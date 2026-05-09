Lisa gây sốt khi xác nhận trình diễn tại lễ khai mạc World Cup 2026

Như vậy, sau Jung Kook (thành viên BTS), Lisa là nghệ sĩ Kpop (nhạc trẻ Hàn Quốc) tiếp theo xuất hiện trên sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh và đồng thời trở thành nữ nghệ sĩ Kpop đầu tiên có được vinh dự này.

Với màn trình diễn tại World Cup 2026, em út của Blackpink tiếp tục mở khóa thêm một sân khấu mang tầm biểu tượng toàn cầu sau khi từng xuất hiện tại Coachella, MTV Video Music Awards hay Oscar.

Lisa sẽ biểu diễn tại World Cup 2026 (Ảnh: FIFA).

Theo công bố từ FIFA, Lisa sẽ trình diễn tại SoFi Stadium vào ngày 12/6 (giờ Mỹ), ngay trước trận khai mạc giữa đội tuyển Mỹ và Paraguay. Đây là một trong 3 lễ khai mạc riêng biệt của kỳ World Cup 2026 được tổ chức tại Mỹ, Canada và Mexico.

Việc FIFA chọn SoFi Stadium làm địa điểm tổ chức cũng cho thấy quy mô đặc biệt của sự kiện. Đây là sân vận động hiện đại bậc nhất thế giới với sức chứa hơn 70.000 người, từng tổ chức sự kiện thể thao Super Bowl cùng hàng loạt buổi trình diễn ca nhạc lớn của các siêu sao quốc tế.

Không chỉ riêng Lisa, FIFA cũng đồng loạt công bố nhiều nghệ sĩ nổi tiếng khác góp mặt trong chuỗi sự kiện khai mạc. Tại Mexico City, J Balvin sẽ là nghệ sĩ chính của lễ khai mạc ngày 11/6.

Trong khi đó ở Canada, Michael Bublé và Alanis Morissette được lựa chọn biểu diễn. Riêng sân khấu tại Mỹ còn có sự xuất hiện của hàng loạt tên tuổi đình đám như Katy Perry, Future, Anitta, Rema và Tyla.

Khán giả toàn cầu mong chờ màn xuất hiện của "búp bê Thái Lan" tại sự kiện thể thao đình đám nhất hành tinh (Ảnh: IG).

Bên cạnh đó, FIFA cũng xác nhận ca khúc chủ đề chính thức của World Cup 2026 mang tên Dai Dai, do Shakira kết hợp cùng Burna Boy thể hiện. Đây được xem là bước đi chiến lược nhằm biến World Cup không chỉ là giải đấu bóng đá mà còn là sự kiện văn hóa - giải trí lớn nhất hành tinh, nơi âm nhạc, thời trang và thể thao hòa quyện để tạo nên sức hút toàn cầu.

Đối với Lisa, việc được FIFA lựa chọn mang ý nghĩa rất lớn trong hành trình xây dựng hình ảnh “ngôi sao nhạc pop toàn cầu”. Sinh ra tại Thái Lan và gia nhập ngành công nghiệp giải trí Hàn Quốc từ khi còn rất trẻ, Lisa đã cùng Blackpink tạo nên một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng nhất thế giới. Không chỉ thành công ở thị trường châu Á, nhóm còn phá vỡ nhiều ranh giới văn hóa khi liên tục lập kỷ lục tại Mỹ và châu Âu.

Sau khi thành lập công ty riêng LLOUD để quản lý các hoạt động cá nhân, Lisa càng cho thấy tham vọng phát triển sự nghiệp độc lập ở quy mô toàn cầu. Cô liên tục xuất hiện tại các sự kiện thời trang danh tiếng, trở thành đại sứ cho nhiều thương hiệu xa xỉ và là một trong những ngôi sao châu Á có lượng người theo dõi lớn nhất thế giới trên mạng xã hội.

