Angelina Jolie và Brad Pitt từng được xem là cặp đôi vàng của làng giải trí Hollywood. Họ bén duyên từ dự án Ông bà Smith vào năm 2005 và có hơn chục năm bên nhau.

Năm 2014, họ tổ chức hôn lễ trước sự chứng kiến của các con và bố mẹ. Song, cuộc hôn nhân trong mơ của cặp sao hàng đầu Hollywood chỉ kéo dài 2 năm.

Pax Thiên trong những ngày đầu mới đến Mỹ sinh sống cùng Angelina Jolie và Brad Pitt (Ảnh: People).

Từ năm 2016, Angelina Jolie và Brad Pitt lao vào cuộc chiến giành quyền nuôi con và chia tài sản hậu ly hôn. Dù Brad Pitt đang giành được lợi thế trong các vụ kiện phân chia tài sản nhưng Angelina Jolie mới là người chiến thắng trong cuộc chiến gia đình. Đã có đến 5/6 đứa con có động thái bỏ họ Pitt, thể hiện thái độ phản đối cha và ủng hộ mẹ.

Thẳng thắn thể hiện thái độ với Brad Pitt

Trong số những người con công khai đứng về phía Jolie, cậu con nuôi gốc Việt Pax Thiên được xem là gây chú ý nhất. Năm 2020, vào đúng Ngày của Cha, cậu từng có dòng trạng thái gây chú ý trên mạng xã hội, thẳng thắn chỉ trích Brad Pitt.

Cậu viết: "Chúc mừng ngày của cha. Hết lần này đến lần khác, ông chỉ chứng minh mình là người cha tồi tệ và đáng khinh".

Pax Thiên cũng đồng cảm với những người anh em, luôn run sợ mỗi khi đối diện cha: "Ông sẽ không bao giờ hiểu được tổn thương mà ông gây ra cho gia đình. Ông không có khả năng thấu hiểu.

Ông biến cuộc sống của những người thân thương nhất trở thành địa ngục. Ông có thể tự kể cho bản thân và cả thế giới bất kỳ điều gì, nhưng sự thật sẽ được phơi bày trước ánh sáng vào một ngày nào đó".

Pax Thiên và cha nuôi Brad Pitt (Ảnh: News).

Trước truyền thông, Pax Thiên không dành cho Brad Pitt những lời thân yêu, sự kính trọng như cách cậu đang dành cho mẹ, Angelina Jolie. Những năm qua, cậu thanh niên gốc Việt luôn xuất hiện với hình ảnh nam tính, rắn rỏi bên mẹ.

Trở thành chỗ dựa tinh thần, người trợ lý thân thiết của mẹ

Mới đây, truyền thông đã ghi lại được hình ảnh Angelina Jolie đi ăn cùng Pax Thiên. Đây cũng là động thái đầu tiên của Angelina Jolie sau khi chồng cũ Brad Pitt công khai nắm tay bạn gái kém 29 tuổi.

Truyền thông cho biết, Pax Thiên và mẹ có một bữa ăn tối tại cửa hàng đồ Nhật và chính Pax Thiên trả tiền cho bữa ăn đó. Tờ People nhận định, chuyện tình cảm của chồng cũ không ảnh hưởng tới cuộc sống của mẹ con Angelina Jolie.

Xuất hiện cùng con trai, Jolie diện váy đen giản dị với giày cao gót và túi xách cùng màu. Pax Thiên mặc áo sơ mi trắng, quần dài màu be, áo gió màu xanh và kính đen.

Thợ săn ảnh cũng thấy Pax Thiên rút thẻ tín dụng để thanh toán tiền đỗ xe và tiền ăn. Khi ra về, Pax Thiên ngồi ở vị trí ghế phụ còn mẹ tự tay lái chiếc xe Mercedes trở về nhà.

Pax Thiên đưa mẹ nuôi Angelina Jolie đi ăn, tháng 7 (Ảnh: Backgrid).

18 năm trước, Pax Thiên từng sống 3 năm trong một trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi ở TPHCM, trước khi được cặp sao nổi tiếng thế giới nhận làm con nuôi.

Thời điểm Pax Thiên bước vào gia đình cặp sao nổi tiếng, Angelina Jolie và Brad Pitt đã nhận nuôi Maddox và Zahara. Cả hai khi ấy cũng đã có với nhau một người con chung là Shiloh.

Từ một cậu bé nhút nhát trở thành một thanh niên rắn rỏi

Khi mới tới Mỹ, cậu bé người Việt Nam từng rất hoảng sợ, bị xem là thành viên "ẩn dật" nhất trong 6 người con của nhà Jolie-Pitt. Cậu chỉ xuất hiện trên đường phố khi cần ra ngoài cùng với mẹ và các em. Pax Thiên cũng không vui vẻ khi gặp giới săn ảnh.

