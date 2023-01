Quả Cầu Vàng 2023: Dự đoán những cái tên thắng giải

Lễ trao giải Quả Cầu Vàng đã trở lại (Ảnh: New York Post).

Sự kiện lễ trao giải Quả Cầu Vàng đã chính thức trở lại sau một năm "lắng sóng" để sửa chữa lại những vấn đề tồn tại trong nội bộ. Ban tổ chức sự kiện - Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood - từng vướng lùm xùm phân biệt chủng tộc trong quá trình xét giải.

Nguyên nhân là bởi ủy ban xét đề cử và chấm giải của Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood không có thành viên là người da đen. Điều này bị cho là khiến việc đề cử - chấm giải thiếu khách quan, công bằng, bởi thành viên trong ủy ban xét đề cử - chấm giải đều là người da trắng.

Sự kiện lễ trao giải Quả Cầu Vàng 2023 là một dự báo quan trọng về tương lai của giải. Sau khi giải vướng phải bê bối, liệu giới sao Hollywood có sẵn sàng quên đi chuyện cũ đáng buồn để lại hồ hởi xuất hiện trên thảm đỏ sự kiện hay không? Chính sự tề tựu của các ngôi sao mới làm nên tầm vóc của một sự kiện.

Tương lai của giải Quả Cầu Vàng rồi sẽ ra sao, điều này sẽ cần thêm thời gian mới có thể trả lời. Trước hết, hãy điểm lại những ứng viên nặng ký ở các hạng mục quan trọng tại giải.

Hạng mục Phim chính kịch hay nhất

Các đề cử: "Avatar: The Way of Water", "Elvis", "The Fabelmans", "Tár", "Top Gun: Maverick"

Cảnh trong phim "The Fabelmans" (Ảnh: New York Post).

Những bộ phim tiểu sử như "Elvis" (làm về danh ca Elvis Presley) hay bán tiểu sử như "The Fabelmans" (một phần dựa trên câu chuyện thời trẻ của đạo diễn Steven Spielberg) được đánh giá là có cơ hội giật giải cao.

Dù vậy, để nói về khả năng chinh phục đại chúng của điện ảnh trong năm 2022, "Top Gun: Maverick" mới là bộ phim đã chạm tới xúc cảm của nhiều người xem và đại thắng ngoài phòng vé. "Top Gun: Maverick" không chỉ có kịch bản ấn tượng mà chất lượng hình ảnh cũng rất ngoạn mục. Đây là một trong những bộ phim điện ảnh thành công nhất trong năm qua. Ở hạng mục Phim chính kịch hay nhất, cuộc đua diễn ra rất gắt gao và khó đoán.

Hạng mục Phim ca nhạc hoặc phim hài hay nhất

Các đề cử: "Babylon", "The Banshees of Inisherin", "Everything Everywhere All At Once", "Glass Onion: A Knives Out Mystery", "Triangle of Sadness"

Cảnh trong phim "The Banshees of Inisherin" (Ảnh: New York Post).

Bộ phim "Everything Everywhere All At Once" thành công lớn ngoài phòng vé, phim cũng nhận được nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình, vì vậy, cơ hội thắng giải là không hề nhỏ.

"The Banshees of Inisherin" là một phim đơn giản hơn nhưng lại có phần sâu sắc hơn. Chuyện phim xoay quanh hai người đàn ông từng là bạn tốt của nhau, rồi bỗng gây nên những tổn thương, khốn khổ trong đời nhau. Khi một trong hai người muốn dừng tình bạn này lại, người còn lại cảm thấy quá cô đơn và không thể chấp nhận điều ấy.

Hạng mục Nữ diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất

Các đề cử: Cate Blanchett trong phim "Tár", Olivia Colman trong phim "Empire of Light", Viola Davis trong phim "The Woman King", Ana de Armas trong phim "Blonde", Michelle Williams trong phim "The Fabelmans"

Cate Blanchett trong phim "Tár" (Ảnh: New York Post).

Ứng viên nặng ký nhất ở hạng mục này là nữ diễn viên Cate Blanchett. Dù những nữ diễn viên khác cùng xuất hiện ở hạng mục đề cử này cũng đều được đánh giá là rất xuất sắc, nhưng diễn xuất của Blanchett trong phim "Tár" thực sự nổi bật. Blanchett vào vai một nữ nhạc trưởng nổi tiếng bất ngờ rơi vào cơn suy sụp khốn đốn.

