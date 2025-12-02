Đạo diễn “Đi giữa trời rực rỡ”: Phim ngắn là cửa ngõ xuất khẩu văn hóa

Quan điểm này được Đỗ Thanh Sơn chia sẻ với phóng viên Dân trí bên lề buổi ra mắt Bẻ lái cuộc đời - phim ngắn do chính anh đạo diễn.

Có thể xem đây là một pha “bẻ lái” đầy bất ngờ. Bởi sau sức nóng, độ hot của Đi giữa trời rực rỡ - tác phẩm đạt 11 tỷ lượt xem dù còn gây tranh luận về trang phục và yếu tố văn hóa - nhiều người nghĩ Đỗ Thanh Sơn sẽ tận đà để bước sang làm phim dài tập phát trên truyền hình. Song anh đã chọn một hướng đi hoàn toàn khác.

Đạo diễn Đỗ Thanh Sơn tại buổi ra mắt phim ngắn "Bẻ lái cuộc đời (Ảnh: Nhà sản xuất).

Đỗ Thanh Sơn ví phim ngắn chiếu mạng như một dạng “rèn thể lực” cho người làm nghề. Bởi theo nam đạo diễn, khác biệt lớn nhất so với phim dài là phim ngắn có nhịp độ cực kỳ gấp gáp, khi mỗi cảnh chỉ có vài chục giây để tạo ấn tượng.

Khung hình dọc cũng tạo ra một thách thức lớn về mặt kỹ thuật và nghệ thuật kể chuyện. Nó buộc người làm phim phải từ bỏ thói quen dựng cảnh rộng, thay vào đó tập trung tuyệt đối vào gương mặt, ánh mắt, thậm chí là những chi tiết nhỏ như một cái run tay, nhíu mày, từng giọt mồ hôi, từng cái chớp mắt của diễn viên.

“Với khán giả trẻ, cảm giác trực diện tạo nên sức hút rất mạnh, còn với người làm nghề, đó là một thử thách sáng tạo không ngừng”, anh bày tỏ.

Đạo diễn Đi giữa trời rực rỡ cũng cho rằng, so với thị trường Mỹ hay Trung Quốc, phim ngắn chiếu mạng Việt Nam mới bước vào giai đoạn “thử nghiệm mở rộng”.

Anh nhận xét, trong khi Trung Quốc đã sản xuất tới hàng chục nghìn series mỗi năm, Mỹ có những nền tảng như ReelShort hay DramaBox thu về hàng trăm triệu USD, thì Việt Nam mới chỉ có vài chục dự án, phần lớn vẫn đang dò dẫm thị hiếu khán giả.

Điều anh trăn trở nằm ở chất lượng kịch bản và chiến lược phát hành - hai yếu tố mà theo anh, không ít các nhóm làm phim trong nước còn xem nhẹ.

Nói về tác động của phim ngắn tới giới trẻ, đạo diễn bày tỏ quan điểm rõ ràng: “Một tập phim chỉ 90 giây nhưng sức ảnh hưởng không hề nhỏ. Nếu lạm dụng mô típ “soái ca”, “tổng tài” bị chuốc thuốc, nữ chính đi nhầm phòng hoặc ngược lại chúng ta dễ gieo vào người xem những ảo tưởng về tình yêu và cuộc sống.

Tôi muốn đảo chiều cách kể: Để nhân vật nữ chủ động hơn, tự quyết định số phận thay vì chỉ chờ được cứu. Phim ngắn chiếu mạng vừa phải giải trí nhưng vừa phải khuyến khích người trẻ tin vào chính mình”.

Tại Việt Nam, dù khởi động chậm hơn, một số đơn vị giải trí đã nhanh chóng bắt xu hướng làm phim ngắn chiếu mạng và thu được lợi nhuận đáng kể từ dòng nội dung hút người xem này.

Tuy nhiên, dòng phim ngắn chiếu mạng đang rơi vào giai đoạn bão hòa, chất lượng không được đánh giá cao bởi cách làm rập khuôn, thiếu sự mở rộng chủ đề và thường chỉ tạo nên những “hiện tượng sớm nở tối tàn”.