Dù có tính cách hướng nội, ưa trầm lắng và kín đáo, nhưng kể từ khi cha mẹ nuôi chia tay, Pax Thiên chứng tỏ mình đã trưởng thành, để mẹ và các em có thể tựa vào khi cần. Cậu xuất hiện bên mẹ nhiều hơn, tỏ ra bình tĩnh, tự tin hơn dù biết thợ săn ảnh đang đeo bám.

Hiện, Pax Thiên 20 tuổi, ra dáng một cậu thanh niên với vẻ ngoài nam tính và rắn rỏi. Khi anh cả Maddox đi du học Hàn Quốc, Pax Thiên trở thành chỗ dựa cho mẹ. Cuộc sống và công việc của cậu phần lớn xoay quanh mẹ nuôi Angelina Jolie.

Pax Thiên hiện sống cùng mẹ và các anh chị em của mình (Ảnh: News).

Angelina Jolie tâm sự, Pax Thiên là một cậu bé tình cảm. Cậu con nuôi gốc Việt rất thân với mẹ, sẵn sàng hộ tống mẹ đi mua sắm, đi ăn hay thậm chí đi dạo ở bất kỳ nơi nào. Pax Thiên được mô tả như một người bạn nhỏ của mẹ, luôn bên cạnh Angelina Jolie mỗi khi cô cần.

"Các con là những người thân cận nhất với tôi trong cuộc sống và là bạn thân của tôi. Chúng tôi là bảy cá nhân rất khác nhau, điều đó là sức mạnh của chúng tôi", Jolie nói về mối quan hệ của cô với các con.

Cũng như cha mẹ nuôi, Pax Thiên có niềm đam mê đặc biệt với nghệ thuật. Cậu bắt đầu tiếp xúc với ngành công nghiệp giải trí từ khi được Jolie và Pitt nhận nuôi vào đầu những năm 2000.

Khi còn nhỏ, Pax Thiên tham dự các sự kiện thảm đỏ cùng cha mẹ như Lễ trao giải Quả cầu vàng vào năm 2018 và buổi ra mắt toàn cầu bộ phim Maleficent: Mistress of Evil vào năm 2019 cùng Jolie.

Pax Thiên có đam mê lớn với nhiếp ảnh và thường xuyên chụp ảnh cho mẹ (Ảnh: News).

Thay vì đóng phim, Pax Thiên lựa chọn công việc hậu trường. Cậu từng làm trợ lý trong các dự án điện ảnh của mẹ. Năm 2017, cậu giúp ê-kíp chụp lại các cảnh quay và hoạt động hậu trường trên phim trường First They Killed My Father.

Khi Angelina Jolie làm đạo diễn phim Without Blood, Pax Thiên được giao nhiệm vụ trợ lý cho mẹ. Năm 2023, Pax tiếp tục xuất hiện trên phim trường Maria. Đây là dự án phim mới nhất mà Angelina tham gia với vai trò nữ chính.

"Pax yêu thích âm nhạc và làm DJ", nữ diễn viên xinh đẹp nói về cậu con trai thứ hai của mình.

Pax Thiên cũng khá thích nhiếp ảnh. Angelina Jolie từng tiết lộ rằng mỗi lần hộ tống mẹ đi các buổi chụp hình Pax Thiên thường đảm nhận vai trò nhiếp ảnh gia hậu trường cho mẹ.

Vì sự nổi tiếng của cha mẹ nuôi, Pax Thiên phải chung sống với sự đeo bám của cánh săn ảnh từ khi còn nhỏ, cậu cũng không thể có cuộc sống riêng tư như những người bạn cùng trang lứa. Vào lễ tốt nghiệp cấp 3 của mình, Pax Thiên lựa chọn không tham dự để tránh sự chú ý của thợ săn ảnh.

Hình ảnh phong trần của Pax Thiên ở tuổi 20 (Ảnh: News).

Theo Angelina, Pax Thiên và Zahara đang tích cực tham gia vào quá trình xây dựng hãng thời trang mới của cô - Atelier Jolie. Pax nghiên cứu cách thiết kế để trang trí văn phòng, Angelina Jolie và Zahara tìm địa điểm.

Bên cạnh việc hỗ trợ mẹ, Pax Thiên còn theo đuổi công việc sáng tạo nghệ thuật thị giác truyền thông hỗn hợp và truyền thông số, với nghệ danh Embtto. Các tác phẩm của cậu đi theo trường phái trừu tượng, được tạo nên từ nhiều phương tiện hoặc chất liệu.

Từ một cậu bé mồ côi ở trung tâm bảo trợ ở Việt Nam, Pax Thiên đang có cuộc sống của một ngôi sao nổi tiếng, được truyền thông săn đón và cũng bước đầu có sự nghiệp riêng, thể hiện cá tính riêng.