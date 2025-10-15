"Nữ hoàng cảnh nóng" Kiều Trinh kể chuyện tình U50: Yêu như trở lại 18 tuổi

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, diễn viên Kiều Trinh cho biết, chị hài lòng với cuộc sống bình yên, đủ đầy về tinh thần ở hiện tại.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ, sau nhiều năm làm mẹ đơn thân, chị đã đón nhận hạnh phúc mới bên bạn trai là người ngoài ngành. Sự xuất hiện của "một nửa" giúp chị cảm nhận sự ấm áp, là động lực cho chị vượt qua những áp lực trong cuộc sống.

Diễn viên Kiều Trinh bên bạn trai (Ảnh: Facebook nhân vật).

"Tôi từng có thời gian khép kín, ngại mở lòng sau đổ vỡ hôn nhân. Sự kiên nhẫn và chân thành của bạn trai giúp tôi cảm nhận được vị ngọt của tình yêu, mang đến cho tôi niềm hạnh phúc, sự tươi trẻ mà nhiều năm tôi bỏ quên.

Anh ấy là khán giả hâm mộ tôi từ thời phim Mùa len trâu. Hơn 20 năm qua, anh ấy vẫn theo dõi tôi. Sau này khi chính thức quen nhau, anh ấy mới hé lộ cho tôi biết điều đó. Nhiều khi tôi nghĩ, tại sao anh ấy không thổ lộ tình cảm với mình sớm hơn", Kiều Trinh nói.

Nữ nghệ sĩ chia sẻ, suốt thời gian dài, chị hài lòng với cuộc sống độc thân, tập trung cho công việc, gia đình. Nhưng bạn trai khiến chị có niềm tin trở lại vào tình yêu đôi lứa.

"Tôi như trở lại thời 18 tuổi. Anh ấy tiếp thêm cho tôi năng lượng tích cực. Tôi từng chịu nhiều áp lực vì chăm lo cha bị tai biến, cộng thêm nhiều lo toan khi gánh vác việc nuôi con. Anh đã trở thành một bức tường vững chãi, đồng hành cùng tôi, giúp tôi vượt qua những lúc khó khăn.

Đặc biệt, bạn trai tôi là người mê thể thao, chỉ dẫn tôi chế độ ăn uống, tập luyện, sống lành mạnh và kỷ luật để có sức khỏe tốt. Anh cũng sẵn sàng nhường nhịn tôi, "đội vợ" lên đầu", Kiều Trinh bộc bạch.

Hiện tại, Kiều Trinh yêu xa. Bạn trai Kiều Trinh từng đổ vỡ hôn nhân trước khi đến với chị. Dù bận rộn gánh vác nhiều trách nhiệm gia đình, bạn trai vẫn luôn sắp xếp thời gian bay vào TPHCM gặp chị hằng tháng. Các con của Kiều Trinh cũng ủng hộ mối quan hệ của mẹ.

"Mỗi người vẫn có trách nhiệm về cuộc sống riêng nên tôi cố gắng cân bằng, dung hòa để vun đắp mối quan hệ. Dù sao, chúng tôi cũng mong muốn sớm về chung một nhà", Kiều Trinh bộc bạch.

Diễn viên Kiều Trinh khoe vẻ ngoài rạng rỡ tại sự kiện ra mắt phim hôm 7/10 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Nói về sự nghiệp diễn xuất tuổi 49, Kiều Trinh cho biết, chị may mắn khi vẫn "đắt show", sống được với nghề. Năm nay, nữ nghệ sĩ góp mặt trong nhiều bộ phim. Sắp tới, Kiều Trinh cũng sẽ tái ngộ khán giả trong phim kinh dị Cải mả.

"Điều vui nhất là ở tuổi này là tôi vẫn được làm việc hăng say, được đến những vùng đất khác nhau, học hỏi và trải nghiệm những điều mới mẻ. Sau 3 bộ phim đã công chiếu năm nay, tôi cũng có thêm 2 bộ phim khác đang chờ ngày ra mắt. Được Tổ nghề ưu ái, được khán giả yêu thương, tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết.

Hơn 20 năm làm nghề, chỉ duy nhất phim Mùa len trâu là tôi tham gia thử vai, còn lại đều là nhận được lời mời từ các ê-kíp. Với phim Cải mả, tôi rất hào hứng khi đây là vai diễn người mẹ có nhiều khác biệt so với những nhân vật trước", Kiều Trinh nói.

Diễn viên Kiều Trinh trong chuyến đi biển hồi cuối tháng 9 (Ảnh: Facebook nhân vật).

Từng được gọi với danh xưng "nữ hoàng cảnh nóng" bởi những phân cảnh táo bạo trên màn ảnh, ở tuổi 49, Kiều Trinh giữ ngoại hình tươi tắn, nhiều năng lượng.

Khi không có lịch trình đóng phim, Kiều Trinh tận hưởng cuộc sống bình yên, vui thú điền viên trong nhà vườn rộng 5.000m2 ở Đồng Nai.

Kiều Trinh từng cho biết, thu nhập của chị không quá dư dả, nhưng đủ sống, đủ nuôi các con, tinh thần thoải mái. Bên cạnh nhà vườn tại Đồng Nai, chị vẫn thuê một căn nhà ở TPHCM để có nơi lưu trú mỗi khi nhận dự án phim mới.