Tăng Thanh Hà tuổi 40: Mẹ 3 con vẫn "hút hồn", tin đồn sắp tái xuất gây sốt

Ở tuổi 40, Tăng Thanh Hà vẫn là cái tên nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng dù đã rời xa màn ảnh hơn một thập kỷ. Gần đây, thông tin nữ diễn viên tái xuất điện ảnh trở thành chủ đề được khán giả quan tâm, bàn luận.

Theo nhiều thông tin lan truyền, “ngọc nữ màn ảnh Việt” được cho là sẽ góp mặt trong dự án Hoàng hậu cuối cùng của hai đạo diễn Bảo Nhân và Nam Cito. Bộ phim lấy cảm hứng từ chuyện tình giữa Nam Phương hoàng hậu và vua Bảo Đại. Dù phía ê-kíp chưa công bố dàn diễn viên chính thức, nhiều khán giả vẫn bày tỏ sự mong chờ trước khả năng Tăng Thanh Hà trở lại màn ảnh sau 14 năm.

Hồi tháng 3, dự án được bấm máy tại Huế. Một chi tiết khiến khán giả chú ý là sự xuất hiện của chuyên gia trang điểm Hùng Max trong ảnh chụp cùng ê-kíp. Đây là người gắn bó với Tăng Thanh Hà trong nhiều năm qua. Ngoài ra, việc nữ diễn viên “thả tim” bài đăng của diễn viên Ma Ran Đô - một trong những gương mặt đã tham gia casting (thử vai) cho dự án Hoàng hậu cuối cùng - cũng tạo ra nhiều nghi vấn.

Từ sau khi kết hôn với doanh nhân Louis Nguyễn vào năm 2012, Tăng Thanh Hà gần như rút khỏi các hoạt động nghệ thuật để tập trung cho gia đình và công việc kinh doanh. Suốt nhiều năm qua, cô hiếm hoi xuất hiện tại các sự kiện giải trí, chủ yếu để chúc mừng đồng nghiệp hoặc tham gia một số hoạt động thời trang.

Sau hơn một thập kỷ bên nhau, Tăng Thanh Hà và Louis Nguyễn xây dựng tổ ấm hạnh phúc với 3 con gồm Richard, Chloe và Mason. Trên mạng xã hội, nữ diễn viên thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường bên gia đình thay vì phô trương cuộc sống hào môn. Cách cô chăm sóc con cái, dành thời gian vun vén tổ ấm hay duy trì nhịp sống nhẹ nhàng nhận được nhiều thiện cảm từ khán giả.

Dịp kỷ niệm 13 năm ngày cưới vào năm 2025, nữ diễn viên từng nhắn nhủ đến ông xã: “16 năm bên nhau, 13 năm vợ chồng. Từ những tiếng cười hoang dại đêm khuya của chúng tôi đến chương đẹp đẽ của cuộc sống gia đình, chúng tôi vẫn chưa bao giờ hết những điều để nói và tôi biết ơn vì mỗi ngày bên bạn”.

Ở tuổi 40 và là mẹ của 3 con, Tăng Thanh Hà vẫn giữ được vóc dáng thanh mảnh cùng phong cách thanh lịch quen thuộc. Nữ diễn viên lựa chọn lối sống giản dị, yêu thích nấu ăn, làm vườn, du lịch và tận hưởng những trải nghiệm gần gũi với thiên nhiên.

Nữ diễn viên cũng từng cởi mở chia sẻ về những thay đổi ngoại hình sau khi làm mẹ. Cô cho biết bản thân từng trải qua giai đoạn sụt cân nghiêm trọng vì bệnh trào ngược dạ dày thực quản. Có thời điểm, cân nặng của cô chỉ còn khoảng 43kg, khiến sức khỏe và tinh thần bị ảnh hưởng đáng kể. Sau quá trình điều trị, nữ diễn viên dần lấy lại thể trạng ổn định và cảm thấy thoải mái hơn với bản thân.

Tăng Thanh Hà cũng từng tâm sự về đôi mắt ngày càng sâu và hốc hác theo thời gian. Với cô, đó không còn là khuyết điểm mà là dấu ấn của hành trình làm mẹ. Nữ diễn viên cho rằng sự thay đổi ngoại hình theo năm tháng là điều tự nhiên, phản ánh trải nghiệm và ký ức của mỗi người phụ nữ.

Tháng 10/2025, Tăng Thanh Hà từng gây chú ý khi xuất hiện trên bìa một tạp chí thời trang với hình ảnh khác biệt so với phong cách kín đáo thường thấy. Cô diện đầm ôm sát và tạo dáng bên ô tô, nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn luận nhờ thần thái và nhan sắc ấn tượng ở tuổi U40.

Cách đây vài tháng, Tăng Thanh Hà nhận được sự quan tâm khi xuất hiện tại đám cưới của Tiên Nguyễn - con gái của cựu diễn viên Thủy Tiên và doanh nhân Johnathan Hạnh Nguyễn, em chồng của cô. Đây là lần hiếm hoi nữ diễn viên lộ diện trước truyền thông sau thời gian dài vắng bóng.

Trong buổi tiệc tối, cô diện đầm đỏ trễ vai với thiết kế xếp tầng, ghi điểm nhờ vẻ ngoài sang trọng nhưng vẫn giữ phong thái nhẹ nhàng quen thuộc. Bên cạnh những lời khen về thần thái và nhan sắc, một số ý kiến cho rằng nữ diễn viên hiện gầy hơn trước.

Dù không còn hoạt động nghệ thuật sôi nổi, Tăng Thanh Hà vẫn duy trì mối quan hệ với một số đồng nghiệp thân thiết như Thân Thúy Hà, Lương Mạnh Hải, Quốc Trường. Mỗi lần gặp gỡ, cô thường xuất hiện với trang phục giản dị, thoải mái trò chuyện và giữ sự gần gũi như thời còn hoạt động nghệ thuật.

Sau nhiều năm rời xa màn ảnh, sức hút của Tăng Thanh Hà vẫn chưa từng giảm sút. Không còn xuất hiện dày đặc trong showbiz, cô chọn cách sống kín tiếng, tập trung cho gia đình. Sự giản dị ấy giúp “ngọc nữ màn ảnh Việt” giữ được vị trí đặc biệt trong lòng khán giả suốt nhiều năm qua.

