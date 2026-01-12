Lễ trao giải Quả cầu vàng 2026 đánh dấu sự trở lại của MC Nikki Glaser, đồng thời mở ra cuộc đua gay cấn giữa nhiều tác phẩm lớn. Sự kiện được phát sóng trực tiếp trên kênh CBS và phát trực tuyến song song trên nền tảng Paramount+.

Chia sẻ với The Hollywood Reporter trước thềm lễ trao giải, Nikki Glaser cho biết: “Tôi cảm giác mình đã làm quá tốt ở lần dẫn trước. Mọi thứ khi đó giống như một khoảnh khắc thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Điều này khiến tôi vừa tự hào, vừa lo lắng, bởi tiêu chuẩn năm nay thực sự rất cao”.

Theo The Hollywood Reporter, lần đầu tiên trong lịch sử, thảm đỏ của Lễ trao giải Quả cầu vàng được tái thiết kế với một cầu thang lớn, tạo cảm giác tương tự thảm đỏ Met Gala - sự kiện thời trang xa xỉ bậc nhất thế giới. Đây được xem là nỗ lực làm mới trải nghiệm thảm đỏ, nơi các ngôi sao xuất hiện và ghi dấu ấn trước ống kính truyền thông.

Nikki Glaser năm thứ 2 làm MC của lễ trao giải Quả cầu vàng (Ảnh: Getty).

Một điểm nhấn khác của mùa giải năm nay là sự góp mặt của Lisa (Blackpink) trong vai trò người trao giải. Cô xuất hiện cùng các ngôi sao quốc tế như Snoop Dogg, Miley Cyrus và Orlando Bloom.

Lễ trao giải Quả cầu vàng lần thứ 83 cũng là năm đầu tiên 2 giải Thành tựu trọn đời được vinh danh riêng trong một chương trình đặc biệt. Năm nay, nữ diễn viên gạo cội Helen Mirren (80 tuổi) được trao giải vì những đóng góp trọn đời cho điện ảnh, trong khi nữ diễn viên Sarah Jessica Parker (60 tuổi) nhận giải nhằm ghi nhận cống hiến xuất sắc cho lĩnh vực truyền hình.

Trước thềm lễ trao giải, One Battle After Another của đạo diễn Paul Thomas Anderson dẫn đầu danh sách đề cử với 9 hạng mục, bao gồm Phim xuất sắc, Đạo diễn xuất sắc và Kịch bản xuất sắc.

Ra mắt vào mùa hè năm 2025, bộ phim không chỉ chinh phục khán giả bằng cảm xúc mà còn thuyết phục giới chuyên môn nhờ sự kết hợp hài hòa giữa yếu tố hành động - giải trí và những thông điệp sâu sắc về ký ức, chính trị. Tác phẩm có sự tham gia của Leonardo DiCaprio và nhận được nhiều lời khen trong suốt mùa giải năm qua.

"One Battle After Another" dẫn đầu đề cử Quả cầu vàng 2026 (Ảnh: News).

Theo sát One Battle After Another là Sentimental Value với 8 đề cử, Sinners nhận 7 đề cử, Hamnet có 6 đề cử. Trong khi đó, Frankenstein và Wicked: For Good cùng đạt 5 đề cử, tạo nên cuộc cạnh tranh khó đoán ở mùa giải năm nay.

Ở hạng mục Phim hay nhất (chính kịch), Sinners được đánh giá là ứng cử viên sáng giá nhờ thành công cả về mặt chuyên môn lẫn doanh thu phòng vé. Tác phẩm cũng được dự đoán sẽ chiến thắng ở hạng mục Thành tựu điện ảnh và doanh thu phòng vé, đồng thời có khả năng giành giải Nhạc phim hay nhất với phần âm nhạc của Ludwig Göransson. Ngoài ra, Sinners cũng được kỳ vọng thắng giải Kịch bản xuất sắc.

Hamnet của đạo diễn Chloé Zhao gây chú ý nhờ tiếng vang nghệ thuật, sự yêu thích của giới phê bình và diễn xuất được đánh giá cao. Bộ phim là ứng viên nặng ký cho hạng mục Kịch bản xuất sắc. Nếu chiến thắng, Chloé Zhao sẽ tạo nên dấu ấn lịch sử cho các nữ đạo diễn châu Á tại giải thưởng này.

Ở nhóm phim hoạt hình và ca khúc, giới chuyên môn nghiêng về KPop Demon Hunters (Netflix). Tác phẩm được dự đoán giành Phim hoạt hình hay nhất, đồng thời có khả năng chiến thắng hạng mục Bài hát gốc hay nhất với ca khúc Golden - hạng mục thường tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trên truyền thông.

Quả cầu vàng 2026 nhận được sự quan tâm của truyền thông quốc tế (Ảnh: NBC).

Theo đánh giá của Variety, Timothée Chalamet được dự đoán giành giải Nam diễn viên xuất sắc với vai diễn trong Marty Supreme. Trước đó, anh đã đoạt giải Nam diễn viên chính xuất sắc tại Critics Choice Awards 2026. Cuộc đua trở nên gay cấn hơn với sự cạnh tranh từ Ethan Hawke (Blue Moon) và Leonardo DiCaprio (One Battle After Another).

Ở hạng mục nữ diễn viên, Jessie Buckley được dự đoán sẽ chiến thắng giải Nữ diễn viên chính xuất sắc (chính kịch), trong khi Rose Byrne được kỳ vọng giành giải Nữ diễn viên chính xuất sắc (hài/nhạc kịch).

Quả cầu vàng từ lâu được xem là thước đo quan trọng cho khả năng chiến thắng tại Oscar. Vì vậy, trước thời điểm lễ trao giải diễn ra, sự kiện luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới làm phim và người hâm mộ toàn cầu.