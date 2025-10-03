Đạo diễn loạt phim tỷ USD “Avatar” nói AI không thể thay thế con người

Trong khi các đạo diễn khác đang lo ngại AI (trí tuệ nhân tạo) có thể dần thay thế họ, đạo diễn của Avatar liên tục khẳng định, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Sự tự tin của James bắt nguồn từ cách ông xây dựng một văn hóa sáng tạo khi thực hiện bộ phim mới - Avatar 3: Fire and Ash (Avatar 3: Lửa và Tro tàn).

"Avatar 3: Fire and Ash" đang là phần phim được chờ đón của đạo diễn James Cameron (Ảnh: Disney).

Văn hóa sáng tạo mà James xây dựng phụ thuộc vào sự phán đoán, trí tuệ cảm xúc và bản năng của con người. Quá trình xử lý hậu kỳ của Avatar 3: Fire and Ash đòi hỏi nghệ sĩ hiểu được dòng chảy câu chuyện và đưa ra những quyết định sáng tạo phù hợp với mạch cảm xúc của câu chuyện. Đạo diễn James khẳng định, trí tuệ nhân tạo không bao giờ có được điều đó, dù công nghệ có tiên tiến đến đâu.

Cũng trong cuộc trò chuyện với Variety, đạo diễn tài năng thú nhận không thích xem lại các phim của mình sau khi ra rạp: “Tôi thường tự đặt ra cho mình một khoảng cấm dài vài năm. Trong thời gian này, tôi không muốn nghĩ đến nó. Đến một thời điểm nhất định, khi đã rời xa bộ phim đủ lâu, tôi bắt đầu xem nó như một khán giả bình thường, thay vì một đạo diễn khó tính”.

James Cameron tiết lộ, ông luôn nỗ lực bảo vệ yếu tố con người trong quá trình làm phim và muốn cải thiện hiệu quả quy trình của mình. Cha đẻ của loạt phim có doanh thu tỷ USD cũng đưa ra lời khuyên cho các nhà làm phim nhằm tạo nên những tác phẩm hay, giàu cảm xúc mà AI không thể thay thế.

James Cameron (giữa) là người tạo nên những bộ phim doanh thu tỷ USD như "Titanic", "Avatar" (Ảnh: Getty Images).

Theo đó, James Cameron không để đội ngũ xử lý hậu kỳ của mình bị lạc lối trong những chi tiết kỹ thuật vụn vặt. Khi xem xét tác phẩm, ông luôn đặt ra cho họ những câu hỏi về cách kể chuyện, chẳng hạn như: “Điều quan trọng nhất của cảnh quay là gì và tại sao? Mục đích kể chuyện là gì? Chúng ta muốn nói gì trong cảnh quay này?”.

Ông liên tục thúc đẩy các cộng sự suy nghĩ về lý do tồn tại của một cảnh quay, tìm ra cách kết nối giữa những khoảnh khắc. Cách tiếp cận này khiến các nhà kỹ thuật xử lý hậu kỳ cũng trở thành những người kể chuyện một cách thông minh và tinh tế.

James Cameron nói, ông muốn trao cho họ "một chút bụi ma thuật kể chuyện". Thay vì quản lý từng chi tiết, đạo diễn của Titanic dạy họ hiểu câu chuyện một cách sâu sắc và tự đưa ra những lựa chọn sáng tạo.

Ông tiếp tục: “Từng chi tiết, từng ngọn cỏ, từng tia lửa bập bùng, tất cả các tương tác ánh sáng, đều rất quan trọng. Người làm phim phải đi sâu vào từng chi tiết và nỗ lực nắm bắt cốt lõi của khoảnh khắc. Vì vậy, khi tôi xem phim, tôi đã nghĩ: “Ồ, nó thực sự hiệu quả. Tôi thực sự cảm nhận được những gì tôi nên cảm nhận””.

Nói về việc AI không thể thay thế con người, James chia sẻ: “Chúng ta cần các nghệ sĩ. Chính các nghệ sĩ mới là người kiểm soát toàn bộ quá trình”.

James Cameron tiết lộ, "Avatar 3" là câu chuyện thiên về cảm xúc, không chỉ là sự phô trương về kỹ xảo (Ảnh: Disney).

James Cameron được mệnh danh là "ông hoàng phòng vé" khi các tác phẩm của ông đều mang về khoản doanh thu siêu lợi nhuận. The Terminator của James chỉ tốn 6,5 triệu USD nhưng thu về tới 78,3 triệu USD. True Lies tốn 115 triệu USD nhưng đạt doanh thu hơn 400 triệu USD.

Bộ phim Titanic tiêu tốn hơn 200 triệu USD kinh phí sản xuất nhưng doanh thu phòng vé đạt tới 2,3 tỷ USD. Năm 2009, James bỏ 237 triệu USD để sản xuất Avatar 1 và phim hiện đạt doanh thu 3,5 tỷ USD trên toàn cầu.

Hai tác phẩm nổi tiếng nhất của James Cameron gồm Titanic (1997) và Avatar (2009) đều góp mặt trong danh sách những bộ phim có doanh thu phòng vé cao nhất mọi thời đại.

Bộ phim Avatar 2: Dòng chảy của nước do James nhào nặn hiện cán mốc 2,3 tỷ USD doanh thu phòng vé toàn cầu. Tính đến nay, loạt phim Avatar của James đã mang về khoản doanh thu lên tới 5,2 tỷ USD và được xem là một trong những thương hiệu điện ảnh thành công nhất lịch sử.

Avatar 3 được James đầu tư với kinh phí 250 triệu USD và dự kiến ra rạp vào tháng 12 tới. Chia sẻ với tờ The Hollywood Reporter, đạo diễn tài năng bộc bạch muốn kể một câu chuyện sử thi qua nhiều phần phim và vẽ nên một bức tranh lớn hơn.

Hiểu được áp lực thành công từ 2 phần phim trước đó, James cho biết, Avatar 3 sẽ tập trung vào cảm xúc, khai thác xung đột nội tâm và phát triển nhân vật thay vì chỉ phụ thuộc vào kỹ xảo điện ảnh.

Sự ngông cuồng, liều lĩnh, không sợ thử thách là những yếu tố giúp James Cameron thành công. Ông luôn tin tưởng các tác phẩm của mình và sẵn sàng nêu lên những quan điểm riêng dù chúng có thể gây tranh cãi.