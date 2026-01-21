"Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My: Hôn nhân 32 năm kín tiếng bên chồng doanh nhân

"Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My vừa kỷ niệm 32 năm ngày cưới cùng ông xã - doanh nhân Hà Tôn Đức. Dịp đặc biệt này, cả hai thực hiện loạt ảnh kỷ niệm mang phong cách tối giản, sang trọng với gam màu trắng đen làm chủ đạo.

Trong bộ ảnh, doanh nhân Hà Tôn Đức xuất hiện lịch lãm với vest tối màu, còn Diễm My lựa chọn các thiết kế thanh lịch, kết hợp trang sức đồng điệu. Với nữ diễn viên, những cột mốc như ngày cưới không cần phô trương, mà là dịp để hai vợ chồng dành thời gian bên nhau, cùng nhìn lại hành trình đã đi qua.

"Nữ hoàng ảnh lịch" Diễm My và ông xã về chung một nhà vào năm 1994. Thời điểm đó, người đẹp đang ở đỉnh cao sự nghiệp, là gương mặt nổi bật của màn ảnh Việt thập niên 1990. Trong khi đó, doanh nhân Hà Tôn Đức vừa trở về Việt Nam sau thời gian làm việc ở nước ngoài và đang trong giai đoạn khởi đầu sự nghiệp.

Sau khi kết hôn, Diễm My dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, trọn vẹn với vai trò làm vợ và làm mẹ. Hai con gái của chị - Hà Thùy My (SN 1995) và Hà Quế My (SN 2000) hiện đều trưởng thành, sinh sống và làm việc tại Việt Nam sau khi hoàn thành chương trình đại học tại Mỹ.

Nhìn lại chặng đường hôn nhân đã qua, Diễm My cho biết chị cảm thấy may mắn và biết ơn. Ở giai đoạn rực rỡ nhất của sự nghiệp, quyết định lui về chăm sóc gia đình từng khiến chị trăn trở. Tuy nhiên, theo thời gian, nữ diễn viên thấu hiểu sâu sắc giá trị của gia đình đối với bản thân. Vì vậy, chị không thấy tiếc nuối với lựa chọn của mình.

Ngược lại, chính nền tảng gia đình vững chắc lại giúp Diễm My an tâm hơn khi quay trở lại với nghệ thuật sau này. Một cuộc sống viên mãn mang đến cho chị sự tự do, thoải mái trong các lựa chọn nghề nghiệp và cá nhân.

“Tôi nghĩ sự hạnh phúc, tự do mà mình có được trong sự nghiệp, ngoài nỗ lực của bản thân, còn đến từ nền tảng gia đình”, Diễm My chia sẻ.

Suốt nhiều năm, Diễm My và ông xã lựa chọn lối sống kín tiếng, hạn chế chia sẻ chuyện gia đình trước truyền thông. Cả hai quan niệm những giá trị riêng tư cần được giữ gìn để bảo vệ sự bình yên cho tổ ấm. Doanh nhân Hà Tôn Đức hiếm khi xuất hiện trước công chúng, chỉ đồng hành cùng vợ trong một vài dịp đặc biệt.

Ở đời sống thường nhật, Diễm My và ông xã theo đuổi lối sống tối giản. Ngoài công việc, cả hai dành phần lớn thời gian cho gia đình và các con. Hai vợ chồng tôn trọng không gian riêng, tạo điều kiện để người bạn đời được phát triển theo cách mình mong muốn. Những lựa chọn nghề nghiệp, đam mê hay sở thích cá nhân của Diễm My đều nhận được sự ủng hộ từ ông xã.

"Nữ hoàng ảnh lịch" cho rằng sự chia sẻ và thấu hiểu luôn là yếu tố then chốt giúp hôn nhân bền vững. Dù bận rộn, ông xã vẫn dành thời gian đồng hành cùng Diễm My trong những dịp đặc biệt. Với nữ diễn viên, 32 năm hôn nhân cũng là chừng ấy thời gian chị được “học” từ bạn đời về tư duy, cách nhìn nhận cuộc sống, sự cân bằng giữa sự nghiệp và gia đình.

"Hạnh phúc của một người phụ nữ được tạo nên từ hai mảnh ghép gồm sự nghiệp và gia đình. Tôi may mắn khi có được cả hai một cách trọn vẹn. Ngoài xã hội, tôi có chỗ đứng riêng. Sau lưng, tôi có gia đình làm điểm tựa vững chắc, được sống trọn vẹn với vai trò làm vợ, làm mẹ”, Diễm My nói.

Ở thời điểm hiện tại, nữ diễn viên cho biết chị và ông xã đang tận hưởng quãng thời gian đẹp bên bản thân, gia đình và các con. Khi con cái đã trưởng thành, độc lập, Diễm My không mong cầu điều gì lớn lao, chỉ cố gắng giữ gìn cuộc hôn nhân mà chị luôn trân trọng.

"Phụ nữ ngày nay bản lĩnh và giỏi giang hơn rất nhiều. Dù ở thế hệ nào, tôi tin rằng khi quay lại phía sau vẫn có gia đình là nơi sẻ chia niềm vui, ôm ta vào lòng khi thất bại, thì đó đã là hạnh phúc lớn lao. Với riêng tôi, mọi nỗ lực cho gia đình đều xứng đáng và có ý nghĩa", Diễm My bày tỏ.

Ảnh: Facebook nhân vật