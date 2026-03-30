Nữ sinh Hà Nội đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2025

Tối 29/3, chung kết Miss World Vietnam 2025 (Hoa hậu Thế giới Việt Nam) diễn ra, thu hút sự quan tâm lớn từ truyền thông và khán giả. Vượt qua nhiều thí sinh nổi bật, Phan Phương Oanh chính thức giành được ngôi vị cao nhất.

Tân hoa hậu sinh năm 2003, đến từ Hà Nội. Cô từng vào top 10 Hoa hậu Việt Nam 2022, giành danh hiệu Người đẹp biển. Phan Phương Oanh tốt nghiệp ngành Kinh doanh quốc tế, Đại học Kinh tế Quốc dân với GPA 3.63/4.0, từng nhận nhiều học bổng và tích cực tham gia hoạt động thiện nguyện.

Khoảnh khắc đăng quang của top 3 Miss World Vietnam (Ảnh: Chụp màn hình).

Chiến thắng của Phan Phương Oanh nhận được sự đồng tình từ đông đảo khán giả. Người đẹp giữ phong độ ổn định xuyên suốt các phần thi và thể hiện sự tự tin trong đêm chung kết. Ở phần ứng xử top 6, cô nhận câu hỏi từ Hoa hậu Trần Tiểu Vy và có phần trả lời ấn tượng khi muốn thế giới nhìn nhận Việt Nam hào hùng trong quá khứ, hiện tại vươn mình và tương lai đầy khát vọng.

Phan Phương Oanh trở thành Miss World Vietnam 2025 (Ảnh: Ban tổ chức).

Danh hiệu á hậu 1 thuộc về Lê Phương Khánh Như (SN 2004, Khánh Hòa). Cô là MC song ngữ, từng cộng tác với Tổng Lãnh sự quán Đức tại TPHCM, đạt nhiều thành tích như quán quân Én Vàng UEF 2024, á khôi 1 Hoa khôi Sinh viên Việt Nam khu vực miền Nam 2023.

Á hậu 2 là Trương Tâm Như (SN 2005, Huế), sở hữu IELTS 8.0, từng là Hoa khôi Đại học FPT Đà Nẵng 2024 và đạt nhiều thành tích học tập nổi bật.

Đêm chung kết gồm các phần thi đồng diễn, áo dài, áo tắm và dạ hội. Từ top 47, ban tổ chức lần lượt chọn ra top 20, top 10, top 6 trước khi tìm ra top 3 chung cuộc. Nhìn chung, top 3 được đánh giá đồng đều, có kỹ năng trình diễn và ứng xử tốt.

Trong phần ứng xử quyết định, các thí sinh nhận câu hỏi chung về việc quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới. Cả ba người đẹp đều trả lời bằng tiếng Anh trôi chảy, nhấn mạnh mong muốn giới thiệu văn hóa, con người, cảnh đẹp và ẩm thực Việt Nam đến bạn bè quốc tế.

Phan Phương Oanh trong phần thi trình diễn bikini (Ảnh: Ban tổ chức).

Top 6 bước vào phần thi ứng xử gồm: Lê Ngọc Như Quỳnh, Phan Phương Oanh, Lê Phương Khánh Như, Trần Thị Phương Linh, Trương Tâm Như và Đỗ Thùy Linh.

Về diễn biến, chương trình bắt đầu từ 19h nhưng phải đến hơn 19h45, top 47 thí sinh mới chính thức xuất hiện sau phần giới thiệu khách mời và tri ân nhà tài trợ. Các phần thi áo dài, áo tắm và dạ hội được dàn dựng công phu, song cũng bộc lộ một số hạn chế.

Thí sinh Miss World Vietnam trình diễn áo tắm trong đêm chung kết (Ảnh: Ban tổ chức).

Ở phần thi áo tắm, các thí sinh diện thiết kế hai mảnh tông hồng, kết hợp chân váy xuyên thấu. Khi trình diễn, nhiều thí sinh biến phần chân váy thành khăn choàng nhưng thể hiện còn thiếu mượt mà.

Phần thi dạ hội của top 10 cho thấy sự tiến bộ rõ rệt khi các thí sinh làm chủ sân khấu tốt hơn, nhận được sự cổ vũ lớn từ khán giả.

Đêm chung kết còn có sự tham dự của bà Julia Morley – Chủ tịch Miss World và đương kim Miss World Opal Suchata Chuangsri. Bà Julia Morley cho biết Miss World dự kiến diễn ra từ tháng 8 đến tháng 9 tới, với đêm chung kết vào ngày 5/9 tại Việt Nam.

“Vẻ đẹp không chỉ nằm ở bên ngoài mà còn ở bên trong, đó là tinh thần mà cuộc thi luôn hướng tới. Và sắp tới sẽ có hơn 130 thí sinh quốc tế đến Việt Nam tranh tài", bà Julia Morley chia sẻ.

Tuy nhiên, bên cạnh những điểm sáng, đêm chung kết bị nhận xét kéo dài, thiếu nhịp. Chương trình bắt đầu lúc 19h nhưng đến 0h ngày 30/3 mới kết thúc, kéo dài gần 5 tiếng.

Trong khoảng một giờ đầu, phần lớn thời lượng dành cho giới thiệu, tri ân nhà tài trợ và các nội dung bên lề. Các phần thi và công bố kết quả bị giãn cách, khiến mạch cảm xúc của khán giả bị đứt đoạn. Đến 21h30, ban tổ chức mới công bố top 20, khiến nhiều khán giả phải chờ đợi khá lâu.