"Bẻ lái cuộc đời" sẽ phát hành trên các nền tảng số từ ngày 4/12, với đối tượng khán giả là 20-35 tuổi (Ảnh: Nhà sản xuất).

Trước thực trạng đó, đạo diễn Đỗ Thanh Sơn lại có góc nhìn lạc quan hơn và không coi phim ngắn chiếu mạng chỉ là xu hướng nhất thời.

Anh nhấn mạnh: “Với tốc độ lan truyền của định dạng dọc, nó hoàn toàn có thể đứng ngang hàng với phim truyền hình và điện ảnh. Nếu làm tốt và biết tận dụng, phim ngắn chiếu mạng thậm chí có thể trở thành “cửa ngõ xuất khẩu văn hóa” nhanh nhất của Việt Nam, giúp câu chuyện Việt lan tỏa tích cực, đi xa hơn mà không cần ngân sách lớn”.

Để đạt được điều đó, nam đạo diễn nhấn mạnh yếu tố then chốt là nghiêm túc từ kịch bản đến sản xuất. Anh cho rằng, nhà sản xuất cần xây dựng cốt truyện có chiều sâu, chạm đến các giá trị cảm xúc hoặc phản ánh các vấn đề xã hội thực tiễn.

Đồng thời, họ phải nâng cao tính chuyên nghiệp trong mọi khâu - từ kịch bản, diễn xuất đến hậu kỳ - để khán giả không cảm thấy thời gian mình bỏ ra bị “đánh đổi” cho nội dung rẻ tiền.

“Phim ngắn chiếu mạng cần hướng đến khán giả không chỉ để xem mà còn có khả năng lan tỏa giá trị thông qua các chiến dịch truyền thông gắn với thông điệp chất lượng. Những bộ phim ngắn thành công thường sở hữu một thông điệp mạnh mẽ hoặc kết nối sâu sắc với cảm xúc thực của khán giả, khiến người xem nhớ mãi”, đạo diễn Đỗ Thanh Sơn chia sẻ.

Tại buổi ra mắt phim Bẻ lái cuộc đời, đạo diễn cho biết, dự án gồm 51 tập, mỗi tập dài 5 phút, phát hành với tần suất 3 tập mỗi ngày trên TikTok, YouTube và Facebook.

Bộ phim ra mắt đồng thời ở 2 định dạng là màn hình dọc và ngang, nhằm phù hợp với thói quen tiêu thụ nội dung số hiện nay.

Thay vì khai thác mô típ ngôn tình quen thuộc, bộ phim chọn khai thác câu chuyện về những người trẻ từng thất bại, lạc lối, bị hiểu lầm nhưng không bỏ cuộc.

Xoay quanh Minh, Vy, Linh và Nam - 4 người trẻ gặp nhau ở một xóm trọ vùng ven thành phố - Bẻ lái cuộc đời khắc họa quá trình trưởng thành qua những cú ngã đầu đời và áp lực mưu sinh.

Với mỗi tập 5 phút, thử thách lớn nhất là làm sao kể được câu chuyện có chiều sâu. Đỗ Thanh Sơn cho biết, anh không đi theo cách kể chuyện tuyến tính chậm rãi, mà tập trung vào những khoảnh khắc, cảm xúc, để mỗi tập vừa có kết cấu riêng, vừa nối liền câu chuyện tổng thể, tạo nên bức tranh cảm xúc gắn kết giữa các nhân vật chính và phụ.

Ý tưởng phim xuất phát từ trải nghiệm cá nhân và quan sát xung quanh của đạo diễn. Anh chứng kiến nhiều “cú bẻ lái” trong đời thực: Từ những cử nhân, các nhà khởi nghiệp thành công hay thất bại, đến những người trung niên như thẩm phán bỏ việc nhà nước để theo đuổi con đường khác.

Theo anh, những cú bẻ lái này dù dẫn đến thành công hay gặp sai sót, đều góp phần tạo nên những bước ngoặt rực rỡ trong cuộc đời.

Đỗ Thanh Sơn hy vọng bộ phim sẽ truyền cảm hứng cho giới trẻ, giúp họ tìm thấy mục đích sống và nhận ra sứ mệnh của bản thân, từ những thử thách tưởng chừng như thất bại.