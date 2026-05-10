Lý Hùng nói rõ về tin đồn tình cảm với Diễm Hương suốt nhiều năm

Lý Hùng và Diễm Hương được ví là cặp đôi tiên đồng ngọc nữ của màn ảnh Việt thập niên 1990. Mở đầu cuộc trò chuyện, khi người dẫn hỏi Lý Hùng có từng rung động với Diễm Hương hay không, nam tài tử vui vẻ chia sẻ: “Tôi rung động rất nhiều với Diễm Hương, nhưng là rung động trên phim”.

Lý Hùng cho biết, anh và Diễm Hương cùng học Nghệ thuật Sân khấu 2 (nay là trường Đại học Sân khấu Điện ảnh TPHCM). Cả hai từng ở chung ký túc xá, nhận trợ cấp và lãnh gạo hằng tháng trong thời gian đi học.

Lý Hùng, Diễm Hương từng là người tình trên phim và là bạn diễn chụp ảnh lịch đẹp đôi một thời (Ảnh: Tư liệu).

Sau khi tốt nghiệp, họ đóng cặp trong nhiều bộ phim nổi tiếng, đi vào lòng khán giả như Nước mắt học trò, Phạm Công - Cúc Hoa, đặc biệt là Lục Vân Tiên.

Sự kết hợp ăn ý của hai diễn viên khiến khán giả tin rằng họ là một cặp ngoài đời. Thậm chí, nhiều người còn ví von, màn ảnh Việt có “cặp đôi vàng” Lý Hùng - Diễm Hương như Tần Hán và Lưu Tuyết Hoa của màn ảnh Đài Loan (Trung Quốc).

Lý Hùng bộc bạch: "Thực sự khán giả yêu mến chúng tôi quá, nên cứ mong hai đứa thành vợ chồng từ trong phim ra ngoài đời luôn. Nhưng tôi xin bật mí, thực chất chúng tôi là anh em, bạn thân”.

Theo nam tài tử, sự ăn ý trong diễn xuất đến từ việc cả hai quá hiểu nhau. Lý Hùng - Diễm Hương nhiều khi không cần diễn tả bằng lời, chỉ cần nhìn ánh mắt nhau là đã hiểu cảm xúc đối phương nên khán giả cũng đồng cảm theo.

Anh cho rằng, chính cảm xúc chân thật ấy đã giúp những phân cảnh tình cảm của cả hai trở nên tự nhiên, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng khán giả nhiều thế hệ.

“Đến ngày hôm nay, bạn và nhiều người hỏi tôi có rung động với Diễm Hương không. Rung động chứ. Rung động rất nhiều. Hai anh em chỉ cần nhìn nhau diễn xuất, người xem đã hiểu và cảm nhận được tình cảm thế nào, dâng trào ở đâu. Đó là mối tình rất đẹp của tôi trên phim”, Lý Hùng bày tỏ trong chương trình.

Diễm Hương sinh năm 1970, là một trong những mỹ nhân đình đám những năm 1990. Còn Lý Hùng sinh 1969, năm 12 tuổi có vai chính đầu tiên với phim Đàn chim và cơn bão (đạo diễn Cao Thụy). Năm 1988, Lý Hùng và Diễm Hương kết đôi trong bộ phim Phạm Công - Cúc Hoa, trở thành cặp đôi đẹp của màn ảnh. Năm 1993, Lý Hùng, Diễm Hương tiếp tục đóng chung phim Nước mắt học trò của đạo diễn Lý Sơn.

Sau khi thị trường phim "mì ăn liền" bão hòa, Lý Hùng có hơn 10 năm đi hát tỉnh, sau đó quay lại đóng phim truyền hình. Những năm gần đây, nam diễn viên chuyển qua đóng vai hài trong những bộ phim sitcom, tham gia một số gameshow truyền hình.

Đối với Diễm Hương, sau thời đỉnh cao danh tiếng, chị lấy chồng sớm, có nhiều năm sinh sống ở nước ngoài và gần như không tham gia vào giới showbiz.

Lý Hùng, Diễm Hương hội ngộ vào tháng 8/2022 sau 30 năm mất liên lạc (Ảnh: Lý Hùng).

Tháng 8/2022, Lý Hùng có dịp hội ngộ Diễm Hương sau 30 năm. Cuộc gặp gỡ của cặp đôi đình đám một thời khiến nhiều khán giả xúc động, xem đó như “chiếc vé” đưa họ trở lại những ký ức thanh xuân đẹp đẽ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Lý Hùng từng cho rằng, thanh xuân không phải là thời gian mà ở sự cảm nhận trong tâm hồn của mỗi người.

“Tôi và Diễm Hương gặp lại vẫn yêu mến nhau như ngày nào. Khi cuộc hội ngộ này truyền cảm hứng thanh xuân, sự tích cực cho mọi người sau những ngày dịch bệnh căng thẳng cũng là điều khiến chúng tôi cảm thấy rất vui.

Chúng tôi đã có một buổi họp lớp, gặp gỡ bạn bè, ôn lại kỉ niệm xưa với rất nhiều cảm xúc. Gặp lại Diễm Hương và các bạn, thấy mọi người vẫn trẻ trung, khỏe mạnh, đó là điều khiến tôi hạnh phúc nhất”, anh nói.

Nhắc đến Lý Hùng, nhiều khán giả cũng nhớ ngay đến hình ảnh ngôi sao phim hành động đình đám của màn ảnh Việt thập niên 1990. Chia sẻ về điều này trong Thời gian ơi, nam diễn viên cho biết, thời điểm ấy, anh từng được báo chí ví như Thành Long của Hong Kong (Trung Quốc), khiến anh cảm thấy hạnh phúc và tự hào.

Theo Lý Hùng, để trở thành diễn viên được khán giả yêu mến, anh đã phải đánh đổi bằng rất nhiều mồ hôi, nước mắt và cả những chấn thương trong quá trình quay phim.

“Tay chân tôi bây giờ đầy sẹo vì hầu hết cảnh hành động đều tự thực hiện. Khi tôi diễn thật, từ những cú lộn nhào, đánh đấm đến các pha nguy hiểm đều làm liền mạch, khán giả nhìn thấy rõ gương mặt nên họ cảm nhận được sự chân thật. Chính điều đó khiến họ nhớ đến mình lâu hơn”, anh chia sẻ.

Nam tài tử cũng tiết lộ niềm đam mê đầu tiên của anh không phải diễn xuất mà là võ thuật. Sinh ra trong gia đình có truyền thống võ học với bố là võ sư, NSND Lý Huỳnh, từ nhỏ anh đã lớn lên giữa tiếng hô tập luyện ở võ đường.

Lý Hùng kể: “Đi học về là tôi quăng cặp để lao vào tập võ. Tôi rất mê đấu đối kháng, mê cảm giác được thi đấu trên sàn. Sau này tôi không trở thành võ sư mà làm huấn luyện viên, hướng dẫn lại cho các em nhỏ hơn mình”.