Phan Như Thảo: "Tôi ám ảnh việc được công nhận xứng đáng với chồng"

Phan Như Thảo là người mẫu nổi tiếng một thời của showbiz Việt. Sau khi về chung nhà với doanh nhân Đức An năm 2015, cô rút khỏi làng giải trí, tập trung chăm sóc gia đình và kinh doanh.

Trong cuộc trò chuyện với phóng viên Dân trí gần đây, Phan Như Thảo chia sẻ về cuộc sống hiện tại, hôn nhân viên mãn bên chồng đại gia và lý do cô làm việc không ngừng nghỉ dù sở hữu khối tài sản lớn.

Phan Như Thảo bên chồng và con gái (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Người đẹp cho biết, suốt 10 năm gắn bó, vợ chồng cô luôn đồng hành cùng nhau mọi lúc mọi nơi, luôn tin tưởng nhau, không hề có khái niệm "ghen tuông" hay phải "giữ chồng". Người đẹp 8X hạnh phúc vì có bạn đời thấu hiểu, vừa là tri kỷ, vừa là người thầy chỉ dạy cô nhiều điều trong kinh doanh.

Phan Như Thảo thừa nhận mình là người mê công việc, có thể làm việc không ngừng nghỉ suốt 12-14 tiếng mỗi ngày. Cô nói, sự bận rộn mang đến năng lượng sáng tạo dồi dào, đồng thời giúp bản thân cảm thấy sống có ích. Dù vậy, Phan Như Thảo cũng nhấn mạnh nếu không có chồng đứng phía sau san sẻ việc chăm con, cô khó toàn tâm toàn ý cho công việc.

"Ông xã là người vất vả nhất trong gia đình. Tôi "sống chết" vì công việc, còn anh vừa hy sinh tài chính, vừa hy sinh thời gian. May mắn là giờ anh ấy vẫn hạnh phúc, dù thi thoảng cũng cằn nhằn vợ", Phan Như Thảo chia sẻ.

Diễn viên nhấn mạnh, khi cô bước chân xây dựng sự nghiệp riêng, chồng vừa là nhà đầu tư, vừa cổ vũ cô tự trải nghiệm vui buồn chốn thương trường. Cô tiết lộ: "Mỗi khi tôi có ý tưởng, dự án nào đó, anh ấy không bao giờ bàn lùi, mà luôn khuyên tôi muốn làm gì thì làm, thất bại thì tự chịu.

Chồng nói rằng khi còn trẻ, còn khỏe thì hãy cống hiến. Nghe lời anh, tôi phấn đấu cày quốc 5 năm nữa, khi đủ mục tiêu tài chính tôi sẽ nghỉ ngơi".

Nhan sắc tuổi 37 của Phan Như Thảo (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nhiều ý kiến cho rằng Phan Như Thảo "tham lam kiếm tiền" nên không có thời gian tận hưởng cuộc sống an nhàn, giàu sang. Về điều này, người đẹp cho biết với cô, điều quan trọng nhất không phải tiền bạc mà là cảm giác hạnh phúc khi được theo đuổi đam mê, được toàn tâm toàn ý thu vén sự nghiệp.

"Tôi từng được công nhận là người đẹp, người mẫu, diễn viên, nhưng tôi muốn được công nhận ở nhiều vai trò hơn. Thú thực rằng tôi bị ám ảnh bởi việc được công nhận là người phụ nữ ngang hàng, xứng đáng với chồng tôi", cô chia sẻ.

Phan Như Thảo cũng nói thêm, trước đây nhiều lời bàn tán nói cô "ham lấy chồng giàu". Tuy nhiên, nữ diễn viên không bận tâm tới những ý kiến soi mói của dư luận.

"Bây giờ nếu chồng tôi nghèo, không có gì trong tay, tôi là vợ thì sẵn sàng nuôi anh ấy, chăm sóc anh ấy. Nhưng nếu trước đây anh ấy không tài giỏi, không giàu có, tại sao tôi lại chọn lấy một người như vậy? Tôi cũng có năng lực mà", Phan Như Thảo bộc bạch.

Ở phía ngược lại, doanh nhân Đức An cũng dành nhiều lời tình cảm cho bà xã.

Anh chia sẻ với phóng viên: "Tôi không giúp gì được vợ ngoài cổ vũ tinh thần. Hiện tại tôi sẵn sàng đứng sau hỗ trợ bà xã. Vợ thích làm gì đều trao đổi, nghe lời tư vấn của tôi, nhưng tôi để vợ tự trải nghiệm. Nhiều khi vợ đi nhiều, con gái nhớ mẹ, tôi cũng thông cảm.

Dù vợ tôi bận rộn công việc, nhưng buổi tối gia đình chúng tôi vẫn dành thời gian quây quần bên nhau. Tôi hạnh phúc khi có gia đình ấm áp".

Phan Như Thảo được chồng tiếp thêm động lực để theo đuổi đam mê (Ảnh: Facebook nhân vật).

Gần đây, Phan Như Thảo dồn tâm huyết khi làm trưởng ban tổ chức một giải thưởng về lĩnh vực làm đẹp. Người đẹp bật mí, chương trình trao giải sẽ có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ thân thiết như ca sĩ Hoàng Hải, ca sĩ Vũ Ngọc Anh, diễn viên Trương Quỳnh Anh…

Phan Như Thảo cho biết thêm, trong quá trình chuẩn bị cho dự án, vì cường độ công việc căng thẳng, cô đã giảm 7kg. May mắn là hiện tại sức khỏe cô ổn định.

Hồi năm ngoái, nữ diễn viên phải phẫu thuật cắt túi mật. Từ sau ca mổ, Phan Như Thảo tránh các phương pháp giảm cân tiêu cực vì cho rằng "muốn đẹp trước tiên phải khỏe".