“Nữ thần cổ trang” Trung Quốc có hơn 30 triệu fan sụp đổ sự nghiệp

Ngày 15/1, cơ quan chức năng Trung Quốc thông báo Bành Thập Lục là một trong hai cá nhân bị xử phạt hành chính vì hành vi trốn thuế, trở thành tâm điểm bàn tán trên truyền thông.

Nữ diễn viên Bành Thập Lục bị xử phạt khi trốn thuế hơn 2 triệu NDT (Ảnh: Sina).

Theo kết quả điều tra, từ năm 2021 đến 2023, Bành Thập Lục đã che giấu thu nhập, kê khai sai để trốn hơn 2 triệu NDT (gần 7,6 tỷ đồng) tiền thuế, bao gồm thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và các khoản liên quan. Cơ quan thuế sau đó ra quyết định xử phạt hành chính hơn 4 triệu NDT (hơn 15 tỷ đồng) đối với nữ MC kiêm diễn viên này.

Theo CCTV News, Trung Quốc đang tiếp tục siết chặt hoạt động tài chính của người nổi tiếng trên không gian mạng. Chỉ hơn một tháng trước, các cơ quan quản lý đã tiến hành đợt rà soát quy mô lớn liên quan đến 1.818 cá nhân có sức ảnh hưởng, gồm nghệ sĩ và KOL (người có sức ảnh hưởng), với tổng số tiền thuế truy thu lên tới 1.500 tỷ NDT (gần 5.700 tỷ đồng).

Trong nhiều trường hợp, người vi phạm được tạo điều kiện tự khắc phục bằng cách nộp đủ thuế để tránh bị cấm hoạt động.

Trường hợp của Bành Thập Lục gây chú ý bởi cô vốn là gương mặt đình đám trên mạng xã hội Trung Quốc. Hiện, toàn bộ tài khoản của người đẹp sinh năm 1990 đã bị khóa, nhiều nhãn hàng thông báo chấm dứt hợp tác.

Bành Thập Lục là diễn viên có hơn 30 triệu người đăng ký theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội (Ảnh: Sina).

Bộ phim Mỹ nhân ngư có sự tham gia của Bành Thập Lục đã bị gỡ bỏ khỏi nền tảng phát hành. Một số dự án khác, như Thịnh thế thiên hạ: Nữ đế, cũng thông báo cắt toàn bộ cảnh quay có liên quan đến nữ diễn viên. Việc xử lý nghiêm khắc cho thấy mức độ vi phạm của cô bị đánh giá là đặc biệt nghiêm trọng.

Bành Thập Lục (SN 1990) được xếp vào nhóm MC trực tuyến, song trên thực tế đã sớm chuyển hướng sang lĩnh vực giải trí. Dù không thuộc nhóm sao hạng A, cô sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo cùng mức thu nhập cao.

Bành Thập Lục là một trong những KOL đời đầu, từng có hơn 30 triệu người theo dõi trên các nền tảng mạng xã hội. Sở hữu ngoại hình ngọt ngào với nụ cười trong trẻo, đôi mắt to tròn, cô thường được khán giả ví như “nàng tiên cổ trang xuyên không”, qua đó được ưu ái gọi là “nữ thần cổ trang”.

Tại Việt Nam, Bành Thập Lục được biết đến là một trong những hot girl Douyin đời đầu, từng dẫn đầu nhiều trào lưu biến hình, khoe nhan sắc.

Sự nghiệp của Bành Thập Lục đang rộng mở trước khi bị phát hiện sai phạm và cấm sóng (Ảnh: Sina).

Từ năm 2019, cô bắt đầu xuất hiện trong các chương trình quy mô lớn của Đài truyền hình Trung Quốc. Đến năm 2021, Bành Thập Lục tham gia phim chiếu mạng Mỹ nhân ngư với doanh thu hơn 5 triệu NDT (hơn 18,8 tỷ đồng), chính thức đặt chân vào ngành giải trí.

Những năm sau đó, nữ diễn viên phát hành đĩa đơn, góp mặt tại gala đêm giao thừa và tham gia nhiều chương trình âm nhạc trên truyền hình. Sức ảnh hưởng của cô ngày càng mở rộng.

Từ sau năm 2023, hoạt động thương mại của Bành Thập Lục phát triển mạnh. Cô được cho là nhận khoảng 550.000 NDT (hơn 2 tỷ đồng) cho mỗi video quảng cáo dài một phút, thường xuyên xuất hiện tại các sự kiện cao cấp, hợp tác với thương hiệu xa xỉ và sải bước trên thảm đỏ của nhiều sự kiện. Đáng chú ý, chỉ một ngày trước khi bị cấm sóng, cô vẫn đăng tải quảng cáo cho một thương hiệu mỹ phẩm cao cấp.

Những năm gần đây, Trung Quốc mạnh tay xử phạt những trường hợp nghệ sĩ, người nổi tiếng trốn thuế. Các ngôi sao sở hữu lượng người hâm mộ đông đảo như Trịnh Sảng, Đặng Luân, Ngô Diệc Phàm, Vi Á đều bị cấm sóng và xử phạt hành chính nặng về hành vi trốn thuế.