Phim có Hoài Linh bất ngờ tung phiên bản mới sau khi nghe khán giả góp ý

Sau 6 ngày công chiếu, tính đến sáng 6/9, Làm giàu với ma 2: Cuộc chiến hột xoàn đạt doanh thu hơn 60 tỷ đồng (theo Box Office Vietnam) và hiện giữ vị trí thứ 2 phòng vé.

Đây được xem là tín hiệu khả quan, tuy nhiên trước sức bứt phá của Mưa đỏ đang vượt mốc 500 tỷ đồng, Làm giàu với ma 2 vẫn chịu áp lực không nhỏ.

Dàn diễn viên giao lưu với khán giả tại rạp (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Đáng chú ý, đạo diễn Trung Lùn vừa giới thiệu một phiên bản mới của tác phẩm với thời lượng 125 phút. Anh cho biết bản mới có nhịp độ nhanh hơn, kịch tính hơn, hài hước hơn nhưng vẫn giữ được khung cốt truyện chính.

Đạo diễn nói, đây không chỉ là cách làm mới trải nghiệm xem phim tại rạp mà còn là món quà đặc biệt anh muốn dành cho khán giả đã ủng hộ phim nhiều lần.

"Ban đầu tôi cũng lo ngại việc thay đổi thời lượng khi phim đã ra rạp. Nhưng sau khi lắng nghe góp ý hợp lý từ khán giả, tôi quyết định chỉnh sửa để câu chuyện gọn gàng, kịch tính hơn mà không làm giảm đi trải nghiệm. Khán giả mới hay cũ đều có thể thưởng thức phim một cách tích cực", đạo diễn Trung Lùn chia sẻ.

Hoài Linh đảm nhận vai chính trong phim (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Theo anh, bản mới vẫn giữ nguyên mạch truyện nhưng rút gọn một số trường đoạn bị kéo dài. Các mảng miếng gây cười được sắp xếp chặt chẽ, mạch lạc hơn, nhấn mạnh vào hành trình nhóm nhân vật liên tục đối mặt với những tình huống oái oăm. Các phân đoạn hành động từ rượt đuổi, đánh nhau đến hỗn chiến được dàn dựng chỉn chu, tăng thêm độ căng thẳng.

Nội dung Làm giàu với ma: Cuộc chiến hột xoàn xoay quanh hành trình tranh giành chiếc nhẫn kim cương trị giá 9 tỷ đồng của nữ minh tinh Anh Thư đã mất vì tai nạn giao thông (Ngọc Xuân).

Nhóm 5 người gồm ông Nháy (Hoài Linh), Minh Gọn (Tuấn Trần), Đáng (La Thành), Tiền (Diệp Bảo Ngọc) và Giang (Võ Tấn Phát) bất ngờ có thể giao tiếp với linh hồn cô qua một chiếc máy ảnh. Từ đó mở ra những tình huống vừa hài hước, vừa kịch tính về lòng tham và những bí mật phía sau.