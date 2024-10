"Ông trùm" Diddy nộp đơn xin tại ngoại lần ba, sẵn sàng chi 50 triệu USD

Trước khi bị giam, ngôi sao nhạc rap Diddy là một nhân vật có ảnh hưởng lớn của giới giải trí Mỹ.

Một nguồn tin nói với tờ People: "Diddy rất quyền lực. Mọi người đều sợ phải đối đầu với ông ta. Dù ông ta đã ở sau song sắt, ông ta vẫn rất quyền lực. Diddy cực kỳ thông minh, quen biết nhiều người và cũng giúp đỡ rất nhiều người. Vì vậy, nhiều người mắc nợ ông ta và ông ta biết rõ điều đó".

Ngôi sao nhạc rap Diddy đã 3 lần nộp đơn xin tại ngoại (Ảnh: People).

Các ngôi sao có mối quan hệ với Diddy như Justin Bieber, Usher, vợ chồng Beyoncé và Jay-Z đều bị ảnh hưởng bởi vụ việc của Diddy. Tuy nhiên, các nghệ sĩ đều giữ im lặng.

Ngoài ra, nhiều nhân vật quyền lực bao gồm các nghệ sĩ, giám đốc điều hành, nhà quản lý trong ngành âm nhạc được cho là đang rất lo lắng vì sợ bị gọi tên trong vụ điều tra của Diddy.

Ngày 10/10 (giờ Mỹ), Diddy đã tham dự phiên điều trần ở Tòa án liên bang Manhattan tại New York (Mỹ). Hiện tại, nội dung phiên điều trần chưa được tiết lộ.

Theo CNN, ngôi sao nhạc rap không phát biểu tại tòa. Trong khi đó, luật sư của Diddy đệ đơn kiện, cáo buộc chính phủ làm rò rỉ đoạn video Diddy hành hung bạn gái cũ, nữ ca sĩ Cassie Ventura, cho truyền thông Mỹ.

Luật sư Damian Williams khẳng định, chính phủ không sở hữu đoạn video Diddy hành hung bạn gái trước khi kênh CNN công bố. Ngoài ra, phía Diddy tiếp tục nộp đơn kháng cáo lần ba, đề nghị cho nam rapper được tại ngoại trong thời gian xét xử.

Xuất hiện tại phiên tòa xét xử Diddy có bà Janice Combs (mẹ Diddy) và 6/7 đứa con của nam rapper gồm: Quincy Brown, Justin Combs, Christian "King" Combs, Chance Combs và cặp song sinh Jessie - D'Lila Combs.

Mẹ Diddy đã bị la ó khi bước ra khỏi xe. Trước phiên tòa xét xử con trai, bà đã có bài đăng phủ nhận và chỉ trích những cáo buộc hướng vào con trai mình.

Ngoài ra, đám đông tụ tập bên ngoài phòng xét xử còn gây sức ép, yêu cầu cặp song sinh Jessie và D'Lila bảo vệ nội dung trong cuốn hồi ký gây sốc của mẹ mình.

6 trong số 7 người con của Diddy tới dự phiên tòa xét xử ngôi sao nhạc rap tại New York (Mỹ), ngày 10/10 (Ảnh: Getty Images).

Mẹ của Diddy phủ nhận các cáo buộc hướng vào con trai mình khi tới dự phiên tòa, ngày 10/10 (Ảnh: Getty Images).

Con trai của Diddy tới dự phiên tòa xét xử bố (Ảnh: Getty Images).

Trước đó, các con của Diddy và người mẫu Kim Porter đã phủ nhận các thông tin được viết trong cuốn tự truyện Kim's lost words. Cuốn sách được tác giả khẳng định viết từ những tư liệu trong chiếc USB do cố người mẫu Kim Porter gửi lại cho các bạn, tố cáo những tội ác của Diddy trong hàng thập kỷ.

Một nguồn tin kể với tờ Page Six: "Diddy mặc quần áo tù nhân màu xám, đi vào phòng xét xử bằng cửa phụ với vẻ mặt tươi rói. Ông ta tươi cười, vẫy tay chào con trai Christian "King" Combs, rồi lại gửi nụ hôn gió đến các thành viên khác trong gia đình. Sau đó, Diddy quay sang ôm các luật sư của mình trước khi bước vào phiên điều trần".

Thái độ dửng dưng và vui vẻ của Diddy trong ngày ra hầu tòa gây phẫn nộ, khiến ngôi sao nhạc rap bị chỉ trích trên nhiều diễn đàn. Nhiều người cho rằng nam rapper không thể hiện sự hối hận dù Diddy đang bị điều tra một loạt các tội ác tình dục.

Diddy bị bắt ở New York (Mỹ) vào ngày 16/9. Ông trùm nhạc rap bị cáo buộc hàng loạt tội danh nghiêm trọng về tình dục như môi giới mại dâm, tống tiền, cưỡng hiếp.

Chỉ trong vòng một tháng, hàng trăm người nhận là nạn nhân của Diddy đã lên tiếng tố cáo, làm đơn kiện Diddy lên tòa án. Nhiều người trong số họ xác nhận bị xâm hại tình dục ở tuổi vị thành niên.

Trước đó, nữ ca sĩ Cassie Ventura - tình cũ của Diddy - đã tố cáo và đệ đơn kiện nam rapper "sử dụng tiền và quyền lực để che đậy bằng chứng về hành vi lạm dụng thể xác và tinh thần".

Theo cáo trạng do Cục Điều tra An ninh Hoa Kỳ công bố, Diddy và các thành viên trong tập đoàn Combs Enterprise, gồm giám sát viên cao cấp, nhân viên an ninh, nhân viên gia đình và trợ lý cá nhân, bị cáo buộc tổ chức nhiều cuộc Freak Off - tụ tập tình dục, sử dụng ma túy.

Diddy đang bị giam giữ tại một nhà tù ở New York (Mỹ) (Ảnh: Getty Images).

Diddy còn kiểm soát các nạn nhân bằng nhiều cách, trong đó có bạo lực thể xác, hứa hẹn cơ hội nghề nghiệp, đe dọa cắt hỗ trợ tài chính. Nam rapper còn sử dụng các biện pháp cưỡng chế khác: Theo dõi nơi ở và hồ sơ y tế, cung cấp cho nạn nhân chất gây nghiện,...

Tính tới ngày 15/10, đã có 120 nạn nhân lên tiếng nhưng Diddy vẫn chối tội. Ngôi sao nhạc rap sẵn sàng chi 50 triệu USD để được tại ngoại nhưng bị từ chối. Phiên tòa xét xử Diddy sẽ tiếp tục diễn ra vào ngày 5/5/2025.