Hạng mục Nam diễn viên phim chính kịch xuất sắc nhất

Các đề cử: Austin Butler trong phim "Elvis", Brendan Fraser trong phim "The Whale", Hugh Jackman trong phim "The Son", Bill Nighy trong phim "Living", Jeremy Pope trong phim "The Inspection"

Brendan Fraser trong phim "The Whale" (Ảnh: New York Post).

Nam diễn viên Austin Butler nhận được rất nhiều lời khen ngợi sau màn hóa thân ấn tượng thành ông vua nhạc rock & roll Elvis Presley trong bộ phim tiểu sử "Elvis". Bên cạnh đó, câu chuyện của người đàn ông béo phì trong bộ phim "The Whale" cũng được nam diễn viên Brendan Fraser thể hiện rất ấn tượng. Đây là hai ứng viên nặng ký nhất trong hạng mục.

Ngay trước lễ trao giải, tài tử Fraser đã sớm tuyên bố rằng dù nhận được đề cử, anh cũng sẽ không xuất hiện tại lễ trao giải Quả Cầu Vàng vì những vấn đề từng gặp phải với cựu chủ tịch của Hiệp hội báo chí nước ngoài ở Hollywood.

Hạng mục Nữ diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất trong phim ca nhạc hoặc hài

Các đề cử: Lesley Manville trong phim "Mrs. Harris Goes to Paris", Margot Robbie trong phim "Babylon", Anya Taylor-Joy trong phim "The Menu", Emma Thompson trong phim "Good Luck to You, Leo Grande", Dương Tử Quỳnh trong phim "Everything Everywhere All at Once"

Dương Tử Quỳnh trong phim "Everything Everywhere All at Once" (Ảnh: New York Post).

Dương Tử Quỳnh được xem là ứng viên nặng ký nhất ở hạng mục này. Là một biểu tượng của dòng phim hành động, Dương Tử Quỳnh đã nhận được rất nhiều lời khen ngợi và cả những giải thưởng với vai diễn trong phim "Everything Everywhere All at Once".

Nữ diễn viên gạo cội vào vai chủ một cửa hàng giặt ủi bất ngờ tìm thấy những bản thể khác của chính mình trong thế giới đa vũ trụ. Mỗi bản thể ở một vũ trụ lại có một cuộc đời khác biệt. Quan sát mỗi bản thể, người xem lại nhận được những triết lý và bài học khác nhau. Chuyện phim kết hợp giữa phim hành động, phim viễn tưởng và phim hài đem đến sức hấp dẫn lớn đối với người xem.

Hạng mục Nam diễn viên điện ảnh xuất sắc nhất trong phim ca nhạc hoặc hài

Các đề cử: Diego Calva trong phim "Babylon", Daniel Craig trong phim "Glass Onion: A Knives Out Mystery", Adam Driver trong phim "White Noise", Colin Farrell trong phim "The Banshees of Inisherin", Ralph Fiennes trong phim "The Menu"

Colin Farrell trong phim "The Banshees of Inisherin" (Ảnh: New York Post).

Vai diễn của Colin Farrell trong "The Banshees of Inisherin" được giới phê bình đánh giá cao. Farrell vào vai một người đàn ông vui vẻ, dễ mến bất ngờ bị người bạn thân nhất chối bỏ, quay lưng và muốn cắt đứt mọi giao tiếp.

Cảm thấy mất mát quá lớn và khó lòng chấp nhận nổi sự đổi thay đột ngột này, nhân vật của Farrell đã nỗ lực tìm cách để gây dựng lại tình bạn. Thẳm sâu trong nhân vật này là một trái tim vĩnh viễn bị tan vỡ sau đột biến.

Các nam diễn viên cùng được đề cử ở hạng mục này cũng nhận được nhiều lời khen ngợi cho vai diễn của họ, nhưng Farrell với lối diễn xuất càng lúc càng trở nên bùng nổ theo diễn tiến của phim được đánh giá là ứng viên sáng giá nhất cho giải Quả Cầu Vàng.