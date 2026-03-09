Loạt mỹ nhân Việt chuộng mốt mặc bikini táo bạo giữa tuyết trắng xóa

Mới đây, Á hậu Phạm Ngọc Phương Anh gây chú ý khi chia sẻ loạt ảnh khoe dáng thanh mảnh trong chuyến du lịch Nhật Bản. Người đẹp mặc bikini màu đen, kết hợp quần ống rộng và áo khoác, tạo dáng giữa trời tuyết trắng xóa.

Trước nay, Phương Anh vốn theo đuổi hình ảnh kín đáo, thanh lịch nên màn xuất hiện này khiến khán giả bất ngờ. Người hâm mộ nhận xét dù mặc gợi cảm, Phương Anh vẫn giữ được vẻ ngoài tinh tế, không hề phản cảm.

Phương Anh là một trong nhiều sao Việt hòa theo xu hướng mặc gợi cảm giữa tuyết. Hôm 28/2, MC Bạch Lan Phương - vợ Huỳnh Anh - khoe ảnh diện áo tắm đen giữa khung cảnh mùa đông phủ tuyết trắng. Cô kết hợp trang phục gợi cảm cùng áo khoác mỏng, tạo nét đẹp nửa kín nửa hở thu hút.

Cặp siêu mẫu song sinh Thúy Hằng - Thúy Hạnh gần đây cũng khiến khán giả trầm trồ với bộ ảnh khoe dáng gợi cảm giữa trời tuyết ở hồ Baikal (Nga). Khán giả khen ngợi vẻ đẹp hình thể săn chắc, quyến rũ và tinh thần sống trẻ trung của cặp chị em người mẫu ở độ tuổi U50.

Đầu tháng 2, hot girl Võ Nữ Ngân Hà (Hà Môi) gây sốt khi xuất hiện giữa khung cảnh phủ tuyết trắng xóa với trang phục bikini họa tiết da báo. Cô đầu tư phụ kiện, tạo dáng chuyên nghiệp, khoác hờ áo lông khoe 3 vòng nóng bỏng.

Á hậu Thảo Nhi Lê cũng từng lăng xê mốt diện nội y giữa thời tiết lạnh giá. Bộ bikini ánh bạc phối cùng áo lông trắng, kính mát màu trắng giúp người đẹp hoàn thiện diện mạo ấn tượng.

Hoa hậu H'Hen Niê diện bikini đen, kết hợp cùng áo ngắn và bốt cao cổ trong một bộ ảnh thực hiện ở Phần Lan năm 2024.

Thanh Thanh Huyền hưởng ứng trào lưu mặc bikini giữa trời tuyết trong chuyến du lịch năm 2024. Cô nhận được nhiều lời khen về vóc dáng quyến rũ từ cộng đồng mạng.

Phong cách diện đồ kiệm vải giữa tuyết được sao quốc tế lăng xê từ năm 2017. Những năm qua, xu hướng này chưa từng hạ nhiệt. Trào lưu này giúp người mặc khoe lợi thế hình thể, tạo ra những khung hình mang tính chất đối lập bắt mắt.

Trong ảnh, Khloé Kardashian diện áo tắm táo bạo giữa mùa đông lạnh giá.

Đầu tháng 2, Lisa (Blackpink) khiến xu hướng này gây sốt trở lại với bộ ảnh diện áo ngực đen, khoe hình thể quyến rũ giữa trời tuyết.

Mỹ nhân Thái Lan hoàn thiện phong cách ấn tượng bằng mái tóc xoăn dài quyến rũ, đội mũ lông để giữ ấm trong điều kiện thời tiết giá lạnh. Bài đăng của Lisa nhận được hơn 6 triệu lượt thích cùng hàng ngàn bình luận.

Hôm 25/2, hai thành viên nhóm TWICE là Jihyo và MOMO cũng khiến người hâm mộ trầm trồ khi chọn trang phục bodysuit (áo liền thân) gợi cảm phối quần ống rộng dạo chơi đường phố New York.

Người mẫu, diễn viên Thái Lan Gina Virahya Pattarachokchai khoe hình thể bốc lửa trong bộ áo tắm da báo phối cùng áo lông đồng điệu trong bài đăng ngày 4/3.

Ảnh: Instagram nhân vật.