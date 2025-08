Cuộc sống khó khăn của tài tử vừa tử vong bất thường trên ô tô

Sáng 4/8, làng giải trí Hàn Quốc chấn động trước thông tin nam diễn viên Song Young Kyu được phát hiện tử vong trên ô tô tại khu vực Cheoin-gu, tỉnh Gyeonggi (Hàn Quốc). Cảnh sát đã phong tỏa hiện trường và tích cực điều tra nguyên nhân dẫn đến cái chết bất thường của nam diễn viên.

Song Young Kyu góp mặt trong bộ phim "Cuộc chiến thượng lưu" (Ảnh: Sina).

Sau khi thông tin về sự ra đi của Song Young Kyu được công bố, bạn bè và người hâm mộ đã gửi lời chia buồn tới người thân của nam diễn viên. Họ cũng bày tỏ sự tiếc thương dành cho ngôi sao phim Cuộc chiến thượng lưu.

Một vài người bạn của Song Young Kyu nói với truyền thông, sức khỏe tâm thần của nam diễn viên gần đây không tốt. Bản thân anh phải chịu nhiều áp lực trước khi mất.

Cụ thể, tháng 6 vừa rồi, tài tử Hàn Quốc bị cảnh sát giữ lại khi đang lái xe trong tình trạng sử dụng rượu bia vượt quá nồng độ cho phép. Song Young Kyu khai báo rằng anh đã uống rượu với người quen trước khi quyết định tự lái xe về nhà.

Khi vụ việc được truyền thông đăng tải, nam diễn viên tỏ ra ân hận, gửi lời xin lỗi đối tác và công chúng: "Sai lầm nhất thời của tôi đã phá hỏng tất cả. Tôi uống rượu vì tâm trạng không tốt và tôi không uống quá nhiều. Tôi nói điều này không phải bào chữa cho việc làm của tôi. Tôi đã vi phạm pháp luật và có hành vi gây nguy hiểm cho xã hội, tôi xin lỗi".

Song Young Kyu đối mặt với nhiều áp lực trước khi qua đời vào ngày 4/8 (Ảnh: Nate).

Bê bối của Song Young Kyu làm liên lụy đến nhiều ông lớn trong ngành giải trí. Ba dự án lớn có sự tham gia của anh đều phải hoãn lịch lên sóng. Ê-kíp của bộ phim truyền hình The Defects buộc phải sửa kịch bản, loại bỏ các đoạn có sự xuất hiện của anh để phim có thể lên sóng.

Vụ việc vi phạm luật giao thông ảnh hưởng nghiêm trọng tới hình ảnh và sự nghiệp của tài tử Hàn Quốc. Bản thân nam diễn viên đoản mệnh phải chịu nhiều chỉ trích từ khán giả và mất một số hợp đồng làm việc. Mười ngày trước khi qua đời, Song Young Kyu bị truy tố.

Một người bạn của nam diễn viên 55 tuổi nói với tờ Nate, Song Young Kyu rất yêu công việc diễn xuất và luôn chăm chỉ làm việc. Do vậy, biến cố mất việc và bị khán giả quay lưng khiến anh như mất niềm tin và động lực sống.

Được biết, tình hình kinh tế của gia đình Song Young Kyu không tốt. Do ảnh hưởng của suy thoái, công việc kinh doanh quán café của vợ anh không được như trước. Nam diễn viên phải sống xa vợ và 2 con để làm việc kiếm tiền.

Song Young Kyu luôn là người chăm chỉ và yêu công việc trước khi dính bê bối bị điều tra lái xe trong tình trạng say rượu (Ảnh: Nate).

Biến cố liên tiếp khiến Song Young Kyu thấy chán nản dù nam diễn viên luôn được bạn bè động viên. Sau vụ việc ồn ào, tài tử 55 tuổi luôn ân hận và day dứt. Anh thấy có lỗi với vợ con khi đẩy gia đình vào thêm khó khăn.

"Tôi nghĩ anh ấy đã chịu đựng rất nhiều. Tôi biết hành vi lái xe khi say rượu là sai, nhưng Song Young Kyu là người tài năng và tính cách cũng rất tốt. Thật đau lòng và đáng tiếc với những gì đã xảy ra với anh ấy", một người bạn của Song nói với tờ Chosun.

Song Young Kyu (SN 1970) bắt đầu hoạt động nghệ thuật vào năm 1994 và góp mặt trong nhiều dự án truyền hình và điện ảnh của Hàn Quốc.

Nam diễn viên từng diễn xuất trong Penthouse 3 (Cuộc chiến thượng lưu), Reply 1988, Extreme Job (Nghề siêu khó), Memories of the Alhambra, Come and Hug Me, Gu Family Book…

Được biết, tang lễ của Song Young Kyu sẽ được tổ chức tại nhà tang lễ Bệnh viện Davos, thành phố Yongin (Hàn Quốc) trong những ngày tới.