Phim có Kiều Minh Tuấn đạt 100 tỷ đồng nhanh nhất lịch sử phim kinh dị Việt

Thành tích ấn tượng của tác phẩm đạt được trong bối cảnh thị trường phòng vé đang dần sôi động trở lại, chuẩn bị bước vào cao điểm dịp nghỉ lễ 30/4-1/5.

Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến 16h ngày 23/4, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng của đạo diễn Đỗ Quốc Trung chính thức vượt mốc 100 tỷ đồng doanh thu sau 1 tuần khởi chiếu (đạt 101 tỷ đồng). Đến chiều cùng ngày, bộ phim thu hơn 3,14 tỷ đồng, bán ra hơn 40.000 vé/4.115 suất chiếu.

Với kết quả này, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng trở thành phim Việt thứ 8 vượt mốc 100 tỷ đồng trong năm 2026, sau loạt tác phẩm gồm: Thiên đường máu của Hoàng Tuấn Cường, Thỏ ơi của Trấn Thành, Nhà ba tôi một phòng của Trường Giang, Báu vật trời cho của Lê Thanh Sơn, Tài của Mai Tài Phến, Quỷ nhập tràng 2 của Pom Nguyễn và Hẹn em ngày nhật thực của Lê Thiện Viễn.

Đáng chú ý, tác phẩm cũng vượt Quỷ nhập tràng, lập kỷ lục phim kinh dị Việt đạt trăm tỷ nhanh nhất.

"Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng" vượt mốc doanh thu 100 tỷ đồng chỉ sau 1 tuần công chiếu (Ảnh: Chụp màn hình Box Office Vietnam).

Khởi chiếu sớm từ 16/4, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng với sự tham gia của Kiều Minh Tuấn, NSƯT Hạnh Thuý, NSND Bùi Bài Bình, nghệ sĩ Quốc Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh,… nhanh chóng tạo nên cơn sốt phòng vé khi liên tiếp xác lập nhiều thành tích ấn tượng đối với dòng phim kinh dị Việt.

Tính đến hết ngày 19/4, bộ phim vượt hơn 70 tỷ đồng chỉ sau 3,5 ngày chiếu sớm, đồng thời ghi nhận tốc độ đạt mốc 70 tỷ đồng nhanh nhất lịch sử phòng vé Việt đối với thể loại kinh dị. Trước đó, tác phẩm đã vươn lên Top 1 phim kinh dị Việt có doanh thu đặt vé trước cao nhất từ trước đến nay với 13 tỷ đồng. Riêng ngày 18/4, tác phẩm lập kỷ lục phim kinh dị có doanh thu trong ngày cao nhất mọi thời đại khi thu về 19,4 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, bộ phim cũng đạt chứng nhận là “siêu phẩm kinh dị” đầu tiên của năm 2026 trên ứng dụng MoMo với điểm số 9,3. Cùng với việc sở hữu hơn 5.000 suất chiếu trên toàn quốc, Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng áp đảo phòng vé khi nắm giữ tới 85% thị phần doanh thu. Với tốc độ tăng trưởng hiện tại, tác phẩm kinh dị của đạo diễn Đỗ Quốc Trung được kỳ vọng sẽ tiếp tục chinh phục nhiều cột mốc ấn tượng trong thời gian tới.

Song song với loạt thành tích ấn tượng tại phòng vé, dàn diễn viên và ê-kíp phim cũng tích cực khuấy động không khí quảng bá tại Hà Nội. Đoàn phim gồm Kiều Minh Tuấn, Đoàn Minh Anh, NSND Bùi Bài Bình, nghệ sĩ Quốc Tuấn, Lan Phương, Huy Tít, Nguyễn Sỹ Hậu và đạo diễn Đỗ Quốc Trung đã liên tục tham gia cinetour 17-19/4 ở nhiều cụm rạp Thủ đô.

Tại các điểm đến, đoàn phim nhận được sự đón tiếp nồng nhiệt từ khán giả, với hầu hết suất chiếu kín ghế ngồi.

Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng theo chân Còn (Kiều Minh Tuấn) và Dương (Đoàn Minh Anh) - hai pháp sư tập sự từ miền xuôi tìm đến bản làng vùng cao sau khi nhận tin mẹ của họ - bà Huỳnh (NSƯT Hạnh Thuý) gặp nạn bí ẩn. Tại đây, cả hai dần bị cuốn vào hàng loạt hiện tượng kỳ lạ gắn liền với “Phí Phông” - loài quỷ hút máu được người dân truyền tai như một thực thể đáng sợ. Càng đào sâu, họ không chỉ đối đầu với thế lực siêu nhiên mà còn buộc phải đối diện với những bí mật liên quan đến gia đình và chính thân phận của mình.

Kiều Minh Tuấn và Đoàn Minh Anh trong một cảnh phim (Ảnh: Đoàn phim cung cấp).

Tác phẩm của đạo diễn Đỗ Quốc Trung ghi điểm với loạt đại cảnh được đầu tư chỉn chu, khai thác triệt để vẻ đẹp nguyên sơ của núi rừng Mộc Châu, qua đó tạo nên vẻ đẹp riêng biệt cho bộ phim. Đặc biệt, phần bối cảnh được xây dựng dựa trên phong tục, tập quán của người dân vùng cao. Từ cách bố trí nhà cửa, vật dụng đến nhịp sống thường nhật, mọi chi tiết đều được quan sát và tái hiện một cách chân thực, thay vì chỉ đơn thuần phục vụ thị giác.

Bên cạnh đó, việc quy tụ dàn diễn viên thực lực đa thế hệ - từ các nghệ sĩ gạo cội như NSND Bùi Bài Bình, nghệ sĩ Quốc Tuấn, NSƯT Hạnh Thuý đến những gương mặt ăn khách phòng vé như Kiều Minh Tuấn, Diệp Bảo Ngọc, Đoàn Minh Anh... cùng sự góp mặt của sao nhí quốc tế Nina Nutthacha Padovan - góp phần củng cố niềm tin của khán giả vào một tác phẩm kinh dị được đầu tư cả về phần nhìn lẫn chất lượng nội dung.

Thời gian tới, doanh thu của Phí Phông: Quỷ máu rừng thiêng được dự báo có thể chững lại khi phải cạnh tranh trực tiếp với 4 phim Việt ra rạp dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5, gồm Anh Hùng, Heo năm móng, Đại tiệc trăng máu 8 và Trùm sò.