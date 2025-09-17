Phương Oanh mua túi hiệu trăm triệu đồng để gia nhập hội phú bà trong phim

Trong tập 16 của Gió ngang khoảng trời xanh, nhân vật Mỹ Anh (Phương Oanh) cùng bạn thân Kim Ngân (Việt Hoa) tìm đến một cửa hàng đồ hiệu đã qua sử dụng để sắm chiếc túi Goyard Saigon, nhằm gia nhập hội phú bà.

Cảnh Phương Oanh và bạn mặc cả túi hiệu trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh" (Ảnh: Chụp màn hình).

Trong phim, chiếc túi Goyard Saigon cỡ nhỏ màu xám được người bán định giá 110 triệu đồng, thấp hơn so với giá mua mới trên thị trường là 130 triệu đồng.

Tuy nhiên, phân cảnh gây chú ý khi Mỹ Anh và bạn thân bắt đầu trả giá quyết liệt, "mặc cả" từng triệu đồng như mua bán ở chợ truyền thống. Sau một hồi thương lượng, chiếc túi được "chốt đơn" với giá 75 triệu đồng.

Cảnh phim này đang được thảo luận trên một số diễn đàn. Nhiều khán giả bày tỏ sự khó hiểu với cách thể hiện của bộ phim. Khán giả bình luận: "Mua Goyard mà trả giá như ở chợ Đồng Xuân"; "Hàng hiệu nào mà giảm nửa giá như vậy, tin được không"...

Hàng loạt bình luận chỉ ra sự thiếu hợp lý trong phân cảnh này. Một số người cho rằng việc mua bán hàng "lướt" (đã qua sử dụng) có thể giảm giá, nhưng việc giảm gần một nửa là điều khó có thể xảy ra. Thậm chí, chi tiết "trả góp 3 tháng" càng khiến khán giả cho rằng bộ phim đã thiếu đi sự nghiên cứu kỹ lưỡng về thị trường đồ hiệu.

Phương Oanh mua túi hiệu 130 triệu đồng giảm giá còn 75 triệu đồng để gia nhập hội phú bà trong phim (Video: VTV).

Điều này tạo ra sự so sánh với phiên bản gốc của Trung Quốc là 30 chưa phải là hết. Trong tác phẩm gốc, nhân vật Cố Giai đã phải vô cùng xấu hổ khi chiếc túi Chanel trị giá 7.200 USD (190 triệu đồng) của cô trông "rẻ tiền" bên cạnh những chiếc túi Hermes đắt đỏ của hội thượng lưu. Cô đã phải dốc hết tiền, dùng mối quan hệ để sở hữu một chiếc Hermes bản giới hạn cực kỳ hiếm để thay đổi vị thế.

Sự đấu tranh đầy khó khăn này mới thể hiện rõ được rào cản để bước chân vào giới nhà giàu. Ngược lại, nhân vật của Phương Oanh trong phim Việt lại chọn một chiếc Goyard không quá hiếm, đã qua sử dụng và mua một cách dễ dàng.

Cách thể hiện này, theo khán giả, chưa đủ để làm nổi bật sự chật vật của nhân vật khi cố gắng hòa nhập vào giới thượng lưu.

Chiếc túi Goyard có giá thị trường 130-145 triệu đồng xuất hiện trong phim (Ảnh: Chụp màn hình).

Trước đó, một cảnh quay khác trong phim cũng từng gây sốt với hàng triệu lượt xem trên mạng xã hội.

Đó là cảnh Mỹ Anh lần đầu tiên tham dự bữa tiệc của các phú bà và bị "khinh rẻ" vì chiếc túi xách Jacquemus giá 15 triệu đồng, trong khi các quý bà khác dùng những mẫu túi trị giá hàng trăm triệu đồng.

Các nhân vật mang lên màn ảnh hàng loạt mẫu túi xa xỉ như Chanel Gabrielle, Chanel Boy, Dior Bobby và Dior Lady D-Joy, với giá trị từ gần 100 triệu đồng đến 200 triệu đồng.

Tuy nhiên, việc các thiết kế này đều là những mẫu túi đã ra mắt từ vài năm trước đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều từ khán giả, cho rằng chúng "chưa xứng tầm" với giới thượng lưu trong phim.

Dẫu vậy, về mặt tổng thể, cảnh phim này từng được đánh giá là phù hợp, vì nó cho thấy sự phân cấp rõ rệt về đẳng cấp thông qua việc sử dụng hàng hiệu.

Cảnh hội phu nhân nhà giàu khoe loạt túi hiệu trong phim (Ảnh: Chụp màn hình).

Việc sử dụng hàng hiệu trong phim truyền hình Việt Nam không phải là điều hiếm gặp. Tuy nhiên, đa số diễn viên thường dùng đồ của chính mình để tiết kiệm chi phí. Theo thông tin bên lề, bộ phim này cũng có sự tận dụng tương tự như vậy.

Gió ngang khoảng trời xanh là bộ phim do Lê Đỗ Ngọc Linh đạo diễn, được chuyển thể từ tác phẩm nổi tiếng 30 chưa phải là hết của Trung Quốc.

Phim xoay quanh câu chuyện của ba người phụ nữ Mỹ Anh (Phương Oanh), Hoàng Lam (Quỳnh Kool) và Kim Ngân (Việt Hoa), mỗi người đều đối mặt với những thử thách riêng trong cuộc sống, hôn nhân.

Dù nhận được nhiều sự quan tâm, nhưng việc xây dựng hình tượng nhân vật và bối cảnh thiếu tính thực tế vẫn là điểm yếu khiến bộ phim bị khán giả đánh giá là chưa đủ tầm để so sánh với phiên bản gốc.