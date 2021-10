Nữ nghệ sĩ Đài Loan qua đời bí ẩn trong khách sạn

Dân trí Nữ nghệ sĩ nhạc rock Thái Ức Phàm của Đài Loan vừa được tìm thấy đã qua đời trong một khách sạn, ngày 30/10. Thái Ức Phàm mới 26 tuổi.

Theo tờ China Times, Thái Ức Phàm được tìm thấy trong tình trạng treo cổ tự vẫn tại khách sạn. Cảnh sát cho biết, tại hiện trường, họ không tìm thấy di thư, dấu vết giằng co hay đột nhập của tội phạm.

Theo Sohu, địa điểm phát hiện ra thi thể của Thái Ức Phàm là tại một khách sạn cách ly phòng chống dịch của Đài Loan. Nhân viên đã gọi điện cho cảnh sát để thông báo về vụ việc và cơ quan chức năng nhanh chóng tới hiện trường.

Nữ nghệ sĩ 26 tuổi của Đài Loan - Thái Ức Phàm vừa được phát hiện qua đời tại khách sạn, ngày 30/10.

Qua khám xét cho thấy, nữ nghệ sĩ đã tử vong từ nhiều giờ trước khi được phát hiện. Pháp y cũng không tìm thấy vết thương bất thường trên cơ thể. Cơ quan chức năng vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân tử vong của Thái Ức Phàm và sẽ sớm đưa ra kết luận cuối cùng.

Thái Ức Phàm, sinh năm 1995, đang là tay trống chính trong một ban nhạc rock tại Đài Loan có tên là No Party For Cao Dong từ năm 2012. Nữ nghệ sĩ 9X được bạn bè khen ngợi là một người nhiệt huyết với công việc, đam mê nghệ thuật và rất vui vẻ, hòa đồng.

Được biết, trước khi qua đời, Thái Ức Phàm vừa kết thúc một chuyến lưu diễn tại đại lục cùng bạn nhạc của cô. Cô trở về Đài Loan từ ngày 25/10 và có dấu hiệu bất ổn tâm lý sau khi chú cún cưng đột ngột chết.

Thái Ức Phàm buồn bã vì không thể ở bên chú cún cưng trước khi mất do phải cách ly y tế. Cô đã tâm sự điều này với bạn bè. Sự ra đi đột ngột của Thái Ức Phàm khiến bạn bè và những khán giả yêu mến ban nhạc No Party For Cao Dong đều bất ngờ và đau lòng.

