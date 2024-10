Cặp đôi quyền lực bị réo gọi trong vụ "ông trùm" Diddy, mất hàng triệu fan

Những ngày qua, bê bối tình dục của "ông trùm nhạc rap" Sean Combs khiến cả thế giới rúng động. Sean Combs (nghệ danh Diddy) bị bắt ở New York (Mỹ) vào ngày 16/9. Ông trùm vướng cáo buộc xâm hại tình dục, mại dâm, tống tiền... nhưng không nhận tội trong phiên tòa diễn ra vào ngày 17/9.

"Ông trùm Diddy" bị điều tra cáo buộc xâm hại tình dục, buôn bán tình dục, khiến nhiều đồng nghiệp bị ảnh hưởng (Ảnh: Getty Images).

Cục Điều tra An ninh Mỹ đã công khai bản cáo trạng phơi bày tội của Diddy. Theo đó, Diddy và các thành viên trong tập đoàn Combs Enterprise, gồm giám sát viên cao cấp, nhân viên an ninh, nhân viên gia đình và trợ lý cá nhân, bị cáo buộc tổ chức nhiều cuộc Freak Off - tụ tập tình dục, sử dụng ma túy.

Ngoài ra, Diddy còn vướng nghi vấn kiểm soát các nạn nhân bằng nhiều cách, trong đó có bạo lực thể xác, hứa hẹn cơ hội nghề nghiệp, đe dọa cắt hỗ trợ tài chính và các biện pháp cưỡng chế khác, gồm theo dõi nơi ở và hồ sơ y tế, cung cấp cho nạn nhân chất gây nghiện...

Ngôi sao nhạc rap đang bị giam tại một nhà tù ở New York (Mỹ). Diddy bị từ chối tại ngoại dù sẵn sàng chi 50 triệu USD. Ngày xét xử tiếp theo của Diddy vẫn chưa được ấn định.

Trước khi bị bắt, Diddy là một ngôi sao có ảnh hưởng trong làng giải trí Mỹ, góp phần đưa âm nhạc hip-hop trở nên nổi tiếng toàn cầu. Nam rapper từng đoạt 3 giải Grammy và có mối quan hệ thân thiết với nhiều ngôi sao của làng giải trí thế giới.

Những bữa tiệc tại gia của Diddy từng có sự tham gia của nhiều ngôi sao hạng A như: Jay-Z, Beyoncé, Mariah Carey, Jennifer Lopez, Usher…

Theo truyền thông quốc tế, nghi vấn về cuộc sống ồn ào của Diddy đã tồn tại nhiều năm nhưng đến nay, tội ác của ngôi sao nhạc rap mới được điều tra.

Khi Diddy bị bắt, những ngôi sao có mối quan hệ đặc biệt và lâu năm với nam ca sĩ cũng nhanh chóng bị "điểm danh", nhận sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Trong số đó, vợ chồng Jay-Z và Beyoncé Knowles giành được sự quan tâm lớn từ công chúng.

Beyoncé và Jay-Z có mối quan hệ thân thiết lâu năm với Diddy. Trong thời gian ngắn, hình ảnh Beyoncé và chồng bên "ông trùm" Diddy tại các sự kiện, các bữa tiệc liên tục được chia sẻ trên mạng xã hội. Nữ ca sĩ được mệnh danh là "ong chúa" bất ngờ bị mất 5 triệu người theo dõi trên Instagram.

Trước bê bối của Diddy, Beyoncé sở hữu 320 triệu lượt người theo dõi trên Instagram, hiện con số chỉ còn là 315 triệu lượt. Jay-Z, chồng cô, cũng tụt từ 4,4 triệu người theo dõi xuống còn 929.000 người theo dõi.

Bên dưới nhiều bài đăng liên quan tới Diddy trên mạng xã hội và truyền thông quốc tế, Beyoncé và Jay-Z cũng liên tục bị réo gọi. Khi ngôi sao nhạc rap bị bắt ngày 16/9, Jay-Z đã xóa toàn bộ bài đăng trên mạng xã hội X (trước đây là Twitter).

Theo Page Six, vợ chồng Beyoncé và Diddy được cho là thành viên của một hội kín bao gồm nhiều nhân vật cấp cao, nhà tài phiệt, quý tộc và người nổi tiếng. Họ được cho là có ảnh hưởng trong làng giải trí Mỹ, thâu tóm nhiều lĩnh vực như kinh doanh, truyền thông, sản xuất...

Trước những nghi vấn của truyền thông Mỹ, Beyoncé và Jay-Z không đưa ra bình luận.

Diddy được cho là một nhân tố giúp Beyoncé vươn tới danh hiệu diva

Theo People, Diddy được xem là một trong những bệ đỡ giúp sự nghiệp của Beyoncé thành công như hiện tại. Người đẹp da màu sinh ra và lớn lên tại Texas (Mỹ). Cô từng là thành viên của nhóm nhạc nữ Destiny's Child trước khi trở thành nữ ca sĩ hàng đầu thế giới.

Trong số các thành viên của Destiny's Child, Beyoncé là người có sự nghiệp cá nhân rực rỡ nhất khi nhóm tan rã. Cô đã bán được hơn 200 triệu đĩa trên toàn thế giới trong vai trò ca sĩ nghệ sĩ solo (cá nhân), hơn 60 triệu đĩa trong vai trò thành viên nhóm Destiny's Child.

