"Sao nhí" Tam Triều Dâng: Nhan sắc rực rỡ tuổi 28, tin đồn hẹn hò mỹ nam 9X

Thời gian qua, Tam Triều Dâng trở thành tâm điểm chú ý khi đảm nhận vai nữ chính trong bộ phim Vì mẹ em phán chia tay (của đạo diễn Vũ Khắc Tuận), đóng cặp cùng Võ Điền Gia Huy. Sự kết hợp tự nhiên, giàu cảm xúc của cả hai khiến khán giả không ngừng “đẩy thuyền”.

Không chỉ trên màn ảnh, những khoảnh khắc sánh đôi ngoài đời của Tam Triều Dâng và Gia Huy cũng liên tục thu hút tương tác lớn trên mạng xã hội. Dù phim đã khép lại, sức nóng của cặp đôi vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Thời gian qua, cả hai thường xuyên xuất hiện cùng nhau tại nhiều sự kiện, chương trình, làm dấy lên không ít nghi vấn về mối quan hệ trên mức đồng nghiệp. Đặc biệt, tại buổi ra mắt phim gần đây của Tam Triều Dâng, Võ Điền Gia Huy gây chú ý khi mang hoa đến chúc mừng. Những cử chỉ thân thiết của hai diễn viên trước đám đông càng khiến người hâm mộ thích thú.

Trước đó, họ còn trở thành điểm nhấn tại đêm hòa nhạc Anh trai say hi diễn ra tại TPHCM. Xuất hiện với vai trò khách mời biểu diễn, Tam Triều Dâng và Võ Điền Gia Huy hóa thân thành cô dâu - chú rể trên sân khấu với những tương tác như nắm tay, ánh mắt tình tứ...

Trước câu hỏi về việc có đang tận dụng hiệu ứng cặp đôi để thu hút sự chú ý, Tam Triều Dâng thẳng thắn phủ nhận. Nữ diễn viên cho biết cô trân trọng tình cảm của khán giả, nhưng không xem đó là chiến lược truyền thông.

“Tôi biết ơn vì bộ phim giúp tôi và anh Huy đến gần hơn với khán giả. Nhưng để nói là chủ đích ghép đôi gây chú ý thì không phải. Tôi không làm được những điều mình không thật sự cảm thấy thoải mái và cũng không muốn khán giả nhớ đến mình vì những yếu tố bên ngoài như vậy”, cô chia sẻ với phóng viên Dân trí.

Khi được hỏi liệu sự ăn ý trên màn ảnh có khiến Tam Triều Dâng “rung rinh” ngoài đời, nữ diễn viên không né tránh. Cô thừa nhận có những cảm xúc rung động nhất định, nhưng nhìn nhận đó là điều rất bình thường.

“Khi hai người làm việc cùng nhau trong thời gian dài, có sự kết nối tốt thì chắc chắn sẽ có rung động. Nhưng với tôi, đó là cảm xúc đẹp, trong sáng và đủ để làm chất liệu cho nhân vật. Tôi vẫn trân trọng mối quan hệ này như những người bạn đồng hành”, cô bày tỏ.

Không chỉ gây chú ý với phim truyền hình, thời gian qua Tam Triều Dâng còn tích cực khẳng định mình ở mảng điện ảnh. Cô tham gia dự án Bẫy tiền của đạo diễn Oscar Dương, đóng chính cùng Liên Bỉnh Phát. Tiếp đó, cô góp mặt trong Trùm Sò của đạo diễn Đức Thịnh, cho thấy sự linh hoạt khi thử sức với nhiều dạng vai khác nhau.

Việc liên tục được phủ sóng trong thời gian qua được xem là nỗ lực rõ rệt của Tam Triều Dâng trong việc thoát khỏi hình ảnh “sao nhí” từng gắn bó suốt nhiều năm. Nhìn lại hành trình đã qua, nữ diễn viên cho biết trước đây có giai đoạn cô chưa thể tập trung hoàn toàn cho diễn xuất, nhưng hiện tại cô đã xác định rõ con đường nên dành nhiều thời gian và năng lượng hơn.

Xuất thân là một “sao nhí”, Tam Triều Dâng sớm nhận được tình cảm của khán giả. Tuy nhiên, chính điều đó cũng mang đến không ít áp lực. Cô thừa nhận ngoại hình trẻ trung từng là rào cản khi thử sức với những vai diễn trưởng thành.

“Có thời điểm tôi không đủ tự tin để nhận những vai 27-30 tuổi vì sợ khán giả không tin. Đó là một rào cản tâm lý khá lớn”, cô nói với phóng viên. Dù vậy, theo thời gian, nữ diễn viên dần cởi mở hơn. Khi nhận được cơ hội từ các đạo diễn, cô chủ động thay đổi hình ảnh, rèn luyện diễn xuất để phù hợp với những vai diễn đa dạng hơn.

Ở tuổi 28, Tam Triều Dâng giữ được vẻ ngoài trẻ trung, năng động. Bên cạnh công việc, cô chú trọng chăm sóc bản thân, duy trì lối sống tích cực và dành thời gian cho gia đình.

Chia sẻ về chuyện kết hôn, nữ diễn viên cho biết gia đình từng khá sốt ruột, đặc biệt khi hai chị gái đều đã ổn định cuộc sống riêng. Tuy nhiên, sau thời gian dài, bố mẹ cô đã lựa chọn tin tưởng con gái.

“Mỗi dịp Tết, gia đình cũng có hỏi, nhưng tôi vẫn nói chưa nghĩ đến chuyện đó. Tôi muốn khi có sự chắc chắn trong tình cảm thì mới thông báo”, cô chia sẻ.

Về hình mẫu lý tưởng, Tam Triều Dâng cho biết cô là người sống cảm xúc nhưng đưa ra quyết định rất lý trí. “Tôi cần một người đàn ông mang lại cảm giác an toàn, khiến tôi tin rằng anh ấy có thể trở thành chồng, trở thành cha. Tôi không ngại đồng cam cộng khổ, nhưng cũng có giới hạn của riêng mình”, cô bày tỏ.

Lê Tam Triều Dâng sinh năm 1998, quê ở Tây Ninh. Cô từng là người mẫu tuổi teen được nhiều bạn trẻ yêu thích, sau đó chuyển sang đóng phim, góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình như: Chuyện làng bè, Tiệm bánh hoàng tử bé, Tham vọng giàu sang, Hoa vương, Tứ Hải phát tài, Tiểu tam không có lỗi... Những năm gần đây, Tam Triều Dâng lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh, ghi dấu ấn qua các tác phẩm như: Bẫy tiền, Trùm sò...

