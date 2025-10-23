Park Bom đệ đơn kiện ông chủ cũ vì lừa đảo, đòi bồi thường gần 5 tỷ USD

Ngày 22/10, trên tài khoản cá nhân, Park Bom đăng tải một bức ảnh được cho là biên bản báo cáo gửi cảnh sát, kèm chú thích: "Mọi người ơi, hãy điều tra xem YG đã làm gì với Park Bom".

Trong đơn kiện, nữ ca sĩ khẳng định đã không nhận được bất kỳ bản sao kê tài chính minh bạch nào trong thời gian hoạt động nghệ thuật với YG. Cô cáo buộc công ty cũ không thanh toán công bằng lợi nhuận thu được từ các sản phẩm âm nhạc, hoạt động biểu diễn, quảng cáo...

Park Bom bất ngờ đâm đơn kiện ông chủ cũ, Yang Hyun Suk, và đòi bồi thường gần 5 tỷ USD (Ảnh: Instagram).

Trên đơn kiện có chữ ký của Park Bom cùng lời tố ông Yang Hyun Suk đã không trả khoản tiền tương đương 5 tỷ USD, con số được cho là tổng thu nhập chưa được thanh toán hợp pháp trong nhiều năm.

“Tôi đã phải chịu tổn thất nghiêm trọng cả về tinh thần và kinh tế. Việc không chi trả lợi nhuận chính đáng trong thời gian dài là hành vi gian lận thương mại”, nữ ca sĩ nhấn mạnh trong đơn. Theo thông tin từ đơn tố cáo, văn bản được lập vào ngày 19/10.

Ngay sau khi đơn tố cáo được công bố, mạng xã hội Hàn Quốc và quốc tế bùng nổ tranh luận. Trong khi một bộ phận khán giả bày tỏ sự ủng hộ và kêu gọi làm rõ sự việc, nhiều người lại tỏ ra lo lắng về tình trạng tinh thần hiện tại của Park Bom. Khán giả động viên Park Bom giữ gìn sức khỏe và dành cho cô thật nhiều tình cảm.

Những năm qua, Park Bom gặp nhiều vấn đề về sức khỏe (Ảnh: X).

Một số cư dân mạng cũng chỉ ra những điểm bất hợp lý trong văn bản, đồng thời nghi ngờ về tính xác thực của con số 5 tỷ USD - mức bồi thường được cho là vượt xa giá trị tài sản của nhiều công ty giải trí hàng đầu xứ Hàn.

Trả lời phỏng vấn Sports Kyunghyang, đại diện Công ty quản lý hiện tại của Park Bom - D-Nation Entertainment - xác nhận, họ đang gặp khó khăn trong việc kiểm soát các quyết định cá nhân của nghệ sĩ. Tuy nhiên, công ty cho biết sẽ xem xét vụ việc một cách nghiêm túc.

Park Bom (SN 1984) là giọng ca chính của nhóm 2NE1, từng gặt hái thành công lớn trong thời kỳ hoàng kim Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc).

Sự nghiệp của Park Bom bắt đầu có dấu hiệu tụt dốc từ năm 2011 khi cô liên tục dính tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ. Đáp lại những nghi vấn "dao kéo", Park Bom giải thích, ngoại hình cô thay đổi là do ảnh hưởng của căn bệnh hiếm gặp, sưng hạch bạch huyết.

Park Bom từng được xem là búp bê sống của làng nhạc trẻ xứ Hàn (Ảnh: Sina).

Năm 2014, Park Bom trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận Hàn Quốc khi nữ ca sĩ bị điều tra vì tàng trữ chất cấm thông qua đường bưu điện quốc tế trong quá khứ. Dù không bị buộc tội, vụ việc vẫn ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh của Park Bom, buộc cô thông báo tạm dừng hoạt động.

Năm 2016, nhóm 2NE1 thông báo giải tán và sự nghiệp ca hát của Park Bom càng thêm khó khăn.

Năm 2022, cô tái xuất cùng nhóm 2NE1 tại sự kiện âm nhạc đình đám Coachella 2022 ở Mỹ. Kể từ đó, Park Bom và 2NE1 liên tiếp có những hoạt động âm nhạc chung và được người hâm mộ đón nhận.

Tháng 8 vừa rồi, Park Bom bất ngờ thông báo tạm dừng hoạt động nghệ thuật để tập trung điều trị tâm lý. Trước đó, cô tái hợp với các thành viên trong 2NE1 để đi lưu diễn vòng quanh thế giới.

Một tháng sau thông báo tạm dừng hoạt động, Park Bom bất ngờ cập nhật trang cá nhân với hình ảnh chụp cận cảnh. Gương mặt khác lạ của nữ ca sĩ khiến nhiều người không thể nhận ra.