Những con số này đưa Beyoncé trở thành một trong những nghệ sĩ bán chạy nhất mọi thời đại. Tờ Billboard xếp cô đứng thứ 37 trong danh sách những nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại.

Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ (RIAA) công nhận cô là Nghệ sĩ được chứng nhận hàng đầu thập kỷ 2000. Năm 2009, tờ Billboard vinh danh cô là Nghệ sĩ dẫn đầu Top Radio Songs của thập kỷ.

Hình ảnh thân thiết của Diddy và vợ chồng Beyoncé, Jay-Z (Ảnh: Getty Images).

Tạp chí Time liệt kê cô trong danh sách 100 người có ảnh hưởng nhất thế giới trong năm 2013 và năm 2014. Tờ Forbes cũng gọi cô là nữ nghệ sĩ quyền lực nhất trong làng giải trí năm 2015.

Vào năm 2016, Beyoncé xuất hiện ở vị trí thứ sáu trong danh sách Nhân vật của năm do tờ Forbes bình chọn. Cô cũng là nghệ sĩ sở hữu nhiều giải thưởng Grammy nhất lịch sử âm nhạc với 32 giải lớn nhỏ khác nhau.

Tờ Forbes ước tính, Beyoncé sở hữu khối tài sản khoảng 760 triệu USD, tính tới tháng 5 vừa rồi. Chuyến lưu diễn toàn cầu của cô Renaissance World Tour thu về 579 triệu USD doanh thu bán vé, giúp cô trở thành một ngôi sao da màu có doanh thu lưu diễn cao nhất lịch sử âm nhạc thế giới.

Jay-Z là ngôi sao nhạc rap quyền lực, sở hữu hơn 2,5 tỷ USD

Jay-Z được biết tới trong vai trò một nghệ sĩ, doanh nhân. Anh được tờ Billboard và Vibe tôn vinh là một trong những rapper vĩ đại nhất mọi thời đại vào năm 2023.

Jay-Z được biết tới với vai trò CEO của công ty thu âm Def Jam Recordings từ năm 2004 đến năm 2007 trước khi thành lập, điều hành công ty giải trí Roc Nation vào năm 2008.

Nam ca sĩ da màu là một trong những nghệ sĩ có doanh thu thương mại lớn nhất thế giới trong gần 20 năm qua với hơn 140 triệu đĩa hát được bán ra. Anh từng giành 24 giải Grammy, trong đó phần lớn các giải thưởng trong lĩnh vực nhạc hip-hop đều thuộc về anh.

Anh còn giành giải thưởng truyền hình Emmy và được tạp chí Billboard, Rolling Stone đưa vào danh sách 100 nhân vật nghệ sĩ vĩ đại nhất lịch sử. Tờ Time vinh danh Jay-Z là một trong 100 nghệ sĩ có ảnh hưởng nhất thế giới vào năm 2012.

Jay-Z cũng là nghệ sĩ hip-hop đầu tiên trở thành tỷ phú USD. Ngoài các hoạt động nghệ thuật, Jay-Z kinh doanh thời trang, thành lập các câu lạc bộ giải trí, hệ thống quầy bar sang trọng.

Tính đến năm 2024, tài sản của Jay-Z lên tới 2,5 tỷ USD, đưa anh trở thành một trong những nghệ sĩ giàu có nhất thế giới.

Beyoncé và Jay-Z đều là những nghệ sĩ tài năng, sở hữu khối tài sản lớn, có ảnh hưởng trong làng giải trí Mỹ (Ảnh: Getty Images).

Với những ảnh hưởng trong âm nhạc và khối tài sản đáng ngưỡng mộ, Jay-Z và Beyoncé được xem là cặp vợ chồng quyền lực của làng giải trí Mỹ. Họ gặp nhau từ năm 2000, hẹn hò và chính thức kết hôn vào năm 2008. 3 đứa con lần lượt chào đời minh chứng cho tình yêu của họ.

Đồng hành trong sự nghiệp, thành công, danh vọng và tiền bạc liên tục đến với vợ chồng Beyoncé. Chồng là rapper, kiêm nhà sản xuất âm nhạc tài ba. Vợ là nữ hoàng R&B. Sự kết hợp của họ được xem là hoàn hảo trong làng nhạc Mỹ.

Tuy nhiên, từ năm 2014, cặp đôi liên tục đối mặt với tin đồn rạn nứt. Jay-Z vướng nghi vấn ngoại tình. Song, hai nghệ sĩ đối mặt với áp lực bằng cách xuất hiện hạnh phúc bên nhau, cùng chăm sóc các con, đồng hành trong con đường gây dựng sự nghiệp.

Tại lễ trao giải Grammy 2024, Jay-Z khẳng định, vợ anh là một nghệ sĩ vĩ đại. Anh nói: "Tôi không muốn khiến cô gái trẻ xinh đẹp này ngượng. Cô ấy đã giành nhiều giải Grammy hơn bất kỳ ai nhưng chưa từng giành giải Album của năm. Hãy nghĩ về điều đó, giành nhiều giải Grammy nhất nhưng chưa bao giờ giành giải quan trọng, Album của năm".