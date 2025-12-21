Ban tổ chức hé lộ lý do chọn người đẹp Mỹ đăng quang Miss Cosmo 2025

Buổi gặp gỡ thu hút sự tham dự của đông đảo đại diện từ cơ quan báo chí, truyền thông Việt Nam, cùng nhiều phóng viên và chuyên trang sắc đẹp quốc tế theo dõi Miss Cosmo trong suốt mùa giải năm nay.

Phát biểu tại buổi gặp gỡ, ông Trần Việt Bảo Hoàng - Trưởng Ban tổ chức Miss Cosmo 2025 - cho biết, việc lựa chọn ngôi vị cao nhất trong cuộc thi năm nay là quyết định không dễ dàng khi 2 cô gái đều thể hiện phong độ nổi bật.

Tuy nhiên, Yolina Lindquist đã thuyết phục ban giám khảo bằng tư duy, bản lĩnh và khả năng kết nối cộng đồng.

Hoa hậu Yolina Lindquist (giữa), Á hậu Chelsea Fernandez (bìa trái) và ông Trần Việt Bảo Hoàng tại buổi họp báo sau chung kết Miss Cosmo 2025 (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Yolina không chỉ gây ấn tượng ở ngoại hình hay kỹ năng trình diễn, mà còn ở tầm nhìn của một người lãnh đạo trẻ. Trong suốt hành trình, cô ấy thể hiện rõ sự chủ động, tinh thần trách nhiệm và khả năng truyền cảm hứng. Phần hùng biện về việc ứng dụng công nghệ để kết nối các nền văn hóa trong đêm chung kết là điểm cộng rất lớn”, ông Bảo Hoàng chia sẻ.

Theo đại diện ban tổ chức, sự khác biệt giữa hoa hậu và á hậu là rất mong manh. Chelsea Fernandez được đánh giá là thí sinh giàu kinh nghiệm, mang nguồn năng lượng tích cực và phong thái chuyên nghiệp.

“Chúng tôi tin rằng Yolina và Chelsea sẽ là một bộ đôi mạnh mẽ, đồng hành cùng Miss Cosmo trong các hoạt động xã hội và quảng bá hình ảnh cuộc thi thời gian tới”, ông nói thêm.

Chia sẻ cảm xúc khi chính thức đăng quang, Yolina Lindquist cho biết cô vẫn còn nguyên sự phấn khích và xem đây như một giấc mơ thành hiện thực. Hoa hậu bày tỏ sự háo hức khi bắt đầu sinh sống và làm việc tại Việt Nam trong suốt một năm nhiệm kỳ.

Ông Bảo Hoàng cho biết top 2 Miss Cosmo là những cô gái bản lĩnh, giàu năng lượng (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

“Việt Nam cho tôi cảm giác rất gần gũi ngay từ những ngày đầu. Việc được ở lại đây một năm là cơ hội tuyệt vời để tôi hiểu sâu hơn về văn hóa, con người và ẩm thực. Tôi đã bắt đầu học những câu tiếng Việt cơ bản và hy vọng sớm có thể giao tiếp trực tiếp với mọi người”, Yolina chia sẻ.

Trong khi đó, Á hậu Chelsea Fernandez khẳng định rằng, cô không cảm thấy tiếc nuối khi dừng chân ở vị trí thứ 2.

“Được góp mặt trong top 2 của một cuộc thi quy mô như Miss Cosmo đã là thành tựu lớn. Yolina hoàn toàn xứng đáng với vương miện”, người đẹp Philippines chia sẻ.

Thời gian tới, Chelsea sẽ đồng hành cùng tân hoa hậu trong các chuyến công tác và dự án xã hội, đồng thời thúc đẩy các hoạt động liên quan đến bảo tồn di sản văn hóa - lĩnh vực mà cô đặc biệt quan tâm.

Tân hoa hậu phấn khích khi sắp tới sẽ có một năm sống và làm việc tại Việt Nam (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Ông Trần Việt Bảo Hoàng cho biết sau buổi gặp gỡ, top 2 sẽ bắt đầu chuỗi hoạt động giao lưu truyền thông, đồng thời tham gia các chuyến thiện nguyện tại TPHCM và một số địa phương lân cận.

Ban tổ chức cũng thông tin, giải thưởng 100.000 USD dành cho tân Miss Cosmo 2025 sẽ được trao trực tiếp nhằm hỗ trợ Yolina trong các hoạt động cá nhân và triển khai dự án xã hội. Bên cạnh đó, cô sẽ được bố trí một căn hộ cao cấp tại TPHCM cùng các điều kiện sinh hoạt, làm việc cần thiết trong suốt nhiệm kỳ.

Đại diện Việt Nam - Phương Linh - dừng chân ở top 10 (Ảnh: Trịnh Nguyễn).

Liên quan đến đại diện Việt Nam - Phương Linh, ông Bảo Hoàng cho biết dù cô dừng chân ở top 10, ban tổ chức đánh giá cô đã có hành trình nỗ lực và để lại nhiều ấn tượng tích cực.

“Lọt vào top 10 giữa 71 thí sinh là kết quả rất đáng tự hào. Thời gian tới, Phương Linh sẽ tiếp tục đồng hành cùng Miss Cosmo trong các dự án văn hóa, du lịch, góp phần quảng bá hình ảnh Việt Nam đến các thí sinh và bạn bè quốc tế”, ông Bảo Hoàng nói.