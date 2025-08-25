Phạm Băng Băng bị phong sát vẫn sở hữu đế chế trăm triệu USD

Tại sự kiện, ngôi sao điện ảnh Trung Quốc tiết lộ vừa được trao tặng tước hiệu “Datuk danh dự” nhờ những đóng góp phát triển du lịch cho địa phương tại Malaysia. Cô xuất hiện với bộ đầm màu hồng nhạt, tóc thả tự nhiên và nụ cười rạng rỡ.

Năm ngoái, Phạm Băng Băng từng được bổ nhiệm làm Đại sứ thiện chí Du lịch Malacca tại Malaysia. Nữ diễn viên thân thiện giao lưu cùng khán giả và nghẹn ngào khi chứng kiến tình cảm của truyền thông Malaysia dành cho cô.

Phạm Băng Băng xuất hiện xinh đẹp tại Malaysia (Ảnh: Instagram).

Nữ diễn viên chia sẻ: “Cảm ơn các bạn. Cuối cùng chúng ta đã có dịp gặp gỡ gần gũi. Đây là một điều hạnh phúc. Tình cảm của mọi người đã chạm tới trái tim tôi. Thật ra tôi rất hiếm khi rơi nước mắt ở nơi công cộng, nhưng hôm nay các bạn khiến tôi thật sự xúc động. Tôi sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình”.

Sau sự kiện, ngôi sao Trung Quốc đăng tải loạt ảnh tại Malaysia lên trang cá nhân có 4,5 triệu người đăng ký theo dõi. Vẻ ngoài tươi trẻ của mỹ nhân 43 tuổi nhận được nhiều lời khen ngợi của người hâm mộ.

Kể từ năm 2018, sau khi bị phong sát trong làng giải trí Trung Quốc vì bê bối trốn thuế và nộp phạt 130 triệu USD, Phạm Băng Băng không còn là “nữ hoàng thảm đỏ” tại quốc gia tỷ dân.

Nữ diễn viên Trung Quốc đón nhận tình cảm của người hâm mộ và truyền thông Malaysia (Ảnh: Instagram).

Các bộ phim có sự góp mặt của cô không thể ra mắt tại Trung Quốc, người đẹp chỉ có thể tham dự các sự kiện nhỏ lẻ.

Gặp khó khăn trong sự nghiệp tại Trung Quốc, ngôi sao thế hệ 8X quyết định chuyển hướng tấn công thị trường quốc tế và kinh doanh mỹ phẩm. Công việc này mang lại cho Phạm Băng Băng khoản lợi nhuận khổng lồ và tiếng vang tại thị trường châu Á.

Theo bảng xếp hạng Top 100 thương hiệu mỹ phẩm Trung Quốc 2024 do trang China Beauty Web công bố, Fan Beauty - thương hiệu mỹ phẩm của Phạm Băng Băng - đạt doanh thu khoảng 200 triệu USD trong năm 2024, đứng vị trí thứ 35 toàn Trung Quốc.

Riêng dòng mặt nạ - sản phẩm chủ lực của thương hiệu - từng bán 100.000 hộp trong 10 giây tại buổi livestream (phát sóng trực tuyến) với Lý Giai Kỳ, thu về gần 2,8 triệu USD. Hiện, mặt nạ chiếm gần 70% doanh thu trên các nền tảng thương mại điện tử của Fan Beauty.

Phạm Băng Băng mang dòng sản phẩm của riêng cô tới Malaysia để quảng cáo (Ảnh: Instagram).

Fan Beauty được Phạm Băng Băng ra mắt vào năm 2018. Các sản phẩm được Phạm Băng Băng quảng bá tích cực trên các trang cá nhân và được nhiều người nổi tiếng của Trung Quốc sử dụng, quảng cáo.

Ngoài ra, “nữ hoàng thảm đỏ Trung Quốc” còn thực hiện nhiều video tư vấn làm đẹp trên mạng xã hội và thu hút sự chú ý của nhiều người. Trong đó, nữ diễn viên nổi tiếng giới thiệu một số mỹ phẩm như tinh dầu, mặt nạ, sản phẩm trang điểm, chăm sóc da...

Theo Sina, chính khí chất sang chảnh và vẻ ngoài quyến rũ bất chấp tuổi tác giúp Phạm Băng Băng lôi kéo được lượng khách hàng lớn, giúp các sản phẩm của Fan Beauty được tiêu thụ với mức lớn và đưa công ty đạt mức tăng trưởng nhanh.

Ngôi sao 43 tuổi vẫn trẻ đẹp và quyến rũ (Ảnh: News).

Trước khi bị phong sát tại Trung Quốc, Phạm Băng Băng là một trong những nữ diễn viên hàng đầu của điện ảnh Trung Quốc, nổi tiếng với các tác phẩm như: Hoàn Châu cách cách, Võ Mỵ Nương truyền kỳ...

Cô còn là nhan sắc hiếm có của châu Á nổi danh trên thế giới. Cô được gọi là "nữ hoàng thảm đỏ" vì mỗi lần xuất hiện, cô đều nổi bật với vẻ ngoài tuyệt sắc cùng thần thái sang trọng, trang phục được đầu tư lộng lẫy.

Ở tuổi 43, sau biến cố bị phạt vì trốn thuế, Phạm Băng Băng lựa chọn lối sống khép kín, ít giao du. Cô tập trung kinh doanh, dành thời gian cho các hoạt động thiện nguyện, chăm sóc bản thân hay các dự án điện ảnh mới mẻ.

Gần đây, cô góp mặt trong phim The Ice Road 2 cùng tài tử Hollywood Liam Neeson. Ngoài diễn xuất, cô được cho là đang lên kế hoạch lấn sân sang lĩnh vực sản xuất và đạo diễn, từng mua lại bản quyền nhiều kịch bản phim và chuẩn bị phát triển các dự án riêng.