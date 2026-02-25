Phim gây sốt toàn cầu lấy cảm hứng từ phi vụ lừa đảo hàng hiệu rúng động

Ngay khi ra mắt, The Art of Sarah đã vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng phim không nói tiếng Anh toàn cầu của Netflix với 10 triệu lượt xem. Phim đồng thời đứng đầu tại Hàn Quốc, Nhật Bản, Hong Kong (Trung Quốc), Malaysia, Mexico và Peru, lọt top 10 tại 65 quốc gia.

Không chỉ thu hút nhờ cốt truyện ly kỳ, bộ phim còn tạo hiệu ứng thảo luận mạnh mẽ trên các nền tảng trực tuyến. Diễn xuất của dàn diễn viên được đánh giá là một trong những yếu tố góp phần làm nên sức hút.

"The Art of Sarah" đang gây sốt toàn cầu (Ảnh: Netflix).

Tác phẩm xoay quanh Sarah Kim - người phụ nữ khao khát trở nên phi thường, kể cả khi phải sống trong lớp vỏ bọc giả tạo. Cô tự nhận là giám đốc khu vực châu Á của Boudoir, một nhà mốt châu Âu cao cấp nhưng thực chất không tồn tại.

Trong phim, nạn nhân của Sarah là những nhân viên cửa hàng tham vọng, các đại gia mới nổi khao khát được giới thượng lưu lâu đời công nhận.

Mở đầu phim là buổi ra mắt xa hoa của Boudoir tại Cheongdam - trung tâm thời trang hào nhoáng của Seoul (Hàn Quốc). Sau bữa tiệc, Sarah đột ngột biến mất. Không lâu sau, một thi thể khó nhận dạng được phát hiện dưới cống ngầm. Hình xăm và chiếc túi xách độc bản khiến cảnh sát tin rằng đó chính là Sarah.

Hình ảnh trong "The Art of Sarah" (Ảnh: Netflix).

Thanh tra Park Mu Gyeong đã bắt tay vào cuộc điều tra, và câu hỏi dần chuyển từ “Ai đã giết cô?” sang “Sarah Kim có thực sự tồn tại?”. Bên dưới lớp vỏ trinh thám, bộ phim phơi bày mặt tối của đời sống thượng lưu, nơi đồng tiền và địa vị có thể tạo nên hoặc phá hủy một danh tính.

Vụ lừa đảo hàng hiệu có thật ngoài đời

The Art of Sarah được cho là lấy cảm hứng từ vụ lừa đảo đồng hồ mang tên Vincent & Co từng gây rúng động Hàn Quốc giai đoạn 2005-2006.

Khi đó, Vincent & Co được quảng bá là thương hiệu đồng hồ cao cấp Thụy Sĩ với lịch sử 100 năm, từng phục vụ hoàng gia châu Âu và được các nhân vật nổi tiếng như Nữ hoàng Elizabeth II, Công nương Diana hay Grace Kelly sử dụng.

"The Art of Sarah" lấy cảm hứng từ phi vụ lừa đảo hàng hiệu chấn động Hàn Quốc năm 20050-2006 (Ảnh: Naver).

Những thông tin mang đậm màu sắc thượng lưu nhanh chóng khiến giới nhà giàu và nghệ sĩ Hàn Quốc bị thu hút. Để gia tăng uy tín, Vincent & Co tổ chức một buổi ra mắt xa hoa tại khu Cheongdam, chi phí lên tới hàng trăm triệu won (tương đương hàng tỷ đồng), đồng thời tặng sản phẩm miễn phí cho nhiều nghệ sĩ nhằm tạo hiệu ứng lan truyền trong giới giải trí.

Chiến lược này phát huy tác dụng. Hình ảnh một thương hiệu xa xỉ dành cho tầng lớp tinh hoa giúp Vincent & Co nhanh chóng tiếp cận nhóm khách hàng giàu có. Những mẫu đồng hồ giá hàng trăm triệu won được các phu nhân chính khách và người nổi tiếng săn đón.

Tuy nhiên, chính sự hào nhoáng quá mức lại làm dấy lên nghi ngờ. Một nhà đầu tư cho biết người đại diện thương hiệu từng khẳng định có 17 năm làm việc tại trụ sở ở Thụy Sĩ và thuyết phục ông bỏ ra 400 triệu won (hơn 7,3 tỷ đồng) để ký hợp đồng đại lý.

“Nhưng tại buổi ra mắt chỉ thấy nghệ sĩ, không có bất kỳ đại diện nào từ Thụy Sĩ. Khi đó tôi bắt đầu nghi ngờ”, người này chia sẻ.

Từ nghi vấn ban đầu, nhà đầu tư đã nhờ người quen tại Thụy Sĩ xác minh và phát hiện Vincent & Co thực chất chỉ là một “thương hiệu ma” với câu chuyện di sản được dựng lên.

