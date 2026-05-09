Xe tăng T-54B lần đầu trình diễn trong concert âm nhạc tại Mỹ Đình

Trong đêm nhạc (concert) Sao nhập ngũ 2026 - Tuổi đôi mươi, xe tăng T-54B xuất hiện tại khu vực Trường đua F1 Mỹ Đình (Hà Nội), thu hút sự chú ý của 20.000 khán giả.

Theo Ban tổ chức, đây là một trong những phần trình diễn mang tính biểu tượng của chương trình, tái hiện hình ảnh các lực lượng quân đội trên những tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Anh Tú, Quốc Thiên, Kay Trần, Phan Mạnh Quỳnh và Double 2T cùng đứng trên xe tăng T-54B để trình diễn liên khúc Năm anh em trên một chiếc xe tăng - Tiểu đoàn 307 - Tiến về Sài Gòn. Tiết mục do biên đạo Mạnh Quyền dàn dựng, trở thành một trong những điểm nhấn đặc biệt của đêm nhạc.

T-54 là loại xe tăng phổ biến trong lực lượng Tăng thiết giáp của Quân đội nhân dân Việt Nam. Dưới sự điều khiển của các kíp lái Việt Nam, những con "cua thép" khổng lồ đã tạo ra nhiều chiến công gắn liền với những trang sử hào hùng của đất nước.

T-54B là phiên bản cải tiến thuộc dòng xe tăng hạng trung T-54/55 do Liên Xô sản xuất. Tại Việt Nam, mẫu xe này được nâng cấp và hiện đại hóa để phù hợp điều kiện tác chiến hiện đại.

Xe được trang bị pháo nòng xoắn cỡ 100mm, súng máy phòng không 12,7mm cùng hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại, có khả năng tác chiến ban đêm và cơ động trên nhiều dạng địa hình phức tạp.

Trong kháng chiến chống Mỹ, các dòng xe tăng T-54, T-55 từng tham gia nhiều chiến dịch lớn như Đường 9 - Nam Lào, Quảng Trị, Tây Nguyên và Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử năm 1975.

Hai khán giả trẻ của chương trình, Nguyễn Vũ Linh Chi và Lê Thị Trà My (Hải Phòng) bày tỏ niềm háo hức khi được xem xe tăng trình diễn trong chương trình âm nhạc.

Khán giả Trà My chia sẻ rằng, cô đặc biệt mong đợi màn xuất hiện của xe tăng, nên khi xem thông báo của chương trình trước đó, cô đã đến sớm để đứng sát rào chắn, với hy vọng đến thật gần, xem rõ hình ảnh T-54B.

Trà My cho biết, cô từng tham gia nhiều concert âm nhạc mang chủ đề quê hương - đất nước và luôn xúc động trước không khí đậm màu sắc lịch sử, đặc biệt khi chứng kiến hình ảnh người lính và các lực lượng quân đội. Theo cô, tình cảm dành cho những hình ảnh ấy đến từ niềm tự hào dân tộc rất tự nhiên: “Em là người Việt Nam. Em yêu nước!”.

Ngoài sự xuất hiện của xe tăng T-54B, trên sân khấu chương trình còn tái hiện những hình ảnh kéo pháo năm nào trong chiến dịch Điện Biên Phủ.

Đêm nhạc Sao nhập ngũ diễn ra tối 9/5, lấy cảm hứng từ hình ảnh những người trẻ lên đường nhập ngũ với lý tưởng, hoài bão và tinh thần cống hiến. Chương trình không chỉ kể câu chuyện về tuổi trẻ hôm nay mà còn gợi nhắc về những “tuổi đôi mươi” đã gửi lại nơi chiến trường trong các giai đoạn lịch sử của dân tộc.

Concert này có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ như: Hà Anh Tuấn, Đông Nhi, Hòa Minzy, Phan Mạnh Quỳnh, Phương Mỹ Chi, Quốc Thiên, Dương Hoàng Yến, Chi Pu, Bùi Công Nam… Phần lớn nghệ sĩ từng tham gia chương trình truyền hình thực tế Sao nhập ngũ.

Xe tăng T-54B lần đầu tham gia trình diễn tại concert âm nhạc Việt Nam. Video: Quỳnh Anh - Mai Châm

Với chủ đề Tuổi đôi mươi, chương trình được xây dựng như một cuộc đối thoại bằng âm nhạc giữa các thế hệ. Những ca khúc nhạc đỏ quen thuộc sẽ được phối mới, kết hợp cùng các bản nhạc đương đại nhằm tạo sự kết nối với khán giả trẻ.

