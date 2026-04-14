Cuối tuần qua, Kylie Jenner góp mặt tại đại nhạc hội Coachella 2026 diễn ra tại California (Mỹ), quy tụ hàng loạt tên tuổi lớn của làng giải trí. Bà mẹ hai con lựa chọn phong cách gợi cảm với những thiết kế hở bụng, tôn vòng một nóng bỏng.

Tuy nhiên, trong một khoảnh khắc nhún nhảy theo âm nhạc, khi diện chiếc áo bra đính tua rua lấp lánh, nhiều khán giả phát hiện vùng ngực của Kylie xuất hiện một vết lõm bất thường. Chi tiết này nhanh chóng gây tranh luận, làm dấy lên nghi vấn cô gặp sự cố liên quan đến túi độn ngực.

Kylie Jenner vướng nghi vấn bị vỡ túi ngực (Ảnh: IG).

Theo một số chuyên gia thẩm mỹ, hiện tượng vết lõm hoặc biến dạng ở vùng ngực có thể là dấu hiệu của tình trạng túi ngực bị lệch hoặc trong trường hợp hiếm hơn là bị vỡ. Tuy nhiên, họ cũng nhấn mạnh rằng không thể đưa ra kết luận chính xác chỉ dựa trên hình ảnh hoặc video ngắn.

Theo thông tin từ tổ chức Breastcancer.org, việc vỡ túi ngực silicon là tương đối hiếm nhưng không phải không thể xảy ra. Đáng chú ý, trong nhiều trường hợp, người sử dụng có thể không nhận ra ngay lập tức do silicone không gây rò rỉ rõ ràng như túi nước muối.

Tổ chức này cho biết các dấu hiệu phổ biến của tình trạng vỡ túi ngực bao gồm thay đổi hình dạng hoặc kích thước vòng một, cảm giác đau, cứng hoặc sưng tấy kéo dài. Trong trường hợp phát hiện bất thường, người bệnh được khuyến nghị nên kiểm tra y tế và có thể cần can thiệp để loại bỏ hoặc thay thế túi độn.

Thực tế, Kylie Jenner từng công khai việc can thiệp thẩm mỹ vòng một. Năm 2023, cô thừa nhận đã nâng ngực từ năm 19 tuổi, đây được xem là một quyết định mà sau này cô thừa nhận hối tiếc. Đến tháng 6/2025, nữ doanh nhân tiếp tục chia sẻ chi tiết hơn về quá trình phẫu thuật nhằm giải đáp những thắc mắc từ người hâm mộ.

Kylie Jenner thừa nhận từng phẫu thuật thẩm mỹ khi mới 19 tuổi và đây là điều khiến cô hối hận (Ảnh: IG).

Không chỉ dừng lại ở nâng ngực, Kylie cũng từng thừa nhận sử dụng chất làm đầy môi từ năm 2013 và thực hiện một số thủ thuật thẩm mỹ khác để hoàn thiện vóc dáng. Những thay đổi này góp phần định hình hình ảnh gợi cảm, quyến rũ gắn liền với thương hiệu cá nhân của cô trong nhiều năm.

Tuy nhiên, trong những chia sẻ gần đây, Kylie Jenner cho biết cô đã thay đổi quan điểm về cái đẹp. Ngôi sao sinh năm 1997 tâm sự từng chịu áp lực lớn về ngoại hình khi nổi tiếng từ rất sớm, dẫn đến những quyết định vội vàng trong việc “dao kéo”.

Hiện tại, cô hướng tới vẻ đẹp tự nhiên hơn và tập trung vào việc chăm sóc sức khỏe thể chất lẫn tinh thần. “Điều quan trọng không phải là trở nên hoàn hảo, mà là cảm thấy tự tin với chính mình”, Kylie từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Những năm gần đây, nữ doanh nhân hạn chế tối đa việc can thiệp thẩm mỹ và thay vào đó duy trì vóc dáng bằng chế độ sinh hoạt khoa học. Cô thường tập luyện 3-5 buổi mỗi tuần với huấn luyện viên cá nhân, tập trung vào các nhóm cơ như mông, đùi và bụng, đồng thời kết hợp các bài tập cardio như đi bộ nhanh hoặc chạy bộ.

Ngôi sao sinh năm 1997 khuyến khích mọi người nên tập luyện, ăn uống khoa học thay vì phẫu thuật thẩm mỹ (Ảnh: IG).

Về chế độ ăn uống, Kylie ưu tiên thực phẩm giàu đạm, rau xanh, hạn chế đường và đồ ăn nhanh. Cô cũng nhấn mạnh vai trò của giấc ngủ và việc kiểm soát căng thẳng trong việc duy trì ngoại hình. Theo cô, yếu tố tinh thần có ảnh hưởng trực tiếp đến vẻ ngoài.

Là người hoạt động mạnh trên mạng xã hội, Kylie Jenner thừa nhận áp lực hình ảnh là điều khó tránh khỏi. Tuy nhiên, việc xây dựng lối sống cân bằng giúp cô tự tin hơn và giảm bớt sự phụ thuộc vào các tiêu chuẩn sắc đẹp khắt khe.

Kylie Jenner (SN 1997) được biết đến rộng rãi qua chương trình truyền hình thực tế Keeping Up with the Kardashians. Từ hình ảnh cô em út trong gia đình Kardashian - Jenner, cô dần xây dựng thương hiệu cá nhân và trở thành một trong những gương mặt có ảnh hưởng lớn trong ngành công nghiệp làm đẹp.

Em gái của Kim Kardashian sở hữu khối tài sản lên tới 700 triệu USD nhờ kinh doanh thời trang (Ảnh: IG).

Năm 2015, cô sáng lập thương hiệu mỹ phẩm Kylie Cosmetics, nhanh chóng tạo nên cơn sốt toàn cầu. Bước ngoặt lớn đến vào năm 2019 khi tập đoàn Coty Inc. mua lại 51% cổ phần công ty với định giá khoảng 1,2 tỷ USD.

Theo Forbes, tài sản của Kylie hiện dao động khoảng 600-700 triệu USD, đưa cô trở thành một trong những nữ doanh nhân trẻ nổi bật nhất thế hệ.

Kylie từng hẹn hò rapper Travis Scott và có 2 con chung trước khi chia tay. Gần đây, Kylie hẹn hò với nam diễn viên nổi tiếng Timothee Chalamet. Theo một số nguồn tin thân cận, mối quan hệ của họ thực sự nghiêm túc nhưng cả hai vẫn giữ sự kín tiếng nhất định về đời tư.

Ở thời điểm hiện tại, nghi vấn liên quan đến vòng một của Kylie Jenner vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên, sự việc một lần nữa làm dấy lên cuộc thảo luận về những rủi ro tiềm ẩn của phẫu thuật thẩm mỹ, đặc biệt khi xu hướng làm đẹp bằng can thiệp y khoa ngày càng phổ biến trong giới trẻ.