Nữ chính "Ngày xưa có một chuyện tình" giành giải tại LHP Quốc tế Hà Nội

Sau 5 ngày diễn ra sôi nổi với nhiều chương trình giới thiệu, trình chiếu phim và các hoạt động chuyên môn dành cho nhà làm phim và người yêu điện ảnh, LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ VII năm 2024 (HANIFF 2024) đã bế mạc vào tối 11/11.

Diễn ra từ ngày 7 đến 11/11 với chủ đề "Điện ảnh: Sáng tạo - Cất cánh", HANIFF 2024 hướng tới tôn vinh các tác phẩm điện ảnh có giá trị nghệ thuật cao, giàu tính nhân văn, có dấu ấn sáng tạo nổi bật, độc đáo của quốc tế và Việt Nam.

Tham dự lễ bế mạc và trao giải HANIFF 2024 có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long, Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch Tạ Quang Đông, PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ - Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình văn học nghệ thuật Trung ương, cùng đại diện các ban, ngành, các nhà làm phim, đạo diễn, diễn viên quốc tế, Việt Nam.… và khán giả yêu điện ảnh.

Soobin và Cường Seven "khuấy động" bế mạc HANIFF 2024 với bản mashup "Ngồi tựa mạn thuyền" và "Trống cơm" (Ảnh: Ban tổ chức).

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Vi Kiến Thành - Cục trưởng Cục Điện ảnh - cho biết, sau 5 ngày tổ chức với nhiều chương trình phim, nhiều hoạt động sôi nổi, hấp dẫn, LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ VII đã in dấu ấn đậm nét với các nghệ sĩ điện ảnh quốc tế và Việt Nam, tạo nên bầu không khí nghệ thuật nồng nhiệt dành cho khán giả Thủ đô và khát vọng sáng tạo với nghệ sĩ điện ảnh Việt Nam và quốc tế.

Với chủ đề "Điện ảnh: Sáng tạo - Cất cánh", LHP Quốc tế Hà Nội lần thứ VII khẳng định uy tín và là biểu tượng cho tinh thần sáng tạo, hội nhập của điện ảnh Việt Nam và 51 nền điện ảnh trên thế giới, với quy mô và hình thức tổ chức ngày một chuyên nghiệp hơn, đồng thời tạo dấu ấn riêng một LHP được tổ chức tại Thủ đô Hà Nội nghìn năm văn hiến.

Theo Cục trưởng Cục Điện ảnh Vi Kiến Thành, đây là một sự kiện điện ảnh trang trọng với 800 đại biểu Việt Nam và quốc tế tham dự. Suốt sự kiện, 117 bộ phim của 51 quốc gia và vùng lãnh thổ được chiếu tại 3 cụm rạp Trung tâm Chiếu phim Quốc gia, BHD, CGV.

Các hoạt động hội thảo, triển lãm, chợ dự án, cũng như các buổi giao lưu nghệ sĩ với khán giả… diễn ra trong không khí sôi nổi, đa sắc màu, nhận được nhiều tình cảm của công chúng Thủ đô.

Sự kiện cũng góp phần vào việc giao lưu, học hỏi giữa các nhà làm phim của Việt Nam và quốc tế, thúc đẩy phát triển du lịch thủ đô Hà Nội và Việt Nam.

Nữ chính phim "Ngày xưa có một chuyện tình" Ngọc Xuân là đại diện duy nhất của Việt Nam đạt giải tại LHP Quốc tế Hà Nội 2024 với giải Diễn viên trẻ triển vọng (Ảnh: Đào Anh Vũ).

Lần đầu tham gia diễn xuất trong phim điện ảnh Ngày xưa có một chuyện tình của đạo diễn Trịnh Đình Lê Minh, diễn viên trẻ Ngọc Xuân đã xuất sắc nhận giải thưởng Diễn viên trẻ triển vọng (từ 18 đến 35 tuổi). Cô cũng là đại diện duy nhất của Việt Nam đạt giải tại HANIFF 2024.

Đây là lần thứ 2 kể từ LHP Quốc tế Hà Nội năm 2018, có một diễn viên Việt Nam được giải, trước đó là Phương Anh Đào trong phim Nhắm mắt thấy mùa hè.

Phát biểu khi lên nhận giải thưởng, Ngọc Xuân bày tỏ sự biết ơn tới Ban tổ chức LHP, đạo diễn, biên kịch và ê-kíp làm phim Ngày xưa có một chuyện tình đã cho cô được vào vai Miền. Với nữ diễn viên, giải thưởng này là lời động viên lớn trên hành trình làm nghề.

Cô cũng gửi lời cảm ơn đến hai bạn diễn Alvin Lu và Đỗ Nhật Hoàng đã đồng hành cùng mình trong tác phẩm điện ảnh đầu tay.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long trao giải Phim dài xuất sắc nhất cho đạo diễn Majid-Reza Mostafavi (Ảnh: Đào Anh Vũ).

Tại HANIFF năm nay, điện ảnh Iran thắng lớn với giải thưởng quan trọng nhất là Phim dài xuất sắc nhất dành cho phim Hard shell (Vỏ bọc) của đạo diễn Majid-Reza Mostafavi.

Hard shell còn đem về hai giải thưởng khác gồm Đạo diễn phim dài xuất sắc nhất cho đạo diễn Majid-Reza Mostafavi và giải Nam diễn viên chính phim dài xuất sắc nhất cho nam diễn viên Payman Maadi. Do Payman Maadi vắng mặt nên đạo diễn Majid-Reza Mostafavi lên nhận thay.

Nam đạo diễn chia sẻ: "HANIFF là một liên hoan phim chất lượng, có tính chuyên môn cao, tôi rất trân trọng". Nam đạo diễn gửi lời cảm ơn ban tổ chức, khán giả thủ đô và xin dành tặng phần thưởng ý nghĩa này cho gia đình, đặc biệt người vợ thân yêu của mình.

Ngoài ra, bộ phim ngắn Typesetter (Thợ xếp chữ) của Iran cũng xuất sắc giành giải Phim ngắn xuất sắc nhất.

Thứ trưởng Tạ Quang Đông và ông Nguyễn Thế Kỷ trao giải cho hạng mục Phim ngắn xuất sắc nhất (Ảnh: Khiếu Minh).

Diễn viên Tiina Tauraite của phim 8 views of lake Biwa (Tám cảnh hồ Biwa) đến từ Estonia giành giải Diễn viên nữ chính phim dài xuất sắc nhất. Bộ phim cũng nhận Giải thưởng của ban giám khảo cho phim dài.

Lễ bế mạc khép lại với màn trình diễn của Thu Minh cùng 2 ca khúc nhạc phim đình đám bằng tiếng Anh: Never Enough (The Greatest Showman) và When You Believe (The Prince of Egypt - Hoàng tử Ai Cập).