toàn nên duyên cùng em gái của Hiền Lê, hiện đã lập gia đình và có một bé gái đáng yêu.

Đầu năm 2024, anh thử sức với vai hành động trong Trò đời 2 và Độc hành (The Loner).

Đạo diễn, diễn viên Quốc Toàn tại buổi ra mắt dự án “Ngõ Nữ Quyền: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc” chiều 25/11 (Ảnh: Ban tổ chức).

Mới đây, Quốc Toàn gây bất ngờ khi trở lại với vai trò đạo diễn kiêm diễn viên trong dự án mới Ngõ Nữ Quyền: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ra mắt ngày 25/11 tại Hà Nội.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Quốc Toàn cho biết niềm đam mê với các vai diễn hành động bắt nguồn từ tình yêu dành cho Lý Tiểu Long - huyền thoại màn ảnh, diễn viên người Mỹ gốc Hồng Kông - từng làm mưa làm gió trên màn ảnh những thập niên trước. Từ thuở nhỏ, niềm hâm mộ ấy đã nung nấu trong anh ước mơ trở thành một diễn viên hành động.

“Hồi học cấp 3, tôi tình cờ xem phim hành động của Lý Tiểu Long và từ đó nuôi đam mê với dòng phim hành động và diễn xuất. Thời gian đầu diễn xuất , tôi cũng bị ảnh hưởng phong cách của ông”, anh kể.

Tuy nhiên, niềm đam mê của nam nghệ sĩ không chỉ đến từ màn ảnh, mà còn nảy mầm từ những trải nghiệm đời thường.

“Cuộc sống xung quanh luôn là nguồn cảm hứng lớn. Trong nhà, tôi quan sát mẹ vợ, vợ tôi và các cô dì chú bác. Những buổi họp gia đình, những câu chuyện vui cười hàng ngày tuy giản dị nhưng lại rất quý giá. Chúng giúp tôi hiểu con người, cảm xúc và các mối quan hệ gần gũi”, Quốc Toàn cho hay.

NSƯT Nguyệt Hằng đảm nhận vai diễn Bà Độc Lập trong phim (Ảnh: Ban tổ chức).

Những trải nghiệm thời đi học cũng để lại dấu ấn khó phai, đặc biệt là thời gian học với NSƯT Nguyệt Hằng, người thầy cũ mà anh luôn trân trọng.

“NSƯT Nguyệt Hằng là một người thầy tận tâm, không chỉ trên giảng đường mà còn dẫn dắt tôi trong các buổi diễn thực tế. Cô luôn động viên tôi thử sức, sai thì sửa.

Kỹ năng đài từ và cách cô truyền cảm xúc qua giọng nói giúp tôi nhận ra điểm yếu của mình và nỗ lực cải thiện. Tôi vẫn mang theo những bài học đó tới hôm nay, dù làm diễn viên, đạo diễn hay dạy học”, nam nghệ sĩ tiết lộ.

Trong dự án này, Quốc Toàn và NSƯT Nguyệt Hằng đảm nhận vai mẹ - con. Khi được hỏi về cảm giác khi diễn cùng người thầy từng dạy mình, Quốc Toàn bộc bạch: “Cô đã dạy tôi từ khi còn là sinh viên và hiểu rõ phong cách cũng như lối diễn xuất của tôi. Khi diễn cùng cô, tôi vừa thấy gần gũi, vừa cảm nhận như mối quan hệ mẹ - con thật: tuổi mới lớn đôi khi né tránh bố mẹ, tự cho mình là đúng và muốn tự quyết mọi việc. Chính sự tinh tế ấy giúp các cảnh quay trở nên chân thực và giàu cảm xúc”.

Đạo diễn Quốc Toàn và ê-kíp chụp ảnh cùng bạn bè tại buổi ra mắt phim ngày 25/11 tại Hà Nội (Ảnh: Ban tổ chức).

Theo Quốc Toàn, kịch bản Ngõ Nữ Quyền: Độc lập - Tự do - Hạnh phúc được nhen nhóm cách đây vài năm, khi anh và mẹ vợ bàn về việc thực hiện một bộ phim về phụ nữ tuổi trung niên với những cảnh hành động, nhằm khẳng định rằng tuổi trung niên vẫn đầy năng lượng và sức sống.

Anh cũng tiết lộ rằng, trong quá trình thực hiện, vợ chồng anh thường trao đổi thẳng thắn để thống nhất các chi tiết: Nếu lý lẽ hợp lý thì giữ lại, nếu không, sẽ điều chỉnh cho phù hợp.

Bộ phim quy tụ dàn diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt như NSƯT Nguyệt Hằng, NSƯT Hoa Thúy, diễn viên - họa sĩ Quế Chi, Tina Yuan cùng nhiều nghệ sĩ khác.