Những chiếc đồng hồ Vincent & Co được giới thượng lưu Hàn Quốc săn lùng thực chất chỉ là những chiếc đồng hồ hàng hiệu "ma" (Ảnh: Naver).

Kết quả điều tra cho thấy ông Lee - một người trung niên từng làm đại diện cho công ty phân phối đồng hồ - là người đứng sau thương hiệu. Ông này mua linh kiện giá rẻ từ Trung Quốc và Hàn Quốc, chuyển sang Thụy Sĩ lắp ráp rồi tái nhập khẩu để hợp thức hóa giấy tờ.

Giá thành sản xuất khoảng 80.000 won (gần 1,5 triệu đồng) nhưng được bán với giá 5,8 triệu won (hơn 106 triệu đồng). Có mẫu đính kim cương giá sản xuất chỉ khoảng 3 triệu won (hơn 54 triệu đồng) được gắn mác gần 100 triệu won (hơn 1,8 tỷ đồng).

Theo cơ quan điều tra, 35 chiếc đồng hồ đã được bán cho 32 người, thu lợi khoảng 446 triệu won (hơn 8,1 tỷ đồng) trước khi vụ việc bị phanh phui vào tháng 8/2006. Vụ án gặp nhiều khó khăn trong quá trình điều tra vì những người nghệ sĩ từng tự hào quảng bá cho thương hiệu đã từ chối xác minh với báo chí cũng như yêu cầu làm việc từ cơ quan cảnh sát.

Chưa đầy nửa năm sau, một vụ việc tương tự mang tên Gio Monaco tiếp tục bị phát giác, làm dấy lên tranh luận về tâm lý sính hàng hiệu và sự cả tin vào hào quang của người nổi tiếng tại xứ kim chi.

Thông điệp xã hội phía sau lớp vỏ trinh thám

Không chỉ dừng lại ở yếu tố trinh thám, The Art of Sarah mang đến góc nhìn đáng chú ý về xã hội hiện đại - nơi vẻ ngoài và danh vị nhiều khi được coi trọng hơn giá trị thực chất. Phần hình ảnh của phim được đầu tư kỹ lưỡng cùng nhịp phim dồn dập giúp tác phẩm duy trì sức hấp dẫn xuyên suốt.

"The Art of Sarah" gửi gắm thông điệp sâu sắc về xã hội hiện tại khi giá trị của con người nhiều khi được quyết định bởi những món đồ khoác lên người và các giá trị "ảo" khác (Ảnh: Netflix).

Giới phê bình đánh giá cao cấu trúc kể chuyện nhiều lớp. Một tờ báo nhận định sức hút của phim không chỉ nằm ở yếu tố tội phạm, mà còn ở hành trình “một người phụ nữ cố gắng viết lại cuộc đời mình”. Sarah là một phụ nữ xuất thân nghèo nhưng tìm mọi cách bước chân vào giới thượng lưu.

Trong khi đó, một cây bút khác cho rằng loạt phim là cái nhìn giàu tính gợi mở về “ham muốn, bản sắc và những sự thật tưởng chừng đã rõ ràng”.

Trên các diễn đàn điện ảnh, nhiều khán giả gọi đây là tác phẩm đáng xem nhất mùa Tết năm nay. Một bình luận trên Naver viết: “Từ diễn xuất, đạo diễn đến dựng phim và thiết kế sản xuất, mọi yếu tố đều phá vỡ công thức phim truyền hình Hàn Quốc quen thuộc, tạo nên trải nghiệm mạnh mẽ”.

Khán giả mong đợi phần 2 của "The Art of Sarah" (Ảnh: Netflix).

Theo nhận định của SCMP, tác phẩm khai thác đồng thời sức mạnh và sự mong manh của nhận thức về địa vị xã hội. Phim không né tránh việc Sarah chỉ là một “sản phẩm” được dựng lên, đồng thời lần theo quá khứ để phơi bày thân phận thật - một người phụ nữ bình thường, chìm trong nợ nần và khát vọng đổi đời.

Chi tiết Boudoir - thương hiệu hư cấu nhưng được giới tinh hoa thừa nhận - trở thành ẩn dụ đắt giá cho ranh giới mong manh giữa thật và giả trong thế giới xa xỉ. Ở đó, ảo tưởng đôi khi đủ sức lấn át thực tại.

Như lời nhân vật Sarah từng nói: “Sự thật giống như ánh sáng, có thể làm ta lóa mắt. Còn dối trá lại như hoàng hôn tuyệt đẹp, khiến mọi thứ trở nên rực rỡ hơn”.

Với vị trí dẫn đầu bảng xếp hạng mức độ thảo luận, bộ phim được dự báo sẽ tiếp tục là điểm nhấn của màn ảnh Hàn thời gian tới. Thông tin về khả năng thực hiện phần 2 cũng đang được nhà sản xuất cân nhắc.