Lisa đang là ngôi sao toàn cầu khi hiện diện tại nhiều sự kiện giải trí, thời trang và thể thao lớn nhất hành tinh (Ảnh: Met Gala).

Việc xuất hiện tại World Cup 2026 vì thế được xem như bước tiến tiếp theo trong quá trình khẳng định vị thế biểu tượng văn hóa đại chúng toàn cầu của nữ ca sĩ.

Tuy nhiên, World Cup cũng là sân khấu khắc nghiệt bậc nhất với bất kỳ nghệ sĩ nào. Đây không phải một chương trình ca nhạc thông thường mà là sự kiện được truyền hình trực tiếp đến hàng tỷ khán giả trên khắp thế giới.

Mọi yếu tố từ âm thanh, vũ đạo, phong thái cho tới khả năng hát live (hát sống) đều bị soi xét ở mức độ cao nhất. Đặc biệt, biểu diễn tại sân vận động ngoài trời như SoFi Stadium luôn là thử thách lớn bởi âm thanh rất dễ bị “nuốt chửng” giữa tiếng reo hò của hàng chục nghìn khán giả.

Đây cũng chính là điều khiến công chúng tò mò nhất về Lisa. Nữ thần tượng được đánh giá rất cao về thần thái sân khấu, khả năng vũ đạo và sức hút trình diễn, nhưng kỹ năng thanh nhạc lại thường gây tranh cãi nhiều năm qua.

Không ít ý kiến cho rằng World Cup sẽ là bài kiểm tra thực sự cho khả năng biểu diễn live của cô ở cấp độ toàn cầu. Dù vậy, người hâm mộ tin rằng chính năng lượng sân khấu, phong cách trình diễn cuốn hút và lượng người hâm mộ quốc tế khổng lồ sẽ giúp Lisa tạo nên một khoảnh khắc bùng nổ tại sự kiện thể thao lớn nhất hành tinh.

Giọng hát của Lisa là điều khiến khán giả tò mò nhất tại lễ khai mạc World Cup sắp tới (Ảnh: Getty).

Ngoài âm nhạc, yếu tố thời trang cũng là điều được mong chờ không kém. Lisa hiện là một trong những biểu tượng thời trang có sức ảnh hưởng mạnh nhất châu Á.

Mỗi lần xuất hiện của cô đều tạo nên hiệu ứng truyền thông lớn, từ trang phục biểu diễn đến phong cách đời thường. Vì vậy, công chúng đặc biệt tò mò nữ ca sĩ sẽ lựa chọn hình ảnh nào cho sân khấu World Cup 2026 - nơi được xem là một trong những “sàn diễn” toàn cầu có lượng người theo dõi lớn nhất thế giới.

Việc FIFA lựa chọn Lisa cũng phản ánh rõ xu hướng toàn cầu hóa mạnh mẽ của bóng đá hiện đại. Nếu trước đây World Cup chủ yếu gắn với thể thao, thì hiện tại giải đấu ngày càng trở thành sự kiện văn hóa đại chúng quy mô toàn cầu.

Những nghệ sĩ sở hữu sức ảnh hưởng quốc tế như Lisa không chỉ giúp tăng giá trị giải trí mà còn mở rộng khả năng tiếp cận khán giả trẻ, đặc biệt tại thị trường châu Á - khu vực có lượng người hâm mộ bóng đá và Kpop đông đảo bậc nhất thế giới.

Sau Jung Kook với ca khúc Dreamers tại World Cup 2022, sự xuất hiện của Lisa tiếp tục cho thấy Kpop đang ngày càng tiến sâu vào trung tâm của văn hóa đại chúng toàn cầu. Nếu Jung Kook mở ra cánh cửa đầu tiên cho nghệ sĩ Hàn Quốc tại sân khấu bóng đá lớn nhất hành tinh thì Lisa đang được kỳ vọng sẽ tạo nên cột mốc mới cho các nữ nghệ sĩ châu Á trên bản đồ giải trí quốc tế.